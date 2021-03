Los peros de los deudores a proyecto que reforma el Icetex

Cuando se firmaron los acuerdos entre estudiantes y el Gobierno tras las masivas movilizaciones de 2018, uno de los principales puntos que se abordaron fue la necesidad de realizar una reforma integral al Icetex, entidad que maneja la mayor parte de los créditos educativos en el país.



Este martes, y tras dos años de haber instalado la comisión de reforma a la entidad, el Gobierno radicó ante el Congreso el proyecto de ley con el que se busca transformar a la institución.



(Lea también: Gobierno radica proyecto de ley para reformar el Icetex)

De acuerdo con el Ministerio de Educación y el Icetex, este proyecto de reforma plantea una serie de alivios a los usuarios, así como mejores condiciones de crédito a los nuevos beneficiarios.



(Conozca en qué consiste el proyecto de reforma al Icetex)



Pese a eso, los usuarios y movimientos estudiantiles se pronunciaron en contra de este proyecto de ley, por varios motivos. Uno de ellos es que los usuarios consideran que dicho articulado no representa sus intereses.



Así lo explicó a EL TIEMPO Daniel Torres, representante de los usuarios deudores del Icetex: “Contrario a lo afirmado por el Ministerio de Educación, los usuarios y estudiantes no conocíamos el contenido del proyecto ni cuenta con nuestro apoyo. Efectivamente participamos en la mesa de diálogo, pero nos paramos de la misma y nos retiramos en rechazo al rumbo que la comisión estaba llevando”.



Posición similar es la de Jennifer Pedraza, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees): “Representa un incumplimiento por parte del Gobierno a lo que se acordó en 2018. Ha sido un proceso antidemocrático, tanto que los usuarios del Icetex y las dos principales plataformas estudiantiles del país y sectores profesorales dejaron de participar en las conversaciones”.



(Lea también: Dolly Montoya, reelegida como rectora de la Universidad Nacional)



Y es que la comisión para la reforma ha sido accidentada. A inicios de 2020, a solo un año de iniciadas las conversaciones, los usuarios y la mayor parte del movimiento estudiantil (Acrees y Unees) se levantaron de la mesa tras considerar que no eran escuchados.



Sin embargo, en dicho tiempo, sostiene el ministerio, participaron en 16 de las 18 mesas de diálogo, y asegura que se incluyeron iniciativas de estas organizaciones en el proyecto. Además, la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles (Fenares), sí continuó participando del proceso.

¿Qué disgusta del proyecto de reforma al Icetex a los usuarios?

De acuerdo con Torres, esta “es una reforma cosmética. Lo que hace es que con titulares se dice lo que ya existe en el Icetex. En realidad no hay nuevos incentivos y ayudas a los deudores en materia de tasa de interés, ni se está acabando con los problemas administrativos y el modelo bancario que atenta contra los intereses de los usuarios”.



El representante de los usuarios sostiene que el articulado menciona alivios, pero no dice cuáles ni qué tan grande será su impacto, por lo que considera que en última instancia no estaría ayudando a los beneficiarios.



Por su parte, Pedraza asegura que lo radicado por el Gobierno estaría incumpliendo con lo pactado en 2018: “No se transforma integralmente al Icetex, ni en su gobernanza, sus fuentes de financiación ni en su portafolio de servicios. Por el contrario, insiste en que el Banco Mundial continúe financiando a la institución. El problema es que los altos costos de fondeo se terminan descargando sobre las familias”.



(Lea también: Aprenda a hablar un segundo idioma desde casa con estas apps)



Sin embargo, para Daniel Torres, uno de los principales problemas del proyecto es que se plantea que el Fondo Nacional del Ahorro endose los créditos que tiene al Icetex.



“En el Estado solo hay otra entidad que da créditos educativos, que es el Fondo Nacional del Ahorro, los cuales son muy bien administrados, cuentan con muchos beneficios a sus usuarios, cosa que no hace el Icetex. Ahora el proyecto lo que busca es endosar esos créditos al Icetex y que esta sea la única entidad encargada de este servicio”, asegura.



Y añade: “Esto generará un monopolio en el que se quitará una opción para los estudiantes para dejar solo lo que arbitrariamente quiera imponer el Icetex, con las tasas de interés más altas y con muchos menos beneficios”



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias

- Conozca las becas del Icetex para estudiar un posgrado en Taiwán



- Un metro de distancia en colegios es suficiente, según guía de los CDC



- Apenas el 4,7 % de los estudiantes han vuelto a clases con alternancia