Los deseos que le dan sentido a la vida y la importancia de sacarlos adelante

¿Recuerda cuál es ese sueño o deseo que más atesoraba en su niñez? ¿Ya se lo cumplió o sigue en deuda consigo mismo? En caso de que lo haya desechado, ¿por qué lo hizo? ¿lo creyó imposible de realizar o que ya no valía la pena alcanzarlo? Y si ya se lo cumplió, ¿recuerda cómo se sintió? Y, ahora de adulto, ¿qué quiere cumplirse?



Estas son algunas de las muchas preguntas que se cruzaron por la mente de Juan Pablo Reyes Lancaster -Jones, uno de los productores latinos de ‘Wish: el poder de los deseos’, la película animada de Disney que enseña lo valioso de cumplirse deseos.

En esta producción, Sasha, una adolescente de 17 años, soñadora, luchadora y determinada, está decidida a que su abuelo, un anciano próximo a cumplir 100, materialice su más ferviente anhelo, y pasa por todo tipo de aventuras.

Esta cinta, dice Lancaster-Jones, nacido en Guadalajara (México), es una clara invitación a perseguir nuestros sueños y muestra cómo se hacen realidad, si se trabaja en ellos. Él es prueba de eso. Desde los cinco años anheló ser parte de Disney. Y lo logró. Para integrar el equipo de desarrollo creativo de Walt Disney Animation Studios trabajó con disciplina, entusiasmo, fe, compromiso y sin cejar en su empeño.

Facebook Twitter Linkedin

“Desear es anhelar la materialización de un propósito con un plan en mente". Foto: iStock

Así por momentos pareciera que su deseo no era tan fácil de cumplir, algo le decía a este graduado en Cine y Producción Televisiva, con una maestría en Bellas Artes, que cada paso dado lo acercaría más a su objetivo. Sí, no basta con soñar despierto. “Desear es anhelar la materialización de un propósito con un plan en mente, la mirada puesta en el cielo, pero con los pies en la tierra”, señala el psicólogo Javier Mariño Ducón”.

Y desearlo es tan importante como buscar cumplírselo, explica Paulo Daniel Acero, psicólogo y doctor en Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El poder de los deseos radica en que “estos le dan sentido a nuestra existencia y nos impulsan, nos mueven a aspirar a algo, nos invitan a tomar acción –asegura el experto en Trauma, Dolor y Resiliencia–.

Es que uno muere no cuando lo entierran, sino cuando deja de ilusionarse, de soñar; no hacerlo es como estar muerto en vida”. En esto coincide Lancaster - Jones: Los deseos simbolizan “esperanza, coraje y alegría, y mientras mantengamos esa esperanza viva, vale la pena desear”, apunta el productor desde Los Ángeles, California (Estados Unidos).

Y no es suficiente con visualizarlos en un vision board porque “los propósitos, metas y objetivos que se tienen, es necesario trabajarlos día a día para no quedarnos en la ensoñación –resalta Mariño Ducón, especialista en Desarrollo Humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad–.

Facebook Twitter Linkedin

“los propósitos, metas y objetivos que se tienen, es necesario trabajarlos día a día para no quedarnos en la ensoñación". Foto: iStock

Por lo tanto, necesitamos trazarnos un plan a corto, mediano y largo plazo y trabajar con disciplina, perseverancia y constancia para lograr lo que nos proponemos”. Aprender a atesorarlos también es clave: “Wish nos muestra cómo los deseos están salvaguardados en el corazón de cada persona, pertenecen a ella y no se entregan a otros para que los resguarden o trabajen –apunta la psicóloga Alba Mireya Escobar–.

Y también nos recuerda que cada uno de nosotros debe ser el actor principal de su vida, de sus anhelos y no permitir que nadie nos los gobierne”. Para concretarlos, coinciden los expertos, hay tres insumos fundamentales: Primero, identificar unas acciones, es decir qué es lo que tengo que hacer. Segundo, fijarse tiempos, ¿cuándo lo quiero conseguir?

Porque al establecer una fecha aproximada esta lo halará a conseguirlo. Y tercero, seleccionar unos recursos (intelectuales, económicos, talentos, habilidades, aptitudes, etc.). En este punto, saber rodearse de gente que lo apoye, ilumine o ayude a concretar sus anhelos es clave.

Ejemplos hay muchos, “uno poderoso e inmortalizado en fotos fue cuando el ciclista Daniel Felipe Martínez motiva con un entusiasmo conmovedor a su compatriota, el campeón del Tour de Francia 2019, Egan Bernal, a que diera su último esfuerzo para llegar a la meta en una de las etapas del Giro de Italia 2021, y así asegurar su título en esta competencia”, ilustra Acero.

Tenga deseos ecológicos

Ahora bien, revisar si eso que tanto desea le hará bien o si va en contra de sus principios y valores es necesario, dice Escobar, máster en PNL for Prosperity, “porque el deseo debe ser ecológico, no hacerme daño ni tampoco a otros. Revise también referentes, personas que hayan logrado algo parecido, e identifique qué creencias limitantes tiene y no les dé poder a esos pensamientos negativos.

Observe qué le está diciendo su cuerpo, si siente miedo, angustia, frustración. Gestione esas emociones porque es importante validarlas”. Y recuerde que no hay deseo tonto, insignificante o loco por creerlo irrealizable. “Como decía el teólogo y humanista inglés Tomás Moro, creador del término utopía: Todo castillo primero estuvo en el aire, y sin esa propiedad nada nuevo habría sido creado en nuestro mundo –explica Acero–. Los sueños anticipan la realidad; los planes son anteriores a los hechos”.

Facebook Twitter Linkedin

Necesitamos trazarnos un plan a corto, mediano y largo plazo y trabajar con disciplina, perseverancia y constancia para lograr lo que nos proponemos. Foto: 123RF

Es cierto. Todo lo que vivimos hoy, fue antes el deseo de alguien que, por ejemplo, un día dijo: “‘Qué rico sería que el ser humano volara o, como los peces, pudiera sumergirse hasta el fondo del mar, y, por qué no, viajar a la Luna; ¿cuántos no se burlarían de eso?, remarca el psicólogo.

Quizá no se lograrían esos deseos tal como los soñaron porque muchas veces no suceden al pie de la letra y otros, simplemente, no ocurrirán, “pero no se debe despreciar el movimiento hecho, porque el primer paso no te llevará adonde quieres ir, pero te sacará de donde estás”, concluye el experto.