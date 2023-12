Estos son los mejores colegios de Bogotá, según resultados en las Pruebas Saber 11 2023

Bogotá fue una de las ciudades que mejores resultados alcanzaron en el consolidado de las más recientes pruebas Saber 11, que buscan comprobar el nivel de las competencias de los estudiantes que estén finalizando grado undécimo en el país, hayan obtenido el título de bachiller o hayan superado el examen de validación de bachillerato.



Aunque no es la única medida que se tiene en cuenta para determinar la calidad de la educación en el país, los resultados de las pruebas de Estado brindan un panorama basado en los estándares de competencias y calidad que estipula el Ministerio de Educación.



En ese sentido, teniendo en cuenta las cinco competencias del examen (Matemáticas, Lectura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés) y el sistema de evaluación dispuesto (máximo puntaje posible de 500, dando mayor porcentaje a las cuatro primeras competencias con un promedio ponderado), se pueden establecer listas de instituciones con mejores resultados en las pruebas, que no implican necesariamente un ránking de los mejores colegios, pues no es un propósito del Icfes y sus resultados tampoco son la única variable para establecer un escalafón de dicha naturaleza.



Estos son los colegios públicos y privados (calendario A y B) de Bogotá con mejor desempeño en las Pruebas Saber 11.

Los mejores colegios públicos de Bogotá en las pruebas Saber 11

El colegio Jaime Hernando Garzón figura entre los 10 públicos con mejores resultados. Foto: Google Maps

1. Instituto Técnico Central (340)

2. Liceo del Ejército Patria Sector Norte B (339)

3. Centro Educativo Distrital San José Norte (329)

4. Colegio Naval Santa Fe de Bogotá (311)

5. Colegio La Felicidad (IED) Sede principal (304)

6. Colegio Rodolfo Llinás (IED) (303)

7. Colegio Distrital Sorrento (302)

8. Colegio Calasanz (IED) (299)

9. Colegio Jaime Hernando Garzón Forero (IED) (298)

10. Colegio República Estados Unidos de América (IED) (291)

Los mejores colegios privados calendario A de Bogotá en las pruebas Saber 11

El Liceo Campo David tuvo los mejores resultados. Foto: EL TIEMPO

1. Liceo Campo David (377)

2. Colegio Nuevo Colombo Americano (373)

3. Colegio Anglo Americano (373)

4. Colegio Reuven Feurstein (365)

5. Colegio Cristiano Monte Hebrón (363)

6. Liceo Navarra (362)

7. Liceo de Colombia (360

8. Colegio Nueva Inglaterra (356)

9. Instituto Alberto Merani (352)

10. Colegio Internacional Camino a la Cima (350)

Los mejores colegios privados calendario B de Bogotá en las pruebas Saber 11

El Colegio San Jorge de Inglaterra aparece entre los 10 con mejores resultados. Foto: Google Maps

1. Colegio San Jorge de Inglaterra (369)

2. Colegio San Carlos (365)

3. Gimnasio Colombo Británico (363)

4. Gimnasio Vermont (362)

5. Colegio Calatrava (362)

6. Colegio Los Nogales (359)

7. Colegio San Mateo Apóstol (359)

8. Gimnasio Alessandro Volta (357)

9. Colegio Santa Francisca Romana (356)

10. Colegio Abraham Lincoln (355)

