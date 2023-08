El informe anual de 2022 de la organización no gubernamental venezolana FundaRedes refleja que la desigualdad social en Venezuela es una de las principales situaciones a las que se enfrentan las personas que viven allí. Lograr satisfacer necesidades básicas como acceso a la salud o a la educación es cada vez más complejo. En el documento se tuvo en cuenta a la población que habita los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia.

A partir de un monitoreo diario del sistema educativo venezolano, FundaRedes encontró que la infraestructura es un tema preocupante, pues algunas escuelas y universidades “se encuentran en total abandono y existe un nulo mantenimiento de pintura, arreglo de techos o paredes, lo cual hace que las clases presenciales de los estudiantes no siempre se puedan realizar. Se mantiene en constante alerta la integridad sobre todo de los más vulnerables del sistema educativo en todos sus niveles como son niños, niñas y adolescentes”, explica el documento.



(Puede leer: ¿Quíenes podran beneficarse del programa Matrícula Cero, en Colombia')



“La encuesta arrojó que la mayoría de las instituciones están en mal estado: 38 por ciento de los planteles públicos, 17,5 por ciento de ellos son rurales y 21,05 por ciento son públicos urbanos. En el caso de los planteles privados, solo un plantel indicó tener aulas en mal estado. El 22 por ciento de las instituciones no tiene canchas deportivas ni otros espacios para la actividad física de los estudiantes. El 30,5 por ciento sí tiene, pero está en mal estado. Otro 40 por ciento indica que sus pupitres están en mal estado, de estos, el 24 por ciento reporta que, además de no estar en buenas condiciones, no son suficientes para cubrir la matrícula”.

Esta situación, sumada a la falta de recursos económicos, ha generado que muchos docentes abandonen las aulas. “Los ingresos económicos no son acordes a su elevado nivel de preparación académica. Se puede establecer un promedio de ingreso mensual de 50 dólares por solo ejercicio docente, este ingreso puede variar dependiendo del caso. Es un ingreso demasiado bajo, tomando en consideración que más del 92 por ciento de los docentes posee estudios universitarios y casi la mitad posee estudios de posgrado”, señala uno de los docentes que participaron en el estudio.



El informe muestra que otro problema al que se enfrenta el sistema educativo es la inseguridad. Según FundaRedes, dos de cada tres centros educativos han sido víctimas de hurto y muchas instituciones rurales están en zonas con presencia de grupos armados ilegales (GAI). “El 11 por ciento de los docentes (8 por ciento del total de encuestados) manifestó que los GAI se han insertado en el desarrollo de sus actividades educativas. A pesar de ser una minoría de casos, es una cantidad que no se puede dejar pasar por alto”.

En el caso de las poblaciones indígenas, el estudio explica que quienes deseen que sus hijos asistan a una institución educativa deben, en muchas ocasiones, acudir a otros países vecinos. Por ejemplo, una gran parte de la población infantil de Puerto Ayacucho, en el estado de Amazonas, tiene que viajar diariamente a Colombia para poder estudiar en la Institución Educativa Antonia Santos de Casuarito.



(Además: Tras año a la baja, aumentó el número de matrículas en instituciones colombianas).



Por último, la organización documentó la emergencia de salud en el sistema educativo de Venezuela, destacando que hay poblaciones vulnerables que se enfrentan a problemáticas como desnutrición, poco acceso a la salud y el incremento de enfermedades infecciosas en algunas regiones del país.

Redacción Domingo

@ELTIEMPO