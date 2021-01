Las universidades que han anunciado matrícula cero para periodo 2021-1

Estudiantes de todo el país se han unido para pedir a las universidades, gobiernos locales y al Ministerio de Educación que garanticen la matrícula cero para el primer semestre de este año.



Esto, argumentan, debido a complicaciones financieras por las que atraviesan junto a sus familias a causa de la emergencia sanitaria por la covid-19.



Y si bien el semestre pasado la gran mayoría de las instituciones logró hacer descuentos significativos, cubriendo la gratuidad para la mayor parte de la población estudiantil, en esta ocasión las ayudas se han visto disminuidas.



Esto dado que gran parte de las universidades no cuentan con los recursos para financiar la matrícula y, hasta el momento, las autoridades tampoco han girado más dinero para la causa.



Pese a eso, cabe recordar que el Ministerio de Educación anunció la continuidad del Fondo Solidario para la Educación, con lo cual se dió a todas las universidades públicas recursos adicionales para ayudar a financiar el valor de la matrícula de sus estudiantes.



Sumado a esto, algunas Instituciones de Educación Superior sí lograron cumplir con la petición de los estudiantes de dar gratuidad, al menos para el periodo 2021-1, como las siguientes.



Universidades en Antioquia



Todas las universidades que dependen económicamente de la Gobernación de Antioquia gozarán de matrícula cero durante 2021. Así lo anunció la entidad tras destinar $17.000 millones para dar continuidad al beneficio que viene del año pasado.



En total son cuatro instituciones las que darán educación gratuita a todos sus estudiantes de pregrado: la Universidad de Antioquia, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Institución Universitaria Digital de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia.



Universidades públicas en Medellín:



Al igual que sucede con el resto del departamento antioqueño, la Alcaldía de Medellín anunció la continuidad de la matrícula cero para el primer semestre de 2021 en el Colegio Mayor de Antioquia, Instituto Tecnológico Metropolitano y la Institución Universitaria Pascual Bravo. Se estima que unos 24.000 estudiantes se verán beneficiados por la medida.



Universidad Distrital Francisco José de Caldas



La Distrital también dio la buena noticias a sus alumnos luego de que el Concejo de Bogotá diera el visto bueno para financiar el 100 por ciento del valor de la matrícula de más de 27.000 jóvenes.



Esto se garantizó tanto con recursos de la Alcaldía, así como los asignados por el Ministerio de Educación como parte del Fondo Solidario para la Educación.



Escuela Superior de Administración Pública (Esap)



Los estudiantes de pregrado de esta institución también estudiarán sin costo este año, ya sea que se trate de alumnos nuevos o antiguos.



De manera adicional, Pedro Medellín, director nacional de la Esap aseguró: "proponemos, como apoyo a la situación del país, una exoneración del 30 % para todas las personas que se matriculen en los postgrados de la Escuela para el 2021”.



Universidad del Valle



En el caso de la institución pública más importante del Valle del Cauca, los auxilios aprobados por el Consejo Superior son los siguientes: exención de matrícula en la ciudad de Cali para los estratos 1 y 2. Así mismo, se aumentó la exención al 50% para el estrato 3 y al 40% para el estrato 4.



Universidad del Tolima



La Gobernación del departamento anunció matrícula cero para sus estudiantes, la cual se espera que quede con recursos adicionales para cubrir la continuidad de la medida hasta 2023.



Sin embargo, dicho beneficio no se extiende a los estudiantes de la modalidad a distancia que se encuentren en otros departamentos del país, lo que ha causado molestias teniendo en cuenta el elevado número de alumnos de diferentes regiones que estudian a distancia con la institución.



Universidad de Cartagena



Esta institución también garantizó la continuidad del descuento del 100 por ciento de la matrícula a sus 16.000 estudiantes de pregrado. El cincuenta por ciento de estos recursos vienen de los aportes dados por el ministerio, mientras que la otra mitad se compone de recursos de la Gobernación de Bolívar como de la misma universidad.



Universidad Industrial de Santander (UIS)



La institución, que se encuentra terminando el calendario académico del periodo 2020-2, dio a conocer que el beneficio de matrícula cero continuará para el periodo 2021-1.



Universidad de Córdoba



Más de 18.000 estudiantes de la Universidad de Córdoba no tendrán que pagar el valor de la matrícula. Sin embargo, la medida solamente aplica para los alumnos antiguos mas no a los nuevos.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

