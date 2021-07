Más que un año perdido

Andrés Camilo quería que llegara el día de regreso al colegio, desde cuando les anunciaron a sus padres que volvería el viernes en forma presencial al Inem de Kennedy, en Bogotá. Con diez años recién cumplidos, apenas pudo estar en alternancia unas pocas jornadas durante abril, hasta que comenzó el paro nacional. “Quedó aburrido”, cuenta Yeison Mejía, su papá.

La expectativa de estar en un salón de clase, llevar libros y cuadernos, departir con los compañeros y ver a los profesores fue compartida la semana pasada por millones de jóvenes a lo largo y ancho del país. Así comenzó a llegar a su fin la educación a distancia que acompañó a la pandemia, con lo cual se podría pensar que el retorno a la normalidad es sencillo y que muy pronto todo volverá a ser como era.



Lamentablemente, no parece que así sea. Para comenzar, Colombia acabó siendo uno de los países del mundo en los cuales las restricciones en este sector duraron más tiempo. La mezcla de prudencia, temor de las familias y resistencia sindical desembocó en métodos de enseñanza a través de la pantalla de un computador o un celular, al igual que de guías escritas.



El silencio invadió de la noche a la mañana corredores, patios y aulas. Si bien diez millones de menores de 18 años compartieron la experiencia de quedarse en casa, las similitudes llegaron hasta ahí.



En la práctica, la determinación de cerrar las puertas de las entidades educativas desnudó las profundas inequidades en una sociedad en la cual apenas algo más de la mitad de los hogares cuentan con una conexión de banda ancha. Un celular, no siempre con acceso a datos y usualmente compartido entre varios hermanos, acabó siendo el sustituto del maestro.



Más grave aún es que en vastas zonas del territorio nacional –particularmente en áreas apartadas y rurales–, educadores y educandos se olvidaron del tema. Los primeros dejaron en algún momento de enviar materiales o hacer controles, mientras que los segundos abandonaron los libros, como lo muestran los índices de deserción al alza.



Sin negar que hubo casos admirables en los cuales muchos docentes usaron los recursos que tenían a la mano para cumplir con su responsabilidad y tratar de que lo instruido no se olvidara, el daño es enorme. Múltiples estudios confirman que, tan solo durante los periodos de vacaciones, hay pérdidas de conocimiento. Con un bache mucho más largo, el deterioro resulta muy difícil de revertir.



“El distanciamiento afectó especialmente la calidad del aprendizaje de los más débiles, así haya sido negativo para todos”, señala el experto Moisés Wasserman. “Para los que ya venían con dificultades y que necesitaban el acompañamiento personalizado del maestro o el apoyo de sus compañeros, el balance todavía es más grave”, agrega.

Urgencia manifiesta

Por cuenta del retroceso generalizado, lo que sería de esperar es una época intensa de recuperación y restauración de conocimientos que exige una dedicación mayor, tanto en horas como en tareas por hacer. Pero en lugar de que ese sea un propósito nacional, lo que se observa es un panorama de confrontación y discrepancia.



Es conocido que Fecode se opone a la presencialidad por considerar que todavía no están dadas las condiciones para la misma. La poderosa organización sindical argumenta falta de garantías para que sus afiliados laboren en las debidas condiciones de bioseguridad.



Por ejemplo, a pesar de que el Gobierno destinó un presupuesto importante para adecuación de instalaciones, los reportes de fallas aquí y allá abundan; además de que una décima parte de las construcciones no cuentan con agua corriente, indispensable para el lavado de manos. El propio Ministerio de Educación acepta que una de cada siete edificaciones no cumple con los estándares necesarios para minimizar los riesgos de contagio.



Además, los esquemas de vacunación de los profesores no se han completado del todo, así la gran mayoría haya recibido, al menos, una inyección. Pero las protestas y plantones que se vieron el jueves pasado en algunos lugares muestran que el problema es mucho más complejo.



“Mi lectura de los hechos es la de un Gobierno muy débil y un sindicato fortalecido, por cuenta de lo cual no se tomaron medidas en los tiempos adecuados: se habría podido adoptar una emergencia educativa para gestionar recursos rápidamente, aparte de anticipar la vacunación”, dice Isabel Segovia, gran conocedora del tema.



A lo anterior se suman factores que constituyen alicientes perversos. Todos los maestros recibieron su sueldo en los pasados 16 meses, independientemente de su desempeño en medio de la emergencia. “Yo hablaría hasta de una desidia administrativa porque aquellos que simplemente dejaron de enseñar no fueron sancionados”, añade Segovia.



Falta un tiempo para sacar conclusiones sobre el retorno a la presencialidad, que, a la fecha, muestra luces y sombras. En Bogotá, para dar un ejemplo concreto, el 70 por ciento de los maestros llegaron a los colegios la semana pasada. Antioquia también entregó un buen reporte, pues ya había avanzado en los meses pasados, pero esa es la excepción y no la norma.



En el resto del país, el balance es más inquietante. Sin duda, algunas de las secretarías de Educación tienen una gran responsabilidad en ser diligentes, vigilar y hacerle seguimiento al proceso, algo que exige dedicación, aparte de cero tolerancia ante los abusos.



Otro elemento preocupante es la actitud de las cabezas de hogar, presa fácil de la desinformación respecto al peligro en que incurrirían sus hijos. “Los docentes se han encargado de atemorizar a los padres de familia”, anota Isabel Segovia.



Tanto en las redes sociales como en las cadenas de WhatsApp abundan audios y videos en los cuales el mensaje implícito es que volver a pisar un colegio o una escuela equivale casi a una sentencia de muerte por cuenta del coronavirus. Esa es una absoluta mentira, como lo muestra la evidencia dentro y fuera de Colombia, pero, como dice el refrán, de la calumnia algo queda.



Para colmo de males, se está pidiendo un consentimiento expreso de los padres, con el fin de que los niños asistan en forma presencial. “Papás que salen todos los días a trabajar y arriesgan traer el covid a la casa no deberían decidir sobre dejar a sus niños encerrados y negar en la práctica un derecho y una obligación constitucional”, complementa Segovia.



Sea cual sea el culpable, el hecho es que en los dos primeros días de apertura de las instituciones educativas en el Distrito Capital, el porcentaje de asistencia de los alumnos llegó al 35 por ciento. “Nuestros sondeos muestran que avanzaríamos a 60 por ciento en el próximo par de semanas y es claro que necesitamos generar confianza con las familias”, sostiene la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla.

Volver a empezar

Sin embargo, aun si en unos meses se recupera la rutina de siempre, es importante recordar que lo urgente no puede llevar a que se olvide lo importante. Más allá de que la presencialidad sea un imperativo, Colombia aparece muy abajo en las comparaciones internacionales.



Las pruebas Pisa, que evalúan conocimientos y habilidades en lectura, ciencias y matemáticas en los adolescentes de unos 80 países, nos ubican en los últimos lugares de la tabla. El diagnóstico ya era alarmante, pero todo apunta a que será mucho peor por cuenta de las pérdidas en conocimiento y habilidades emocionales atribuibles al confinamiento.



Como si eso no fuera un gran motivo de preocupación, dentro de los propios estudiantes hay una gran diferencia en rendimiento. Tal como lo muestra Felipe Barrera, quien es profesor de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, “Colombia es un ejemplo del equilibrio pernicioso entre ingreso, naturaleza jurídica del colegio –público versus privado– y resultados en pruebas estandarizadas”.



Según el académico, es clara una segregación entre la educación que provee el Estado y la que imparten otras entidades. Reconociendo que existen excepciones, lo cierto es que el puntaje que obtiene un joven promedio que va a una institución pública en los test que se aplican es inferior al de su contraparte en las escuelas privadas.



Por cuenta de esa situación, hay dos sendas divergentes. Las posibilidades de completar más años de aprendizaje o de avance en el mundo laboral de los primeros son mucho más reducidas que las de los segundos.



Cuando se tiene en cuenta que el 80 por ciento de los alumnos asisten al sistema público, se puede decir que el desenlace está anunciado: una sociedad fragmentada y desigual seguirá siendo la norma. A fin de cuentas, solo una parte minoritaria de los bachilleres del mañana contará con capacidades adecuadas para seguir adelante.

Nada de eso es nuevo, a decir verdad. Lo que es distinto es que la zanja parece haberse convertido en un abismo, sin que realmente exista nada para remediarlo.



El diagnóstico tradicional frente al desequilibrio ha sido la necesidad de aumentar presupuestos, no solo para dotación de instalaciones, sino para pagarles mejor a los maestros. Mayores remuneraciones estarían acompañadas de un sistema de evaluación estricto, con el fin de premiar a quienes están al día y se capacitan.



En realidad, esos intentos se han estrellado con la muralla de Fecode, que logró que los exámenes derivaran en algo similar a una autoevaluación de sus integrantes, lo que acaba afectando la calidad de la enseñanza. Nada hace pensar, y menos ahora, que así los fondos asignados para la educación crezcan en términos reales a lo largo de esta década, las cosas vayan a cambiar mucho.



Ante esa perspectiva, vale la pena mirar otras estrategias. Barrera propone “generar nuevos colegios públicos de alta calidad e inducir a personas de medianos y altos ingresos a ir a estos lugares”.



La experiencia de los colegios por concesión en Bogotá, en los cuales el Distrito durante la primera administración de Enrique Peñalosa contrató la administración del servicio educativo con una veintena de fundaciones de reconocida experiencia en el área de enseñanza, es considerada como muy exitosa. Con ciertos ajustes, podría servir para poner en práctica la idea de Barrera.



No obstante, la iniciativa es ambiciosa y en la práctica enfrentaría obstáculos inmensos a la hora de masificarse. La exministra Cecilia María Vélez se inclina por un sistema de incentivos que premie a los maestros de instituciones públicas cuyos alumnos salgan bien evaluados. “Así mismo, pienso que debemos dar mayor autonomía administrativa a los colegios públicos, para que directivos y profesores sean más responsables frente a los resultados”, sostiene.



Más allá de los pros y contras que puedan tener las fórmulas mencionadas, el punto central es que mantener el statu quo sería la peor salida de todas. De ahí que sean indispensables reformas de fondo que se concentren más en lo que aprenden los alumnos y cómo lo hacen, y no en las prebendas del magisterio.



Nadie pone en duda que dignificar la profesión de educador es un requisito. Pero así como existen derechos que son razonables, también hay deberes obligatorios.



Y estos comienzan con formar bien a millones de jóvenes y niños colombianos para que su tránsito en la vida que sigue a las aulas sea uno de progreso y no de frustraciones. Escoger la salida fácil de no agitar las aguas es tentador, pero no soluciona el problema de fondo, agravado por la pandemia. Solo lleva a que, otra vez, los justos paguen por los pecadores.



RICARDO ÁVILA PINTO

Especial para EL TIEMPO