'Universidades públicas son un barril sin fondo': María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal cuestionó, en su canal de YouTube, los actos violentos de las últimas movilizaciones estudiantiles, asegurando que "no deberían suceder si se está protestando por una causa justa".

Pero la senadora Cabal va más allá. Asegura que no se está diciendo la verdad sobre dichas protestas. "No nos han contado cuál es la verdad. Yo quiero saber, como ciudadana de Colombia, por qué los estudiantes de las universidades públicas le cuestan a los colombianos más que de lo que valen las universidades privadas más costosas; entre 14, 18, 24 millones el semestre. ¿Ustedes sabían eso?", dijo.



Dice que por esa razón, "miles de estudiantes se quedan sin acceso a la educación, porque es un barril sin fondo". Cabal solicita a los rectores de las instituciones públicas que revelen de qué manera se están invirtiendo los presupuestos asignados.



"Por qué las universidades privadas, hasta las más económicas, crecen por la eficiencia en el gasto. Lo público no sale simplemente de un bolsillo mágico que se llama Estado, sale del bolsillo de ricos y pobres", señaló.



Además, la senadora lanzó una propuesta: "La única forma de transformar este país y devolver con justicia al joven su necesidad de ser educado, es subsidiar la educación pero no en la educación pública, que jamás va a poder satisfacerlo por esos costos excesivos. Es con las universidades privadas, que tengan un tope máximo de 6 millones de pesos. ¿Cómo es posible que la UIS (Universidad Industrial de Santander) cueste 24 millones cuando debería costar 3 y 4 por estudiantes? ¿Ustedes conocían está realidad?".



Estos cuestionamientos surgen en medio de las negociaciones entre el Gobierno y estudiantes, en donde buscan una salida al paro nacional que se cumple desde el 11 de octubre. Las partes todavía no encuentran una solución y se volverán a reunir hasta el martes 27 de noviembre.

EDUCACIÓN