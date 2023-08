El número de nuevos créditos educativos del Icetex cayó un 68 por ciento en los últimos siete años, de acuerdo con un reciente informe del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. El documento, elaborado a partir de la información oficial publicada por la entidad, da cuenta de una significativa reducción en este indicador, lo cual los investigadores catalogan como un serio problema para el aumento de cobertura de la educación superior.

Así lo explica Gloria Bernal, codirectora del LEE: “La caída en las opciones de financiamiento por parte del Icetex es un problema para avanzar en las metas del país de aumentar la cobertura en educación superior, y dar opciones a las personas de elegir la institución y el programa de su preferencia, superando las barreras económicas que puedan presentar”.



Concretamente, los datos muestran que el Icetex pasó de dar 105.918 nuevos créditos en 2015 a 41.079 en 2022 (últimos datos disponibles), ubicándose la mayor reducción en los créditos destinados a estudiantes de Instituciones de Educación Superior (IES) privadas por medio de la línea de crédito tradicional ‘Tú Eliges’, que en el mismo periodo presentó una reducción de 44,862 créditos otorgados.

También llama la atención que en el caso de las privadas, la caída más fuerte en el número de créditos fue de 2021 a 2022, pasando de 75.428 a 37.960 beneficiarios. “Esto se da justo en el periodo en que empieza a funcionar el modelo de matrícula cero. Muchos jóvenes prefirieron entrar a las IES públicas sin pagar por su matrícula que sacar un crédito para entrar a las privadas”, señaló el analista educativo Ricardo Rodríguez.



Y añadió: “Sin embargo, aunque la caída se acentúa en el último año, está presente desde 2015, Por eso no hay que perder de vista otro fenómeno que pudo incidir, aunque se requiere de más análisis, y es que en los últimos años ha habido un fuerte golpe reputacional a los créditos de Icetex por sus altas tasas de interés y las modalidades agresivas de cobro que se practicaban”.

Para contrarrestar este fenómeno, el informe destaca que las IES privadas han venido aumentando los recursos destinados a ayudas financieras, créditos y becas para impulsar el acceso y la permanencia.



Cabe recordar que el Icetex no solo presta para estudiar en universidades privadas sino también en públicas, en los casos en que los estudiantes deben pagar algún monto para su matrícula. De esta forma, en el caso de las IES oficiales se pasó de 15.922 nuevos créditos en 2015 a apenas 3.119 en 2022.



De acuerdo con Bernal, una de las alternativas para superar este problema y que el Icetex continúe prestando a los jóvenes que desean estudiar en universidades privadas, pero que requieren de apoyo económico “puede ser la ampliación y fortalecimiento del Pago Contingente al Ingreso (PCI), un modelo que ha tenido éxito en países como Australia, Reino Unido y Chile”.



El PCI tiene como objetivo mejorar el acceso a educación superior eliminando barreras financieras ya que en lugar de pagar una matrícula tradicional, los estudiantes acceden a la educación superior sin pagar su semestre y, una vez que se gradúan y comienzan a trabajar, reembolsan el costo de sus estudios en función de su nivel de ingresos por medio de descuento directo de nómina. Este tipo de financiación es progresivo, no implica una gratuidad total, permite que los que ganan más salarios retornen más recursos al sistema, y quienes no tienen empleo no pagan sin que esto genere intereses.



Actualmente el Icetex lanzó los primeros 1.000 cupos para créditos con Pago Contingente al Ingreso, y de acuerdo con Mauricio Toro, presidente de la entidad “la idea es ampliar esta modalidad de tal modo que llegue a ser nuestra principal línea de crédito”.



