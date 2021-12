Tecnología, gratificación inmediata y familias más pequeñas son algunas de las características del ambiente en el que están creciendo los niños del siglo XXI y la psicóloga Annie de Acevedo explica, en su más reciente libro, cómo criarlos.



(Le puede interesar: En China reducen las tareas escolares con nueva ley).



La publicación se titula La buena crianza en el siglo XXI y nació porque la autora conmemoró la publicación de su libro La buena crianza hace 20 años con una revisión y actualización de estos contenidos. “Muchas cosas han cambiado desde entonces”, explica Acevedo en el prólogo.

Uno de los aspectos en los que es importante educar a los hijos de hoy es en el manejo del estrés y de la adversidad. Los niños están creciendo con muchas presiones por la imagen física en redes sociales, la exigencia académica, el matoneo y la vida rápida.

(Además: Las voces que hablan fuerte para derribar mitos de la tartamudez).

Facebook Twitter Linkedin

El nuevo libro de Annie de Acevedo, con fragmentos renovados e inéditos. Editorial Grijalbo. Foto: Particular

Sumado a esto están las gratificaciones inmediatas que no les ayudan a aprender a manejar los obstáculos ni los fracasos y eso hace que hoy los niños sean más ansiosos y con depresión. La autora cita en su libro que el desorden depresivo ha aumentado un 48 por ciento desde 2004.



¿Qué hacer? Ayudarles a niños y adolescentes a descargar el estrés y enseñar la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a las adversidades y salir fortalecido.



Las estrategias que se pueden usar son: que cada niño tenga tiempo individual y libre de distracciones, lograr que tenga un buen sueño, que practique ejercicio, mantener una dieta buena y balanceada, enseñar la gratitud, permitirle al niño equivocarse y enseñar a posponer las gratificaciones.



El niño no debe hacer siempre lo que quiere y cuando quiere. Como lo escribe la especialista en el libro, “la psicología nos enseña que las personas que son capaces de aceptar y posponer la gratificación son más felices y sanas, es por esto que los niños necesitan aprender a posponer el placer y el refuerzo positivo Todo no puede ni debe ser inmediato”.

(Le puede interesar: 5 consejos para evitar actitudes que hacen perder la confianza de los hijos).

Los temas de hoy

Facebook Twitter Linkedin

Annie de Acevedo lleva 36 años consolidándose como la Psicóloga colombiana más reconocida en temas de crianza y familia. Foto: Particular

Son varios los temas a los que están enfrentados los niños de hoy y que no sucedían hace veinte años. Sin lugar a duda, uno de estos es la exposición constante y desde temprana edad a la tecnología. Estudios recientes, escribe Acevedo, demuestran que el tiempo que los niños pasan conectados a las nuevas tecnologías incide en el aprendizaje y en la concentración. Al estar hiperestimulados con la tecnología, crecen fatigados, cansados y con dificultades de atención.



Por esto, los padres deben restringir el uso de la tecnología por parte de sus hijos, incluyendo los dispositivos móviles inteligentes. “Es esencial ser firme en esta labor para que sus cerebros logren organizarse y aprender”, escribe.



(Le puede interesar: 82 % de los niños cree que aprende más si regresa a clases presenciales).



Otro cambio importante es el acceso a la pornografía. Con el uso de internet los niños y los jóvenes tienen acceso a este material desde muy pequeños y esto no es bueno porque genera imágenes equivocadas, confusas e irreales sobre el sexo. Además, es riesgoso porque las personas pueden volverse adictas a la pornografía desde muy pequeñas.



Por esto, cuando los padres encuentren a su niño o niña viendo pornografía, es importante que les expliquen que esa no es la vida real y trasmitirles los verdaderos valores de una relación amorosa y cómo es una relación sana. También es importante resolverles todas las dudas que tengan sobre el sexo y la sexualidad.



Otra de las tendencias de los padres de hoy es sobrevalorar a los hijos. Un estudio realizado a finales del 2014 por el doctor en psicología Brad Bushman, y citado por la autora, concluyó que “un niño sobrevalorado por sus padres será probablemente un joven narciso que tendrá dificultades para funcionar en sociedad”.



(Vea: Tener la capacidad de pensar el amor es clave en las relaciones de hoy).



Por esto, los padres deben celebrar los triunfos de su hijo, pero también corregirles los errores, reconocerles las virtudes, pero no decirle siempre que es el mejor ni alabarlo ni aplaudirlo de forma constante porque crece sintiéndose el mejor en todo y tampoco aprenderá el valor del esfuerzo.

La importancia del juego

Los niños de hoy juegan poco, explica Acevedo, y esto es un problema porque el juego es la actividad por excelencia de los niños; con el juego, ellos se descubren a sí mismos, a los otros, entienden la vida, aprenden soluciones, aprende a jugar en equipo y a socializar.

Facebook Twitter Linkedin

Es clave el juego libre y espontáneo. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

“Jugar es fundamental en la vida emocional del niño”, escribe Acevedo en su libro, pero los niños de hoy están creciendo con tecnología y con una cantidad de clases estructuradas que no les da tiempo para el juego libre y espontáneo, y es no es bueno.



La psicóloga recomienda que los niños, hasta los ocho años de edad, estén frente a juegos tecnológicos muy de vez en cuando, para que el juego libre e imaginario sea el que prime en sus vidas.



Así como el juego es vital, lo son las historias. La autora explica que el cerebro humano vienen programados genéticamente para conectarse con cuentos, historias, leyendas, mitos, por eso es clave que los niños inventen historias, creen narraciones con inicio, problema y solución, eso los hace creativos, y cuando un niño crea una historia, genera conexiones emocionales que se quedarán guardadas para el resto de sus vidas.

Más noticias

- ¿Qué es la 'gymtimidation' y por qué afecta más a las mujeres?

- 4 hábitos que te envejecen sin darte cuenta

CATALINA GALLO

EL TIEMPO