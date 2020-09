Matrícula cero: nuevos descuentos anunciado por universidades

Pese a que muchas instituciones de educación superior ya están adelantadas en el segundo semestre de este año, todavía hay universidades que avanzan en medidas para garantizar la matrícula cero de su población estudiantil.



Si bien el país ya se encuentra en una etapa de reapertura económica, los efectos de la pandemia siguen sintiéndose en muchos estudiantes y sus familias, quienes perdieron sus fuentes de ingreso, poniendo en duda su continuidad en el sistema educativo.



Entre las universidades que en los últimos días han ampliado la gratuidad en la matrícula se encuentran la Universidad de Caldas. A finales del mes de agosto, la institución contaba con un programa de alivios que consistía en matrícula gratis en estrato 1, 42 por ciento de descuento en estrato 2, 35 por ciento en estrato 3 y 15 por ciento en estrato 4.



Sin embargo, en los últimos días el beneficio fue ampliado a la totalidad de los alumnos de pregrado, según explicó Alejandro Ceballos, rector de la institución: “El Consejo Superior Universitario aprobó un alivio para el pago de la matrícula a estudiantes de pregrado regular y especial, que corresponde al 100 por ciento de la matrícula neta. Esto es para todos los estratos”.



Esto se logró mediante un fondo común conformado por recursos de la misma universidad, el Ministerio de Educación, la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Manizales, las alcaldías de 26 municipios del departamento del departamento y la Fundación Pro Educación. El dinero destinado para lograr esta medida asciende a $2.500 millones.



Pero esta no fue la única que recientemente ha tomado decisiones similares. Recientemente la Universidad Industrial de Santander (UIS) también anunció ampliación en su plan de alivios.



La institución, que cuenta con un calendario diferente para este año por motivo de las protestas registradas el año pasado, iniciará el segundo semestre de este año hasta el mes de octubre.



De ahí que se buscara mejorar los alivios a sus estudiantes y así puedan matricularse a tiempo. De esta manera, las ayudas que en un principio eran solo para estratos 1 y 2, ahora serán para el 83 por ciento de sus estudiantes, es decir, unos 15.511 jóvenes.



La medida se estructura de la siguiente manera: El 52 por ciento recibirá gratuidad total, mientras que el 31 por ciento restante tendrá apoyos parciales. “De esta manera se garantiza que los estudiantes sigan adelante en la construcción de sus propósitos de alcanzar la anhelada formación profesional, no obstante las dificultades derivadas de la actual emergencia sanitaria”, señaló la UIS.



Por su parte, en la Universidad del Magdalena parece que finalmente sí se concretará la matrícula cero para todos los estudiantes. Esto luego de que la gobernación de Carlos Caicedo se comprometiera con los recursos faltantes, dinero que por mucho tiempo parecía incierto al no tener nuevas respuestas del mandatario.



Sin embargo, la asamblea departamental aprobó recursos por $3.500 millones, lo que faltaba para garantizar la continuidad de todos los estudiantes de la institución en las sedes dentro y fuera de Santa Marta,



La gratuidad se logró, además de los dineros del departamento, por aportes de la misma universidad ($6.803 millones) y el Gobierno Nacional ($3.270 millones), así como del apoyo de empresarios y entidades territoriales como la Alcaldía de El Banco y la Alcaldía de Ciénaga.



Finalmente, los estudiantes de la Universidad de Quindío que se encontraban en huelga de hambre dieron fin a su acto de protesta el pasado fin de semana luego de llegar a un acuerdo con la gobernación del departamento. La institución actualmente se encuentra realizando una mesa de concertación para alcanzar un acuerdo que permita llegar a la matrícula cero.



Cabe recordar que la Uniquindío actualmente tiene gratuidad para estratos 1 y 2. Varios municipios han aportado más recursos pero de momento no se conoce cuántos jóvenes se verán beneficiados con la totalidad de estos aportes.



REDACCIÓN EDUCACIÓN