Madre y colegio, en debate por suicidio de joven por presunto abuso

Patricia Osorio denunció este jueves en W Radio que su hijo, Daniel Eduardo Osorio, se suicidó el año pasado porque entró en una profunda depresión luego de que un sacerdote del Colegio San Viator abusó de él en repetidas ocasiones.

Ante la denuncia hecha en La W, el consejo directivo del colegio emitió este mismo miércoles un comunicado en el que, resalta que la muerte del estudiante se produjo cuando ya no era parte de la institución y que hasta el momento esta no ha sido notificada por ninguna autoridad de una investigación sobre este caso.



La madre dice que denunció la situación vivida por su hijo ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta el momento no ha recibido respuesta.



"Quiero decir que no hay justicia en el país (...). No solamente fue abusado por un sacerdote, sino por varios. Las violaciones ocurrían por fuera del colegio, pues a él lo llevaban en camionetas blindadas a fincas de recreo", cuenta Osorio.



La madre de Daniel dice que descubrió los abusos de su hijo porque él escribió unas cartas donde cuenta lo sucedido.



"Hay un padre llamado Carlos Luis Claro Arévalo que estuvo como rector durante el tiempo que estuvo el niño en el colegio; él debe saber todo (...). Mi hijo no dice ningún nombre en sus escritos, pero hay una relación con el padre rector actual, Albeiro Vanegas, porque él abusó de un menor en el Gimnasio Los Pinos", advierte Osorio.

"En sus mensajes, él cuenta que quería cambiarse de colegio, argumentando que no podía seguir ahí porque había sido abusado. En otros mensajes, él le cuenta a un veterinario, porque mi hijo protegía a los animales, que él había sido abusado en ese colegio. También deja muchos mensajes en redes sociales. En 2017, Daniel decide quitarse la vida arrojándose desde la terraza de un edificio", relata la madre en W Radio.



Dice que nunca acudió al colegio porque creía que las autoridades se encargarían de la investigación: "Yo no he querido hablar con el colegio, porque sé que de por medio hay dinero y pueden decirme a mí, para voltear la cara de la moneda, que yo los estoy calumniando".



La institución, en su comunicado, afirma que Daniel ingresó en 3.° de primaria al colegio San Viator (en el 2005) y allí estuvo hasta febrero del 2012, cuando su familia decidió retirarlo. Y resalta que la madre del joven envió el 13 de febrero de 2012 una carta a la institución "agradeciendo las labores" y solicitando el reintegro del valor de la matrícula.

En otro punto dice que han contado con “protocolos y procedimientos de atención para quejas y reclamos tanto de padres como de estudiantes”.



El colegio se declaró a disposición de las autoridades para presentar las declaraciones y documentos que sean necesarios para aclarar lo ocurrido.



EDUCACIÓN