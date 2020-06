Matrícula cero, el centro del debate entre el Gobierno y estudiantes

Este jueves se llevó a cabo la novena mesa de diálogo para la Educación Superior Pública, un encuentro que se viene realizando como parte de los acuerdos alcanzados entre estudiantes y el Gobierno Nacional en el 2018. En esta oportunidad, la tensión giró en torno a la matrícula del segundo semestre de 2020.



Mientras los estudiantes insisten en que el Gobierno sea el que costee la totalidad del valor de la matrícula, el Ministerio de Educación y las demás entidades del estado explicaron las diferentes líneas de ayudas anunciados para aliviar la carga financiera de quienes se han visto afectados por la pandemia del coronavirus.(Lea también: ‘Si debemos declararnos en desobediencia civil, lo haremos’: Fecode)

En el encuentro participaron los ministerios de Educación, Ciencia Tecnología en Innovación, Hacienda, así como el Icetex, estudiantes, profesores, las instituciones técnicas, universidades públicas; y contó con el acompañamiento de representantes del Ministerio de Trabajo, entre otros.



El desarrollo de esta mesa se dio en el marco de las recientes protestas del sector estudiantil en diferentes partes del país, como ocurre frente a la Universidad del Valle, donde un grupo de alumnos realizan una huelga de hambre encadenados a las instituciones para pedir que no se les cobre por ingresar al siguiente semestre.



Los representantes estudiantiles sostienen que las ayudas anunciadas hasta el momento por el Gobierno no son suficientes. Esto teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en la economía, que, aseguran, habrían dejado sin ningún tipo de ingreso a muchos jóvenes y sus familias.



Ante esta situación, pidieron que, en lugar de lanzar nuevas líneas de crédito, se garantice la totalidad del pago de las matrículas de cara al siguiente semestre. Esto con el fin de que los índices de deserción no se disparen en los próximos meses, como prevén diferentes sectores.



“Seguimos exigiendo matrícula cero. Es imposible que con las condiciones actuales, el Gobierno se niegue a transferir los recursos para que las familias de los estudiantes tengan cómo pagar el siguiente semestre”, mencionó el representante estudiantil de la Universidad de Caldas, Camilo Muñoz.



“Las familias no tienen con qué pagar matrícula, y en medio de la crisis de la covid-19 el Gobierno Nacional no ha adicionado un solo peso especialmente para atender la pandemia en las universidades públicas”, aseguró Jennifer Pedraza, quien representa a los estudiantes de la Universidad Nacional.



Por su parte, durante la reunión Mineducación hizo énfasis en diferentes medidas anunciadas recientemente para atender la actual contingencia, entre lo que se incluyen ayudas tanto para el sostenimiento de las universidades, así como para garantizar la continuidad de los estudiantes.



Uno de ellos es el programa de garantías Unidos por Colombia, el cual destina $ 1,5 billones para que las instituciones puedan pagar su nómina.



Así mismo se explicó una nueva línea de crédito con Findeter que fue dada a conocer hace unas semanas, mediante la cual se ponen a disposición recursos por $200.000 millones, con el fin de que las universidades puedan financiar programas de becas y descuentos para su comunidad educativa.



Finalmente está el Fondo Solidario por la Educación por $ 217.000 millones, el cual incluye el plan de alivios de Icetex, créditos condonables de hasta el 10 0% para estudiantes de instituciones de educación para el trabajo y auxilios de para estudiantes de universidades públicas en condición de vulnerabilidad.



