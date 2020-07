Los pasos hacia la gratuidad total en la Universidad del Magdalena

Una importante ampliación de los alivios aprobados a finales de mayo por el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena, en los cuales se dio luz verde a cubrir el 50 por ciento para estudiantes de pregrado y el 25 por ciento para posgrado, permitió que ahora se garantice la gratuidad de la matrícula en al menos el 64,5 por ciento de todos los estudiantes de la institución; es decir, 12.710 alumnos.



El anuncio se da luego de una polémica surgida por el rechazo de una propuesta del gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, la cual consistía en recortes de gastos de la Unimagdalena y un aporte de la administración departamental de 3.500 millones de pesos para dar gratuidad en las matrículas a los estudiantes de estratos 1, 2 y 3.



De acuerdo con el Consejo, sí se buscaron los mecanismos para cubrir por completo a todos los estudiantes, sin embargo, considera que la propuesta del gobernador no habría sido sostenible teniendo en cuenta la realidad económica de la institución:



“Todos estamos de acuerdo con que la educación superior pública y de calidad sea gratuita, pero una propuesta en esta vía debe tener toda la justificación y sustento académico, técnico, financiero y jurídico… No podemos imponer medidas sin fundamento que podrían poner en riesgo la estabilidad de la institución y que contrarían el principio de la autonomía universitaria”, explicaron los miembros del organismo por medio de un comunicado.



Añadieron: “(el acuerdo aprobado) avanza hacia la gratuidad, pero lo hace de manera sostenible, sin poner en riesgo a la institución, con un esfuerzo de eficiencia y disciplina financiera muy importante, y con la posibilidad de que, generosamente, otras entidades de orden nacional y territorial, del sector público y privado, e incluso personas naturales, se sumen a esta causa”.



De esta manera, se pudo garantizar la gratuidad de un gran número de los estudiantes por medio del Fondo Solidario para la Educación impulsado por el Mineducación para instituciones todo el país, en el cual se destinaron 97.000 millones de pesos, de los cuales la Unimagdalena tendrá derecho a 3.270 millones de pesos.



Los recursos harán parte del Fondo de Becas de este Centro de Estudios Superiores. De esta forma, los estudiantes de pregrado de estratos 0 y 1 de Santa Marta, sumados a todos los de diferentes estratos en el resto de municipios del departamento, no tendrán que pagar por su matrícula.



Solo harían falta otros 3.276 millones de pesos para cubrir a los 6.987 alumnos restantes, que de momento cuentan con un descuento del 50 por ciento. Se espera que estos recursos puedan recaudarse con los aportes propuestos por la Gobernación, el Distrito de Santa Marta, y los demás entes territoriales, con lo cual se llegaría a la meta de brindar matrícula cero a la totalidad de la población estudiantil.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET