Marcha estudiantil 'zombie' el 31 de octubre para pedir más recursos

Este 31 de octubre los estudiantes de instituciones públicas de educación superior saldrán a marchar por las principales calles del país, para solicitar al Gobierno mayores recursos para la educación.

Tras el acuerdo firmado el viernes entre el presidente Iván Duque y los rectores de universidades públicas, los estudiantes afirman que el dinero destinado no es "suficiente" y "no soluciona la crisis actual de la educación superior pública del país".



"El 26 de octubre algunos rectores y el Gobierno de Duque llegaron a un acuerdo, que consiste en entregarle a las 61 instituciones de educación 500.000 millones de pesos, después de descontar la inflación, para invertir en funcionamiento y en planta docente. Sin embargo, eso no resuelve las exigencias que hoy tienen en paro nacional a estudiantes y profesores", señaló Jennifer Pedraza, líder estudiantil, en un video publicado en Twitter.

Pedraza recordó que le están exigiendo al Gobierno Nacional la suma de 3,2 billones de pesos. "Este acuerdo entre Duque y los rectores sería de 2.000 millones de pesos para cada una de las instituciones de educación y los recursos de inversión, del billón anunciado, son inciertos porque dependen de las regalías", añadió.

Vídeo - Explicamos por qué el acuerdo entre Duque y algunos rectores es insuficiente para financiar adecuadamente a las universidades públicas.



Volveremos a las calles el 31 de octubre 🎃 por $3,2 billones.



¡Nos vemos en la movilización Zombie para revivir la educación! pic.twitter.com/PCaFsDsTov — ACREES (@ACREESCOL) 28 de octubre de 2018

También solicitan una mesa de negociación con el Gobierno, luego de que la semana pasada no llegarán a ningún acuerdo con el viceministro de educación, Luis Fernando Pérez.



"El jueves, durante más de cinco horas, estudiantes y profesores nos reunimos con el viceministro de educación superior. El espacio dejó como conclusión que el Gobierno Nacional no quiere escuchar ni a los estudiante y ni a los profesores para buscarle una solución estructural a esta grave situación de la educación superior en Colombia", indicó Alejandro Palacios, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees).



Palacios dijo además: "Todo dinero extra a nuestras universidades es valioso, sin embargo, estos recursos son necesarios pero insuficientes. Este 31 de octubre salgamos todos juntos a la gran movilización zombie para revivir la educación superior en Colombia, para exigirle al Gobierno Nacional una mesa de negociación con estudiantes y profesores".

Pactos entre Gobierno y rectores

El acuerdo firmado el viernes entre Iván Duque y los rectores significa que en 2019 las transferencias de la Nación a la base presupuestal de las universidades, se incrementarán en 3 puntos porcentuales por encima del IPC y que entre el 2020 y el 2022 el aumento será de 4 puntos por encima del IPC.



Con estos incrementos, el Sistema Universitario Estatal conformado por 32 universidades públicas recibirá durante el próximo cuatrienio 1,1 billones de pesos adicionales para funcionamiento.



Para inversión las universidades estatales recibirán en ese lapso 1,2 billones de pesos. En el marco del acuerdo también se incorporarán al presupuesto de las universidades los recursos de los excedentes de las cooperativas que determinó la Reforma Tributaria en su Artículo 142, por un monto esperado de 280.000 millones.



En total, las universidades públicas recibirán 2,3 billones adicionales durante el cuatrienio.



Por ejemplo, para las finanzas de la Universidad del Valle el acuerdo implica que a los 252.000 millones que se han recibido para funcionamiento en el 2018, se sumarán a la base presupuestal un aproximado de 76.000 millones durante el cuatrenio y que en 2022 el presupuesto de funcionamiento será cercano a los 330.000 millones. Para inversión, incluyendo los excedentes de cooperativas, Univalle recibiría en total unos 55.000millones durante el cuatrenio.



Según Edgar Varela, rector de la Univalle, dicho acuerdo es "positivo porque se logra desbalancear un modelo que tendía solo a darle recursos al sector privado y a financiar la demanda antes que la oferta".



No obstante, reconoció que todavía hay una agenda por desarrollar. "En el caso de lo propuesto por los estudiantes, los puntos cubren temas no solo financieros. Por ello, se solicitó al Presidente que establezca una mesa de diálogo con la representación estudiantil en la que los rectores podemos servir de mediadores", dijo Varela en un comunicado.



