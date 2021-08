Matrícula cero: estos son los requisitos para acceder al beneficio

Tras el anuncio del Gobierno Nacional de cobijar con matrícula cero a jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 que estudian en instituciones de educación superior (IES) públicas, el Ministerio de Educación dio a conocer las reglas del juego fijadas para la medida.



Se trata de una guía enviada en los últimos días por el Ministerio a todas las IES públicas del país; en ella se establecen los requisitos que deben cumplir los estudiantes que quieran recibir el beneficio, y también las instituciones, para que puedan recibir los recursos que les permitan garantizar la gratuidad. Así mismo, se incluyen los pasos que deben seguir las universidades para hacer efectiva la medida.



De esta manera se busca ampliar el número de personas beneficiadas con acceso gratuito a la educación superior. Cabe recordar que en el primer semestre del 2021 unos 507.000 jóvenes fueron cobijados con la gratuidad en el marco de una política social originada por la emergencia sanitaria, que sumó dinero del Fondo Solidario por la Educación, Generación E y recursos de alcaldías, gobernaciones y las mismas universidades. La meta ahora es cubrir a 695.000 personas de estratos 1, 2 y 3 de 63 IES públicas.



Los nuevos lineamientos para la matrícula cero establecen que todos los aspirantes deben comprobar que pertenecen a los estratos socioeconómicos mencionados y estar matriculados en un programa de pregrado, ya sea técnico, tecnológico o universitario. Es decir, no se cubren posgrados, como maestrías y doctorados.



Pero también se establece como requisito “no tener título profesional universitario ni de posgrado de cualquier institución de educación superior”. Esto se hace con el fin de apoyar realmente a población vulnerable y que los recursos lleguen a quienes en verdad lo necesitan, según explicó a EL TIEMPO la ministra de Educación, María Victoria Angulo.



Uno de los puntos para destacar tiene que ver con lo que pasará con los estudiantes que llevaban uno o más semestres con su carrera interrumpida.



De acuerdo con Mineducación, “salvo casos excepcionales, la estrategia cubrirá a los estudiantes nuevos y antiguos matriculados en todas las 63 IES públicas. También a estudiantes que soliciten reintegros, traslados, transferencias u otras figuras académicas, siempre y cuando se matriculen para el periodo 2021-2”.



Así mismo, se contemplan los casos de estudiantes que cumplen las condiciones para acceder a la gratuidad, pero que actualmente cursan dos carreras de manera simultánea.



En dichos casos, la nueva norma aclara: “Un estudiante solo podrá recibir cobertura completa de matrícula en un programa académico. Si se cursan dos o más simultáneos en una misma o diferentes IE públicas, así deberá reportarlo el estudiante a la institución donde no quedará cubierto por la estrategia”.



También se establecieron las que serían las causales de pérdida del beneficio. Estas incluyen que el estudiante no debe interrumpir sus estudios. Si cancela, suspende o abandona el semestre, se le retirará el beneficio.



Así mismo, se verá afectado quien haya entregado información no veraz, es decir, que sin ser de estratos 1, 2 y 3 haya intentado pasarse como tal, lo cual no solo lo excluye de la matrícula cero sino que podría derivar en problemas judiciales.



Ante esto, Mineducación sostiene: “En caso de que el estudiante pierda la condición de beneficiario de la estrategia por cualquiera de las causales, no recibirá el beneficio para los semestres posteriores mientras esté vigente”.

¿Qué cubre?

Tras este anuncio, muchos jóvenes se han preguntado exactamente que se cubrirá con la medida, dado que por lo general deben incurrir en otros gastos durante su semestre académico. La nueva norma establece que solo se cubrirá el valor de la matrícula neta que no esté cubierta por otros descuentos ya existentes. “Otros derechos académicos, pecuniarios, complementarios, etc., como carné, bienestar y seguro médico, entre otros, no serán cubiertos por la estrategia”.



Pero los lineamientos también incluyen aspectos relacionados con el posible crecimiento en el número de estudiantes matriculados. Y es que a pesar de que las universidades públicas ya cuentan con cupos limitados, es probable que se evidencie un incremento en el número de jóvenes que quieran ingresar a la educación superior.



Si se tiene en cuenta el descenso en el número de matriculados nuevos en los últimos años, siempre cabe la posibilidad de que haya un repunte en este aspecto.



Por ello, el documento incluye un aparte que puede resultar polémico: “El Ministerio de Educación, en procura de la sostenibilidad financiera de la estrategia, y en consideración de los recursos disponibles, podrá informar a las instituciones que no hubiesen concluido su proceso de matrículas, de restricciones en el número de estudiantes, topes máximos de matrícula, entre otras”.



Este anuncio ya genera polémica, dado que podría afectar a universidades de alta demanda, según advierte el Observatorio de la Universidad Colombiana.

Presión a las universidades

Uno de los temas que generan más preocupación en el sector tiene que ver con los semestres atrasados en las instituciones públicas. El paro nacional, en el que participaron masivamente los estudiantes, obligó a un gran número de universidades a suspender el primer semestre del 2021.



Si a esto se suma que muchas IES ya venían atrasadas en sus calendarios por los paros del 2018 y el 2019, así como por la suspensión temporal de clases a causa de la pandemia, se encuentra que no pocas continúan impartiendo las clases correspondientes al periodo 2021-1.



Ante esto, el documento establece que “con el fin de promover la regularización de los calendarios académicos y en particular por el principio de anualidad que rige los fondos que financian la matrícula cero, esta financiará el periodo correspondiente a 2021-2 cuando dicho periodo se inicie a más tardar el 1.° de noviembre de 2021”.

REDACCIÓN EDUCACIÓN

