Los retos del sistema educativo tras más de un año de pandemia

El sistema educativo ha sido uno de los más afectados por la pandemia de la covid-19 a nivel mundial, al punto que organizaciones como Unicef y la Unesco han calificado lo sucedido como una “catástrofe generacional”.



Dichas organizaciones, de hecho, han realizado todo tipo de llamados a los gobiernos para que los colegios sean los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Sin embargo, con los nuevos picos de la pandemia, muchas veces el sector educativo ha sido el que afronta los cierres más prolongados, cosa que se acentúa en países como Colombia, que entre protestas y una delicada situación sanitaria tiene a ciudades como Bogotá con sus colegios cerrados.



(Lea también: 'Me humillaron': joven a quien profesor sacó de clase por apoyar paro)

Esto plantea toda suerte de retos logísticos para la reapertura de los colegios de forma tal que se garantice la salud de los niños, niñas y adolescentes, así como del personal docente y administrativo.



(Lea también: La propuesta de las universidades para promover el diálogo nacional)



Pero también se hace necesario atender los problemas de aprendizaje de los menores en un contexto en el que el 55,18 por ciento de los estudiantes del sector oficial no cuentan con computador e internet en su hogar, y solo el 20 por ciento de estudiantes que viven en zona rural tiene acceso a internet y a un computador de acuerdo con datos recopilados por el Icfes, lo que ha detenido su acceso a la educación, a pesar de los esfuerzos de docentes, secretarías de educación y el gobierno nacional han hecho al respecto.



Así las cosas, la mayoría de los expertos considera que el principal reto del sector es reabrir los colegios, y evitar que se prolongue la interrupción de los aprendizajes, entre otras cosas, por las consecuencias a futuro que esto traería social y económicamente.



(Lea también: Emotivo mensaje de profesor a alumnos por protesta pacífica en clase)



Pero reabrir los colegios implica, por un lado, mejorar la conectividad de las regiones y el acceso a computadores, dado que el modelo de alternancia no implica una presencialidad total, sino parcial. Pero también capacitar a los docentes.



El 48 por ciento de los rectores de colegios oficiales consideraba que sus docentes no tenían las habilidades técnicas ni pedagógicas necesarias para integrar los dispositivos digitales en la enseñanza. Esto a partir de datos recogidos en las pruebas Pisa.



Pero los desafíos también están en lograr las adecuaciones pertinentes de las instituciones, necesarias para que las escuelas sean espacios seguros y permitan recuperar lo perdido en más de un año de pandemia.



Si bien el Ministerio de Educación emitió los protocolos de bioseguridad en las instituciones y destinó recursos por 400.000 millones de pesos, a mediados de abril el nivel de ejecución de estos recursos era de apenas 92.000 millones de pesos.



(Lea también: 'Esta locura de destrucción y muerte no tiene sentido': Gaviria)



Esto ha llevado a que durante los primeros cuatro meses del año solo el 11 por ciento de los estudiantes han regresado al colegio a pesar de que se anunciaron procesos de alternancia en 93 de las 96 secretarías de educación.



Y ahora, con el tercer pico de la pandemia, muchas de esas instituciones volvieron a cerrar sus puertas. “Grandes superficies como los centros comerciales sí permanecen abiertos, en cambio las escuelas se cierran primero cuando la evidencia científica internacional ha indicado que los niños tienen en promedio menor probabilidad de contagiarse y de tener síntomas severos”, explica el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- Las razones de Fecode para continuar en el paro



- Profesores universitarios tendrán prioridad en plan de vacunación



- 'Más allá de la reforma hay otros motivos muy válidos para marchar'