Los dos proyectos que buscarán reformar Icetex en la nueva legislatura

Uno de los grandes temas que marcará la agenda informativa relacionada con la educación en los próximos meses tiene que ver con la reforma integral al Icetex, uno de los puntos centrales de los acuerdos firmados entre estudiantes y el Gobierno en 2018 y que a la fecha ha tenido que pasar por varios obstáculos.



En la legislatura que recién dio inicio el pasado 20 de julio se espera que se presenten ante el Congreso de la República dos proyectos de ley que buscarán reformar la entidad.



(Lea también: Estas son las mejores universidades del país, según último ranking THE)

El primero de ellos es el que presentará el propio Gobierno. Cabe recordar que a principio de este año la ministra de Educación, María Victoria Angúlo, junto con el presidente de Icetex, Manuel Acevedo, presentaron un proyecto de ley para tal fin, el cual no prosperó en el Congreso por falta de tiempo para ser discutido y finalmente fue archivado. Tras esto, se anunció que sería radicado nuevamente en la presente legislatura.



Este proyecto, asegura el Gobierno, fue elaborado a partir de los aportes recibidos en las mesas de trabajo en el que varias entidades y representantes de sectores relacionados, de una u otra forma, con el Icetex participaron.



Sin embargo, dicha iniciativa no ha recibido el apoyo de las dos principales plataformas estudiantiles (la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior y la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior), así como la principal organización que representa a los deudores del Icetex.



(Lea también: Siguen denuncias por colegios sin las condiciones de bioseguridad)



Esto luego de que estos sectores se levantaran de la mesa de negociación en marzo de 2020 al considerar que no se estaba cumpliendo con lo pautado en 2018, que sus aportes no eran tenidos en cuenta y que la negociación se había convertido en lo que ellos llamaron un “comité de aplausos”.



De esta forma, congresistas de oposición, con apoyo de estas organizaciones, entre ellas varios miembros del Comité del Paro, anunciaron que presentarán su propia propuesta de reforma, que se diferencia de la del Gobierno en varios puntos.



En esto consisten ambas iniciativas:

El proyecto del Gobierno

Este proyecto aún no ha sido radicado de nuevo ante el Congreso, pero tanto el Ministerio de Educación como Icetex dijeron en su momento que se presentará el mismo que fue archivado.



(Lea también: Las 63 universidades públicas con acuerdo para matrícula cero)



Así las cosas, los puntos principales de dicha reforma son:



1. Plan de alivios e incentivos:



En este punto se busca aliviar las condiciones de todos los usuarios, tanto aquellos que se han visto atrasados o presentan dificultades en el pago de su crédito, como aquellos que están al día.



Los alivios incluyen disminución en la tasa de interés, condonación de capital y subsidios para los créditos.



El proyecto autoriza a los constituyentes de fondos financiados con el Presupuesto General de la Nación o presupuestos de Entidades territoriales para que establezcan las condiciones para otorgar un alivio de condonación de las obligaciones en mora.



De manera adicional, busca crear estímulos e incentivos por excelencia académica, servicio social o méritos en investigación.También aplicarían para empleadores que contraten a egresados usuarios del Icetex. Además, se pretende permitir al trabajador el uso de las cesantías para el pago de las obligaciones, de su cónyuge, compañera o compañero permanente o de sus hijos.



(Lea también: Estas son las mejores universidades públicas del país, según THE)



2. Financiación y características de su portafolio de servicios:



Se busca mejorar la tasa de interés, los plazos y las formas de pago. Para ello, se plantea que la entidad diversifique sus fuentes de ingresos.



A ello se suma la posibilidad de creación de nuevas líneas de servicio para apoyar el desarrollo de trayectorias en Educación Superior con énfasis en sostenimiento, complemento a becas otorgadas por IES, capacitación de idiomas en el país, créditos directos por medio de las IES y líneas especiales como la creada para los jóvenes de Buenaventura.



3. Guía, apoyo, información y servicios al estudiante:



Comprende herramientas que permitirán hacer cambios sustanciales en el modelo de atención al usuario; implementar nuevos procesos de asesoría y mentoría para ayudar a los jóvenes y las familias a tomar mejores decisiones al adquirir un crédito educativo.



4. Procesos y transformación digital:



Cambio de las plataformas tecnológicas del Icetex para “mejorar sus servicios a las personas, brindando mayor agilidad, autonomía y confiabilidad en los procesos, así como claridad en la información otorgada a los usuarios”.



(Lea también: ¿Cómo avanza el regreso a clases presenciales en el país?)



5. Gobernanza y estructura:



Uno de los puntos claves de la reforma será realizar ajustes al gobierno corporativo y gestión del instituto. Implica la modificación de la estructura de su Junta Directiva, para dar participación a usuarios y empleadores.

El proyecto de oposición

Esta iniciativa se encuentra en proceso de socialización y se espera radicar ante el Congreso este mismo mes. Sus principales puntos son:



1. Garantizar una tasa de interés máxima del IPC + 2 por ciento efectivo anual para todos los créditos antiguos y nuevos. Así mismo, busca prohibir el mecanismo de capitalización de intereses.



2. Busca cambiar las fuentes de financiación de la entidad para que no se recurra a créditos con el Banco Mundial con elevados intereses que, aseguran los autores, afectaría en últimas a los usuarios.



(Lea también: La ‘tutelatón’ que busca frenar el regreso a clases presenciales)



De igual forma, busca que las utilidades del Icetex se destinen a subsidios de acceso y permanencia en la educación superior de los usuarios.



3. Crear una comisión permanente de salud mental para los usuarios.



4. Incluir a dos representantes de los usuarios en la junta directiva de Icetex.



5. Un plan de salvamento para deudores que tendría varios puntos: la condonación de la deuda por pagos acelerados; incentivos para que los usuarios hagan parte de la reactivación económica; un programa de austeridad administrativa en la entidad; y un tope para que ningún usuario tenga que pagar más de 1.8 veces lo que se prestó.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

Otras noticias