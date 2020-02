Los talentos que requieren urgentemente los empresarios del país

El 54 por ciento de las compañías colombianas reportan que no encuentran el talento suficiente para ocupar sus vacantes, una de las cifras más altas registradas en los últimos diez años.

Así lo reveló un reciente informe de ManpowerGroup tras hacer un análisis en 750 compañías del país. "La principal causa que está generando dicho cifra y que ha sido una constante es la falta de experiencia. Pero también sucede, al igual que en el resto del mundo, que se necesitan nuevas habilidades tras la transformación tecnológica que está viviendo el mundo", explica Javier Echeverri, presidente de ManpowerGroup Colombia.



La investigación, llamada 'Escasez de talento 2020: cerrando la brecha de habilidades: lo que los trabajadores quieren', indica que frente a los 10 roles más demandados en 2019, el 80 por ciento de los mismos escasearon en 2018.



Electricistas, soldadores, mecánicos, representantes de ventas, diseñadores gráficos, ingenieros químicos y civiles, expertos en ciberseguridad, operadores de maquinaria, etc., son algunas de las profesiones en las cuales existe mayor nivel de escasez.



El informe recoge las habilidades requeridas en 10 grupos: oficios calificados (eléctricos, soldadores y mecánicos), ventas y mercadeo (representantes de ventas/administradores y diseñadores gráficos), manufactura, contabilidad y finanzas, administración, conductores, servicios de salud (doctores), ingeniería, supervisores y IT (expertos en ciberseguridad, administradores de red y soporte técnico)



Y es que la carencia de profesionales con habilidades específicas que puedan suplir los cargos más demandados es una tendencia que crece a nivel mundial, por lo que tanto los empleadores como las empresas necesitan entender el fenómeno y buscar una solución.

La principal causa que está generando dicho cifra y que ha sido una constante es la falta de experiencia por la cual no se encuentra el personal adecuado FACEBOOK

TWITTER

"Hay mayor conciencia entre las universidades y las empresas (sector privado y público) para formar jóvenes según los requerimientos del sector productivo. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que las personas están estudiando lo que las compañías no necesitan. Eso sucede en Colombia, pero las alianzas entre la académica y las empresas están creciendo", sostiene Echeverri.



El experto señala que en el mercado colombiano se necesita de fuerza de trabajo experimentada, "Las prácticas profesionales deben contar como experiencia. De hecho, las universidades del país deben permitir que los estudiantes trabajen desde el inicio de sus carreras. Esto sucede en países como Alemania, por ejemplo. Además, hemos propuesto al Ministerio de Trabajo crear una estrategia que permita a las empresas acelerar la experiencia, es decir, si una persona trabajó 6 meses, al final cuente como si hubieran sido dos años. Pero para que eso pase se necesitan de ciertos protocolos y estrategias muy bien diseñadas", continúa.



El estudio advierte que la diversidad generacional en el mercado laboral también podría ser un causante de no encontrar el talento necesario. "Los deseos de los trabajadores varían según su edad, sexo, ubicación geográfica y etapa del ciclo de carrera en la que se encuentran. Un mayor salario, flexibilidad y trabajos desafiantes no siempre son aspectos negociables para todos, pero los empleadores pueden utilizar tácticas específicas para atraer y retener talentos diversos y en demanda".



EDUCACIÓN