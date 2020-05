Más niños podrían repetir el año por culpa del coronavirus

Un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, reveló que existe un alto riesgo de que la tasa de repitencia escolar en Colombia aumente por culpa de la actual emergencia sanitaria por coronavirus. Un escenario similar sería el de la deserción.



De acuerdo con el análisis hecho por el grupo de investigación, la principal razón de esto sería el problema de acceso a Internet y equipos de cómputo en regiones apartadas y población vulnerable del país en medio del contexto actual, en el que la educación remota y virtual ha sido la principal alternativa para continuar con las clases.

En cuanto a la tasa de repitencia escolar, es decir, la cantidad de estudiantes que pierden el curso y se ven obligados a repetir el año, el estudio sostiene que “A pesar de los esfuerzos que hacen padres de familia, estudiantes y profesores, el Covid-19 podría incrementar la repitencia escolar, pues, para algunas instituciones, la educación remota ha consistido en enviar tareas a la casa y no se dan las explicaciones que suelen darse de manera presencial, lo cual hace que los estudiantes queden con vacíos, y que no aprueben este año escolar o, bien, años futuros”.



Se estima que los departamentos más afectados son Amazonas (6,82 por ciento), Guainía (5,44 por ciento), Guaviare (4,66 por ciento) y la Guajira (4,33 por ciento).



Por su parte, Cauca se posiciona como el departamento con el menor impacto en cuanto a repitencia, con una tasa del 0,75 por ciento.



Ante esta desalentadora previsión, el análisis sostiene que se deben tomar medidas urgentes por parte del Gobierno: “Es importante implementar programas de nivelación y tutorías en áreas priorizadas cuando se reabran los colegios”.



En cuanto a lo relacionado con la deserción escolar, Luz Karime Abadía, codirectora de LEE, señaló que “la deserción podría aumentar, ya que hay desmotivación de los estudiantes por no tener acceso a la tecnología y muchos jóvenes van a tener que trabajar para ayudar a sus familias en medio de la crisis económica”.



En este punto, se estima que los departamentos con mayor tasa de deserción son Guainía con 10,21 por ciento y Vichada con 6,99 por ciento, mientras que los de menor tasa son Nariño (1,15 por ciento) y Bogotá (1,65 por ciento).



Actualmente Colombia tiene alrededor de 10 millones de estudiantes. De acuerdo con las pruebas PISA 2018, el país es el segundo con mayor repitencia escolar, dado que el 41 por ciento de los estudiantes que participaron en la prueba, afirma haber repetido al menos una vez un curso.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET