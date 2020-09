Los 'peros' que buscan tumbar el proyecto que prohíbe castigo físico

Este martes la Comisión Primera del Senado dio inicio a la discusión sobre el proyecto de ley que busca prohibir en Colombia el castigo físico hacia los niños, niñas y adolescentes, una iniciativa que ha despertado todo tipo de reacciones.



El proyecto, presentado por los representantes representantes Julián Peinado y Harry González, ya superó dos debates en la Cámara y actualmente está a la espera de cumplir su trámite en el Senado para que pueda ser sancionado como ley.



(Lea también: Abren convocatoria para premiar investigaciones sobre familia)

Sin embargo, no tiene un camino nada sencillo, ya que la iniciativa ha recibido críticas de todo tipo. Por solo poner un ejemplo, algunos sectores la consideran inconstitucional porque, aseguran, daría facultades al Estado para involucrarse en asuntos internos de la familia.



De hecho, este fue el argumento de una proposición en contra del proyecto por parte del partido Colombia Justa y Libre, que este martes fue rechazada en medio del debate.



(Lea también: ONU pide que el cierre de escuelas sea una opción de último recurso)



De acuerdo con el senador de esta colectividad John Milton Díaz, “aunque este proyecto de ley tiene una buena intención, está invadiendo terrenos que el estado no debe invadir en términos de las libertades que tienen los padres de familia”.



Y añadió: “Es equivocado pensar que es el Estado el que debe enseñarle a los padres cómo educar a sus hijos”.



Sin embargo, este no es el único ‘pero’ en contra de la iniciativa. De hecho organizaciones como la Red Familia Colombia la han calificado como innecesaria, argumentando que ya existen mecanismos en contra de la violencia infantil y el maltrato intrafamiliar, consagrados en el Código de Infancia y Adolescencia. A esto se suman sentencias de la Corte Constitucional al respecto.



(Lea también: Facebook y Coursera lanzan certificado de marketing en redes sociales)



Pese a esto, la senadora Paloma Valencia, ponente del proyecto, señaló que se hace necesaria esta prohibición, de tal manera que exista autonomía de los padres, pero excluyendo los métodos de violencia física: “El 76 por ciento de la violencia contra los niños la ocasiona un familiar, es decir un método de corrección y disciplina que utilizamos los colombianos a la hora de criar a los niños”.



El debate continuará luego de que se formara una subcomisión para estudiar y hacer ajustes al articulado.

¿Qué dicen los impulsores del proyecto?

EL TIEMPO habló con Gloria Carvalho, secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez, organización que se ha encargado de impulsar el proyecto.



¿Qué busca concretamente el proyecto?



La ley lo que está diciendo es que no se utilice la violencia en los métodos de crianza de los niños. Y de manera adicional dice que se debe crear una campaña pedagógica para que los padres aprendan a utilizar otro tipo de prácticas para corregir a sus hijos de manera positiva.



(Lea también: Icetex abre convocatoria de becas para estudiar en Suiza)



¿Cómo ve las posibilidades de que la iniciativa sea aprobada?



Todo va a depender de qué tanto hayan leído los senadores el proyecto. Está perfectamente sustentado no solo desde el punto de vista legal sino también científico.



Pero nos encontramos con planteamientos por parte de personas de posiciones radicales extremas que lo que han hecho es una serie de enunciados que no están en el proyecto, falsas y sin ningún fundamento. Así que todo dependerá de qué tan informados estén los senadores.



Una de las principales críticas es sobre una aparente intromisión del estado en las familias. ¿Esto pasa?



En ninguna parte dice que el Estado se va a meter, sino que no se utilice violencia para corregir a los niños. De hecho el mismo articulado dice claramente que es la familia la que debe corregir a los menores, pero con métodos que no impliquen agresiones físicas.



A esto se le está poniendo más arandelas de las necesarias y se está incurriendo en un discurso muy grave que es el de tratar de confundir a la ciudadanía hablando de un montón de temas que el proyecto no dice.



(Lea también: Conozca las fechas de las pruebas Saber 11 calendario A)



La forma en la que está planteado el proyecto busca precisamente respetar la autonomía de las familias. Pero debemos ser claros en que por encima de eso está la protección de los niños para que no sean víctimas de violencia. El castigo físico es eso, violencia. ¿Por qué un golpe a un adulto es considerado agresión pero hacia un niño no? Más aún cuando esto tiene efectos directos sobre el desarrollo socioemocional de los menores.



¿No es ambicioso intentar que una ley modifique todo un comportamiento cultural?



Acá hay un problema de desconocimiento, una tradición cultural que cree que educar es sinónimo de dar golpes e insultar. Eso no puede ser así. Es algo que debemos corregir como sociedad.



(Lea también: 7 de cada 10 niños están aprendiendo poco o nada en la pandemia)



De aprobarse el proyecto, ¿los padres que incurran en esta práctica recibirán algún tipo de sanción?



En ninguna parte se habla de sanciones. Esto es más para crear un mecanismo para que la ciudadanía entienda que el castigo físico es un elemento de violencia. No se dice ni que se va a meter a la cárcel a un padre, ni que tendrá sanciones, multas o que le quitarán a sus hijos.



REDACCIÓN EDUCACIÓN