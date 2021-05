Cuatro millones de niños no reciben alimentación escolar por bloqueos

Las manifestaciones que se han extendido por todo el país ya han traído algunas victorias para los jóvenes en las calles, como la matrícula cero para estudiantes de estratos 1, 2 y 3 de universidades públicas, así como el programa de empleo jóven.



Sin embargo, de acuerdo con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, también ha traído consecuencias como retrasos en obras de infraestructura y en la entrega del Plan de Alimentación Escolar (PAE).



Todo esto en un contexto de pandemia e implementación del modelo de alternancia, que algunos sectores señalan que ha sido muy lento. En diálogo con EL TIEMPO, Angulo explicó estos y otros puntos.



¿De dónde saldrán los recursos para la matrícula cero a estratos 1, 2 y 3?



Esta iniciativa tiene un costo cercano a los $600 mil millones. El Gobierno financiará esta medida con nuevos recursos a través del Fondo Solidario para la Educación, que se sumarán a los dispuestos a través de programas como Generación E, a los aportes de gobernadores y alcaldes, y de las mismas instituciones públicas.



Los recursos de Generación E y el Fondo Solidario para la Educación tienen como fuente de financiación el Presupuesto General de la Nación. Los nuevos recursos vendrán de lo priorizado por el Ministerio de Hacienda como resultado de las políticas de austeridad. Estos recursos se asignarán a las 63 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país, teniendo en cuenta la caracterización socioeconómica de los estudiantes y los beneficios ya brindados de otros programas.¿Las universidades deberán sacar de su bolsillo? ¿Y las alcaldías y gobernaciones?

Para implementar la gratuidad no se requieren aportes de recursos propios de las instituciones, adicionales a los que ya vienen realizando, para apoyar a los estudiantes, por ejemplo, con becas, descuentos y apoyos por rendimiento académico, entre otros.



¿Cuántos estudiantes se beneficiarán?



Serán beneficiados 695 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3, que representan cerca del 97 por ciento del total de estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y universitarios de las IES públicas.



El anuncio es para este segundo semestre de 2021. ¿Qué hace falta para que se repita en 2022 y se convierta en política de estado?



El avance en la gradualidad de la gratuidad de la educación superior pública es una prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo con la creación del programa Generación E. Y justamente, a las familias y la voz de los jóvenes, continuaremos con esta prioridad en 2022. Al tiempo, se trabajará en la construcción de una propuesta para que esta iniciativa pueda ser política de Estado y perdure en el tiempo.



¿Cómo evitar 'colados'?



Para garantizar que la ayuda llegue a los estudiantes que lo necesitan, el Ministerio de Educación definirá el mecanismo de operación y seguimiento a la asignación del beneficio junto a las IES, a partir de un ejercicio riguroso de caracterización socioeconómica de los estudiantes y considerando los beneficios ya brindados a través de otros programas del Gobierno Nacional y los apoyos que ya vienen otorgando las entidades territoriales y las mismas instituciones.



¿Qué pasa con los estudiantes de las universidades privadas?



Estamos evaluando medidas para beneficiar a estudiantes e instituciones del sector privado, como las implementadas desde 2020, dentro de las que se destacan el plan de auxilios del Icetex, que ha permitido apoyar a más de 133.500 estudiantes; la línea creada con Findeter, dirigida a las IES para que puedan poner en marcha el plan de incentivos, becas y descuentos a las matrículas, entre otros.

Bogota mayo 28 /2021. Los estudiantes han sido protagonistas del paro nacional. Entre sus peticiones, mejorar el acceso a la educación superior. Fotos: Milton Diaz El Tiempo Foto: Milton Diaz / El Tiempo

¿Qué se ha hecho para aumentar los cupos en IES públicas?



Honrando los Acuerdos de 2018 con rectores, estudiantes y profesores, se dispuso en el cuatrienio cerca de $4,5 billones adicionales del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías para el fortalecimiento del o e inversión de todas las IES públicas, recursos que han permitido, entre otras cosas, asumir el crecimiento de la matrícula en la mayoría de ellas.



Respecto al déficit en las universidades, ¿qué avances se tienen?



Los recursos asignados tras los acuerdos han sido muy importantes en este punto. Estos incluyen cerca de $3 billones del Presupuesto de la Nación para el fortalecimiento de la base presupuestal, para apalancar proyectos de inversión y saneamiento de pasivos, y para fortalecer los presupuestos de funcionamiento de todas las IES públicas. Y $1.5 billones del Sistema General de Regalías, de los cuales $1 billón está destinado a fomentar la inversión en infraestructura.



¿Cómo avanza la reforma del Icetex?



Presentamos ante el Congreso un proyecto de ley para transformar el Icetex. Tiene puntos esperados por los usuarios como lo son cambios en la tasa de interés, condiciones y plazos, programas de alivios, incentivos por excelencia académica, y la posibilidad de recibir la condonación de capital en las obligaciones existentes, incluso en la cartera castigada.



¿Cuál es el balance de las negociaciones con los jóvenes, de las que usted participa?



Nos hemos reunido hasta el momento con 2.598 jóvenes de diferentes regiones, en 88 mesas de escucha activa en 20 departamentos, hablando de temas como educación, empleabilidad, participación, entre otros. Estos espacios continuarán en las distintas regiones.



Ya se han hecho anuncios importantes. Además de la matrícula cero, se suman otras iniciativas como el plan de choque para la generación de empleo formal a jóvenes, e programa 'Jóvenes Propietarios', que permitirá la adquisición de casa propia, la línea de crédito con el Banco Agrario para proyectos agroindustriales y se realizarán las elecciones de los Consejos de Juventud.Usted ha mencionado afectaciones en el sector por el paro y los bloqueos…

El Ministerio respeta la protesta pacífica, pero es necesario trabajar para que los niños, niñas y jóvenes no se vean afectados en la entrega del Plan de Alimentación Escolar (PAE), la prestación del servicio educativo y el avance en las obras de infraestructura educativa.



Ya son cerca de 4 millones los niños afectados que no han recibido el PAE, ya que no se pueden transportar los alimentos, lo que impide cumplir los objetivos del programa en la permanencia.



También hay afectaciones en las obras de infraestructura de colegios oficiales en el país. Se suspendieron de 179 obras porque los materiales de construcción, maquinaria y el personal no han podido llegar a los sitios. Esto afectaría por lo menos a 58.098 estudiantes y 6.288 trabajadores.



Muchos sectores a favor de la alternancia hablan de importantes retrasos en la implementación del modelo…



A la fecha 95 de las 96 secretarías de Educación iniciaron alternancia, lo que equivale al 99 por ciento del país. Por instituciones educativas, el 35 por ciento han regresado a los colegios, y tenemos 1'340.635 estudiantes en alternancia.



Buscamos evitar suspensiones injustificadas del servicio educativo y establecer medidas preventivas según el comportamiento del covid-19 en cada región. Los alcaldes y gobernadores realizan un permanente monitoreo de los indicadores epidemiológicos, para informar al Ministerio de Salud cuando se requiera el cierre preventivo y temporal de las instituciones.



¿A qué se deben los retrasos en la ejecución en las regiones de los recursos para las adecuaciones?



Los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) por $400.050 millones, fueron asignados entre agosto y diciembre de 2020. La inversión de estos dineros es realizada por las Secretarías de Educación. A la fecha, se ha ejecutado el 40 por ciento. Para todos aquellos que no han ejecutado los recursos, el Ministerio y los organismos de control convocan a la diligencia y actuar responsablemente, para que se inviertan con celeridad y permitan que niños, niñas y adolescentes regresen a las aulas.



¿Cómo avanza la vacunación de maestros?



Este punto ha sido desde el comienzo una prioridad. En la etapa dos se vacunó a los maestros y directivos de 60 a 70 años, que representan cerca del 20 por ciento del sector oficial, y se adelantó el proceso en maestros de Amazonas, Guainía, Vaupés y Providencia.



Podemos dar la buena noticia de la entrega de vacunas al sector educativo hasta educación media en todo el país. Su distribución irá hasta el 4 de junio, con lo que cumpliremos el 100 por ciento del objetivo de vacunación de docentes.



¿Ya se sabe la magnitud exacta de la deserción escolar durante el primer año de pandemia?



En Colombia se cuenta con la medida de la tasa de deserción intra anual, que corresponde al porcentaje de estudiantes que en el transcurso del año lectivo interrumpen sus estudios o se desvincula del sistema, sin terminar el grado para el cual fue matriculado. En este sentido, en 2020 un total de 243.801 estudiantes han desertado del sector oficial y no oficial, lo que corresponde al 2.7 por ciento del total de la matrícula.

