Muchos padres se sienten culpables cuando sus hijos juegan videojuegos durante horas y horas. A algunos incluso les preocupa que esto pueda hacer que sus hijos sean menos inteligentes. De hecho, ese es un tema por el que los científicos han chocado durante años.



En nuestro nuevo estudio, investigamos cómo los videojuegos afectan las mentes de los niños, entrevistando y evaluando a más de 5.000 niños de 10 a 12 años. Y los resultados, publicados en Scientific Reports, serán sorprendentes para algunos.

A los niños se les preguntó cuántas horas al día pasaban en las redes sociales, viendo videos o televisión y jugando videojuegos. La respuesta fue: muchas horas. En promedio, los niños pasaron dos horas y media al día viendo videos en línea o programas de televisión, media hora socializando en línea y una hora jugando videojuegos.



En total, eso es cuatro horas al día para el niño promedio y seis horas para el 25 por ciento superior, una gran parte del tiempo libre de un niño. Y otros informes encontraron que esto ha aumentado dramáticamente a lo largo de las décadas. Las pantallas existían en generaciones anteriores, pero ahora realmente definen la infancia.

¿Es eso algo malo? Bueno, es complicado. Podría haber beneficios e inconvenientes para las mentes en desarrollo de los niños. Y esto podría depender del resultado que esté viendo. Para nuestro estudio, estábamos específicamente interesados en el efecto del tiempo de pantalla en la inteligencia: la capacidad de aprender de manera efectiva, pensar racionalmente, comprender ideas complejas y adaptarse a nuevas situaciones.



La inteligencia es un rasgo importante en nuestras vidas y altamente predictivo de los ingresos futuros, la felicidad y la longevidad de un niño. En la investigación, a menudo se mide como el rendimiento en una amplia gama de pruebas cognitivas. Para nuestro estudio, creamos un índice de inteligencia a partir de cinco tareas: dos sobre comprensión lectora y vocabulario, una sobre atención y función ejecutiva (que incluye memoria de trabajo, pensamiento flexible y autocontrol), una que evalúa el procesamiento visual-espacial (como la rotación de objetos en su mente) y una sobre la capacidad de aprendizaje en múltiples ensayos.

Esta no es la primera vez que alguien ha estudiado el efecto de las pantallas en la inteligencia, pero la investigación, hasta ahora, ha producido resultados mixtos. Entonces, ¿qué es especial esta vez? La novedad de nuestro estudio es que tomamos en cuenta los genes y los antecedentes socioeconómicos. Hasta el momento, solo unos pocos estudios han considerado el nivel socioeconómico (ingresos del hogar, educación de los padres y calidad del vecindario), y ningún estudio ha tenido en cuenta los efectos genéticos.

Los genes importan porque la inteligencia es altamente heredable. Si no se tienen en cuenta, estos factores podrían enmascarar el verdadero efecto del tiempo de pantalla en la inteligencia de los niños. Por ejemplo, los niños que nacen con ciertos genes pueden ser más propensos a ver televisión y, de forma independiente, tener dificultades de aprendizaje. La lotería de la genética es un factor de confusión importante en cualquier proceso psicológico, pero hasta hace poco esto ha sido difícil de explicar en los estudios científicos debido a los altos costos del análisis del genoma y las limitaciones tecnológicas.



Los resultados

Los datos que utilizamos para nuestro estudio son parte de un esfuerzo masivo de recopilación de datos en los Estados Unidos para comprender mejor el desarrollo infantil: el proyecto Adolescent Brain and Cognitive Development. La muestra fue representativa de los Estados Unidos en términos de sexo, raza, etnia y nivel socioeconómico.



Descubrimos que cuando le preguntamos por primera vez al niño a los 10 años cuánto jugaba, tanto ver videos como socializar en línea estaban vinculados a una inteligencia por debajo del promedio. Mientras tanto, los juegos no estaban vinculados con la inteligencia en absoluto. Estos resultados del tiempo de pantalla están en su mayoría en línea con investigaciones anteriores. Pero cuando hicimos un seguimiento en una fecha posterior, descubrimos que los juegos tenían un efecto positivo y significativo en la inteligencia.

Si bien los niños que jugaron más videojuegos a los 10 años no fueron en promedio más inteligentes que los niños que no jugaron, mostraron las mayores ganancias en inteligencia después de dos años, tanto en niños como en niñas. Por ejemplo, un niño que estaba en el 17 % superior en términos de horas dedicadas a jugar aumentó su coeficiente intelectual alrededor de 2,5 puntos más que el niño promedio durante dos años.



Esto es evidencia de un efecto beneficioso y causal de los videojuegos en la inteligencia. Este resultado encaja con estudios previos más pequeños, donde los participantes son asignados aleatoriamente a videojuegos o a un grupo de control. Nuestro hallazgo también está en línea con líneas paralelas de estudios que sugieren que las habilidades cognitivas no son fijas, sino que pueden ser entrenadas, incluidos los estudios con aplicaciones de intervención de entrenamiento cognitivo.

¿Qué pasa con los otros dos tipos de actividades de pantalla? Las redes sociales no afectaron el cambio en la inteligencia después de dos años. Las muchas horas de Instagram y mensajes no aumentaron la inteligencia de los niños, pero tampoco fue perjudicial. Finalmente, ver televisión y videos en línea mostró un efecto positivo en uno de los análisis, pero ningún efecto cuando se tuvo en cuenta la educación de los padres (en oposición al factor más amplio del ‘estatus socioeconómico’). Así que este hallazgo debe tomarse con un grano de sal. Existe cierto apoyo empírico de que el contenido de televisión y video de alta calidad, como el programa Plaza Sésamo, tiene un efecto positivo en el rendimiento escolar y las capacidades cognitivas de los niños. Pero esos resultados son raros.

Al pensar en las implicaciones de estos hallazgos, es importante tener en cuenta que hay muchos otros aspectos psicológicos que no analizamos, como la salud mental, la calidad del sueño y el ejercicio físico. Nuestros resultados no deben tomarse como una recomendación general para que todos los padres permitan juegos ilimitados. Pero para aquellos padres molestos por sus hijos jugando videojuegos, ahora pueden sentirse mejor sabiendo que probablemente los esté haciendo un poco más inteligentes.



TORKEL KLINGBERG (*) Y BRUNO SAUCE (**)

The Conversation (***)



(*) Profesor de Neurociencia Cognitiva del Instituto Karolinska.

(**) Profesor asistente de Psicología Biológica de la Universidad Libre de Ámsterdam.

(***) Es una organización sin ánimo de lucro que busca compartir ideas y conocimientos académicos con el público. Este artículo es reproducido aquí bajo licencia de Creative Commons.