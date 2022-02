Luego de conocerse las graves denuncias de presunto acoso y abuso sexual ocurridos al interior del prestigioso colegio femenino Marymount, en la ciudad de Bogotá, el Ministerio de Educación se pronunció al respecto.



En diálogo con EL TIEMPO, la ministra de Educación, María Victoria Angulo señaló que, con base en información reportada por 81 Entidades Territoriales Certificadas sobre casos de presunto abuso asociadas a entornos escolares para el periodo enero de 2018 hasta febrero de 2022, se tienen 876 casos, de los cuales 65 han sido sancionados, 127 han sido archivados y 684 están en investigación.



Y es que este no es el primer caso que sale a la luz pública en lo que va del año. Hace unas semanas se conoció otro caso ocurrido en el colegio Colsubsidio, también en la capital de la república



A propósito, la funcionaria destacó: “Este es un tema delicado en el que debemos actuar en equipo con las secretarías de educación, el ICBF y la Fiscalía. Tenemos un protocolo de prevención de violencias basadas en género que hace parte de un sistema de información que permite hacer la denuncia de manera directa desde el rector, pasando por la secretaría y la Fiscalía”.



Angulo señaló que cuando ocurran hechos de violencia y acoso en el ámbito escolar se deben activar inmediatamente las rutas de atención intersectorial para garantizar la atención integral y la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes.



El protocolo define la ruta de atención para delitos de suma gravedad indicando que estas situaciones deben ser puestas en conocimiento de las autoridades de protección y justicia, y ante estos casos, la institución educativa debe reportar en el sistema de alertas y notificar inmediatamente a la Secretaría de Educación y en el marco del protocolo hacer las denuncias según la competencia a la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia, el ICBF y demás instancias competentes y, en paralelo, iniciar los procesos disciplinarios.



“Es importante darle más importancia territorial a este protocolo. Tenemos los elementos, pero aún debemos llegar a todas las instituciones. Actualmente más del 50 por ciento de las instituciones del país cuentan con este trabajo, pero la invitación es que en los siguientes 60 días todas las secretarías del país logren implementarlo en la totalidad de las instituciones educativas”, aseguró la ministra.



Y agregó: “Esta semana estaremos emitiendo una directiva a las secretarías de educación recordando procesos y procedimientos, agregando más elementos que nos da normativamente la ley para hacer un trabajo más efectivo. Además, con la Fiscalía hay un convenio no solo para trabajar en prevención y denuncia, sino también en judicialización”.



Además, Angulo dijo que llegado el caso que la institución educativa haga caso omiso a cualquier denuncia, ignorando el protocolo (como sostienen denunciantes que habría ocurrido en el colegio Marymount en Bogotá), se debe dar aviso inmediato a la secretaría de educación de su jurisdicción para que se proceda con el debido proceso, pero también para hacer las respectivas indagaciones respecto al accionar del colegio.



“La institucionalidad no puede ser complaciente con el abuso sexual. Además de conocer el manual, el sistema, los protocolos, tienen que reportar oportunamente estos casos a las autoridades”, puntualizó la funcionaria.



De acuerdo con el Ministerio, en los próximos días se empezará a enfatizar el abordaje pedagógico en el ámbito escolar que oriente a todos los miembros de la comunidad educativa sobre cómo identificar estas violencias, cómo prevenirlas y cómo generar proyectos transversales alrededor de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.



“Este es un tema prioritario que requiere fortalecer y potenciar las herramientas con las que cuenta el sistema educativo para que con un plan de acción concreto se pueda avanzar de forma decidida en la garantía de los derechos de las niñas, niños, y jóvenes”, puntualizó la entidad.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

