Los puntos de concentración del paro del 21 de noviembre en Bogotá

Diferentes organizaciones sindicales y centrales obreras ratificaron este jueves, 13 de noviembre, que saldrán a las calles de las principales ciudades del país el próximo 21 de noviembre para protestar en contra de varios temas económicos y sociales que, según ellos, está proponiendo el Gobierno Nacional.

"Se trata de la reforma pensional y laboral, el cumplimiento de los acuerdos existentes y firmados con distintas organizaciones (estudiantes, por ejemplo), la pretensión de vender empresas del Estado que todavía subsisten, y los intentos, a partir de propuestas hechos por ministros, de regular la protesta social", explica Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), durante una rueda de prensa.



En la rueda de prensa, a la que asistieron los presidente y directores de organizaciones como la Confederación General del Trabajo, la Confederación de Pensionados de Colombia y la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, entre otras, se hizo un llamado para marchar y protestar en paz.



"Nuestros comités de paro en todo el país están hablando con las autoridades respectivas para garantizar al máximo que sea una protesta pacífica. Las personas que quieran actuar como actores de violencia deben saber que tienen el absoluto rechazo de los organizaciones del paro", responde Orjuela cuando se le preguntó sobre cómo se podría evitar que las marchas terminen culminen en actos violentos.

Grupos sociales y sindicatos reunidos durante la rueda de prensa del 13 de noviembre. Foto: Secretaría de prensa de Fecode

Nuestros comités de paro en todo el país están hablando con las autoridades respectivas para garantizar al máximo que sea una protesta pacífica FACEBOOK

TWITTER

En una posición similar se encuentran los maestros y maestras de colegios públicos, quienes en cabeza de Nelson Alarcón, presidente de Fecode, hicieron un llamado a la protesta pacífica.



"Saldremos a rechazar el asesinato de los líderes sindicales (...) y también el asesinato de los 18 niños asesinados vilmente en el Caquetá. También protestaremos porque más de 850 profesores y profesoras han sido amenazados durante el 2019. Le pedimos al partido Centro Democrático que no siga diciendo cosas que no corresponden al movimiento sindical, pues nosotros nos movilizaremos en paz, en armonía y en cordialidad", expresó Alarcón.



Los estudiantes universitarios, entre tanto, también se unirán a estas movilizaciones. "Respaldaremos el paro porque tenemos un sinsabor con el Gobierno Nacional por el incumplimiento de algunos puntos firmados en el mes de diciembre del 2018. También desde el sector educativo nos manifestaremos en contra del artículo 44 del Presupuesto General de la Nación que el Gobierno objetará, pero hasta el día de hoy no lo ha hecho (...). Nosotros desde el movimiento estudiantil siempre hemos convocado a las movilizaciones en paz, pues somos la generación de la paz y creemos en la protesta masiva y pacífica", señala Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Acrees).



Esta posición, de marchar pacíficamente, está en sintonía con lo acordado en la noche del martes, 12 de noviembre, entre el presidente Iván Duque y los distintos sindicatos.



Luego de una mesa de concertación laboral en la Casa de Nariño, las partes emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraron que: ”Reiterar el mensaje de respeto al derecho constitucional de la protesta pacífica”, y "rechazar rotundamente el uso de la violencia e incitación a la misma como mecanismo de protesta".

Comunicado conjunto entre centrales obreras y el Gobierno Nacional. Foto: Archivo particular

Los líderes sindicales explicaron en la rueda de prensa que si bien no se han definido las rutas exactas de movilización en Bogotá, ya hay unos lugares establecidos para concentrase.



"Inicialmente se han determinado cuatro puntos de encuentro: Parque Nacional, en donde se van a reunir las organizaciones sindicales; Gobernación de Cundinamarca, lugar en donde se concentrarán estudiantes y profesores; y los otros dos serán en la Sevillana y la Hortúa", informa Tarsicio Rivera, vocero de la Coordinadora de Organizaciones Sociales.



Se prevé que las marchas en la capital iniciarán hacia las 10 de la mañana y culminarán en la Plaza de Bolívar en las horas de la tarde.



EDUCACIÓN