Gustavo Petro fue el elegido para llegar a la Casa de Nariño y a su arribo encontrará grandes retos en diferentes temáticas. Uno en particular es el relacionado con las acciones que debe seguir su gobierno para garantizar los derechos de la niñez, afectados por la pandemia y por otras situaciones particulares de Colombia.

Organizaciones internacionales como el Banco Mundial, Unicef y Diálogo Interamericano han alertado sobre una generación perdida en términos de menos productividad y menos oportunidades de ingreso para los que hoy están en la infancia, la adolescencia y los primeros años de juventud. Las decisiones que se tomaron por el covid-19, como la no asistencia al colegio, han hecho mella en su desarrollo; tanto que estas mismas organizaciones señalan retrasos en aprendizaje entre uno y 1,8 años.

En Colombia este no es el único flagelo que ha minado el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, también han sido devastadores los efectos del recrudecimiento del conflicto armado y las crisis climática y migratoria, que se han intensificado de manera paralela a la pandemia, como una tormenta perfecta.

NiñezYA, coalición de 200 organizaciones y redes de la sociedad civil que abogan por diez derechos impostergables para la niñez, elaboró un documento con la grave situación de esta población y recomendaciones para superarla. El documento fue entregado a todas las campañas presidenciales, quienes se comprometieron a construir un Plan Nacional de Desarrollo, que incluya metas y estrategias.

El documento La niñez no da espera-situación y propuestas para superarla contempla los principales retos que tiene Colombia y, por tanto, el nuevo gobierno para lograr el desarrollo humano de los casi 16 millones de habitantes menores de 18 años. Los desafíos son tres: conseguir que el comienzo de la vida sea igual para todos los niños y las niñas; que la familia, el colegio y la comunidad tengan capacidades suficientes para protegerlos y que la paz y la convivencia sean derechos que se garanticen a toda la niñez.

Comienzo de la vida, desigual

El PNUD señala que América Latina es la segunda región más desigual del mundo, después de África Subsahariana y Haití, y Colombia es una de las naciones más desiguales en ella. En 2020, con información de 2019, el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D) mostró que el país tenía un índice de 0,595, lo que significa una distribución del desarrollo bastante desigual.

El Banco Mundial asegura que la desigualdad en Colombia se evidencia en las brechas sociales y territoriales que existen en el acceso a una atención médica de calidad, así como en las diferencias que se presentan en las oportunidades de aprendizaje. No son las mismas para niñas y niños, la población rural y los grupos étnicos.

Solo unos datos para ejemplarizar esa radiografía. El Instituto Nacional de Salud indica que la razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos a nivel nacional es 81,4, pero en algunos departamentos puede ser casi cuatro veces esa cifra. En Vichada es 315,0, en Chocó 294,5 y en Guaviare 174,5. La desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años es en promedio 10,8 por ciento, en el caso de niñas y niños de zona rural es 15,4 por ciento y en población indígena, 29,6 por ciento, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (Ensin) 2015, último reporte (es cada cinco años y en 2020 el país estaba en plena pandemia).

Los estudios muestran que un niño que tuvo desnutrición crónica antes de los 2 años, cuando sea adulto puede tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de educación y 54 por ciento menos de salario, que otro que no se vio afectado por esta enfermedad cuando era pequeño. Es decir, está en desventaja, como también lo están niños que no reciben una educación inicial antes de los 6 años, como es el caso de los que viven en zonas rurales. En los primeros 5 años de vida se produce el mayor desarrollo del cerebro y ellos pierden la posibilidad de potenciarlo al no tener formación.

Según el Ministerio de Educación, solo 33 por ciento de niñas y niños de zonas rurales participan en modelos de atención y formación de este nivel educativo, que además carece de diferentes recursos. Solamente 27 por ciento del personal que acompaña este proceso educativo ha sido cualificado, 30 por ciento de las instituciones cuentan con dotación de materiales pedagógico y, según la OCDE, Colombia invierte 0,3 por ciento del PIB, cuando el promedio de inversión de los países de esta organización de cooperación es 0,7 % del PIB.

En cuanto a educación preescolar básica y media, se conoce que la pandemia afectó la asistencia de estudiantes al colegio por falta de acceso a conectividad y dispositivos, necesidad de otro ingreso económico y cuidado de adultos y hermanos (especialmente en el caso de las niñas). En las zonas urbanas la inasistencia aumentó 13,7 por ciento y en las rurales 30,1 por ciento, de acuerdo con el DANE. Además, en 2021 los estudiantes obtuvieron 50 por ciento de lo esperando en las pruebas Saber 11. El resultado más bajo en siete años desde que se lleva a cabo el actual sistema de calificación.

Familias limitadas para protegerlos

Las condiciones de pobreza monetaria que en 2021 afectaron a 19,6 millones de personas y de pobreza monetaria extrema a 6,1 millones hacen que las familias carezcan del ingreso para solventar las necesidades básicas de niñas y niños.

Según el Dane, esta situación afecta principalmente a las mujeres (40,3 por ciento), a las víctimas de desplazamiento forzado (43,8 por ciento), a las personas migrantes (61,6 por ciento) y a las mujeres migrantes venezolanas (65,9 por ciento). Datos que preocupan al cruzarse con el incremento de hogares con jefatura femenina. En 2005 era 29,9 por ciento y en 2018 llegó a 40,7 por ciento. En el caso de los niños y niñas, casi seis de cada diez están en condiciones de pobreza monetaria. En centros poblados y rurales disperso reside la mayor cantidad.

Por otro lado, el castigo físico sigue siendo una práctica común y dañina para el desarrollo integral. Un porcentaje alto de niñas, niños y adolescentes encuestados en 2019 por la Alianza por la Niñez Colombiana y la Universidad de la Sabana reportó que en sus familias usan este medio para corregirlos. En La Guajira fue el 100 % de los niños indagados, en Antioquia el 92 % y en Boyacá 72 %.

Precisamente, la violencia es una de las principales razones por las cuales ingresan los menores de edad a proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD). El ingreso aumentó entre 2020 y 2021 en 12 por ciento, según ICBF. Otra razón para entrar al proceso es la violencia sexual que se ha incrementado en los últimos años. En 2021 los departamentos con mayor número de casos fueron Valle del Cauca (1.658), Atlántico (1.187) y Antioquia (1.156).

La protección del Estado, sin embargo, no está resultando suficiente para restablecer derechos y proporcionar mejores condiciones de vida a los niños y sus familias, como lo evidencian las cifras. 46,5 por ciento de los adolescentes que ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) estuvieron en algún momento bajo protección. La mayoría, además, carece de educación completa, acceso a servicios de salud y los delitos por los cuales están vinculados al sistema están relacionados con los contextos de delitos de sus regiones: tráfico y fabricación o porte de estupefacientes.

Save The Children y Unicef además han alertado sobre los impactos del cambio climático en la niñez. Niñas y niños nacidos en Colombia en 2020 tienen dos veces más posibilidades que sus papás de ser afectados por sequías, crecimientos de ríos e incendios forestales. La contaminación del aire, del suelo y del agua están produciéndoles enfermedades prevenibles que van en aumento, como son infecciones respiratorias agudas (IRA) y enfermedades diarreicas agudas (EDA).

Ni paz ni convivencia

Durante la pandemia, el aislamiento no solo restringió a los niños el derecho a la educación, también al juego y la participación. Una consulta realizada a nivel global por Save The Children mostró que la mayoría de los indagados afirmaron que pasaban el mayor tiempo durmiendo, en labores de la casa o estudiando que jugando.

Igualmente, su opinión fue marginada de las decisiones que se tomaron y actualmente lo sigue siendo incluso en los espacios que tienen para participar. En la consulta global de Save The Children, por ejemplo, solo 34,6 porciento de los indagados aseguró que los adultos pedían su opinión, aunque al final eran ellos quienes tomaban las decisiones. El no poder jugar o estar con otros niños de su edad y tener que convivir con las nefastas noticias de la pandemia impactaron en la salud mental de los niños.

Manifestaron en diversas consultas sentimientos de preocupación, tristeza y miedos, que hoy están percibiendo sicólogos en sus consultorios. A ello también se atribuyen los altos niveles de matoneo escolar que se están dando en los colegios y que tienen inquietos a padres y maestros.

Finalmente, otra gran preocupación que tienen las familias y los profesores de departamentos como Norte de Santander, Arauca, Cauca y Valle del Cauca, donde se han presentado los mayores casos de reclutamiento, es la vinculación de menores de edad con grupos al margen de la ley, sin que puedan hacer algo para evitarlo. Según la JEP, entre 2020 y 2021 aumentó 256 por ciento el reclutamiento de niñas y niños, una de las razones que está motivando el desplazamiento de las familias. Entre 2020 y 2021 hubo casi el doble de desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes al pasar de 5.742 a 13.265.

Definitivamente, Colombia no es un país garante de los derechos de la niñez. Se requiere un gobierno con la capacidad para cambiar esa dura realidad y lograr que no perdamos una generación.

Sugerencias de NiñezYA al nuevo Gobierno

Ejecutar un plan de recuperación frente a los indicadores de salud materna e infantil rezagados y aumentados por la pandemia. Incluir salud mental. Realizar una intervención en los departamentos donde se conjugan las mayores prevalencias de desnutrición, niveles de afectación por covid-19 e inseguridad alimentaria. Incrementar los recursos de inversión, como lo establece la Ley 1084 de 2016 y lo señala la Ocde, para garantizar la totalidad de las atenciones con calidad en toda la oferta pública del ICBF y del Ministerio de Educación Nacional a menores de 6 años e incrementar la cobertura. Aumentar 25 por ciento ($ 8,2 billones) los recursos que se transfieren del Sistema General de Participaciones (SGP) al sector educativo para el mejoramiento de la calidad educativa. Crear planes de recuperación de aprendizajes. Garantizar la asignación en el Presupuesto General de la Nación para la creación de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos Contra la Infancia y la Adolescencia. Formular y ejecutar la Ruta Integral de Atención que establece la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias 2015-2025 y la implementación de la Estrategia nacional pedagógica y de prevención del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes. Reforzar en los lineamientos de la educación inicial, preescolar, básica y media el juego como pilar fundamental en el desarrollo integral. Activar los componentes de la Ruta de Atención y Reparación a Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas del Conflicto Armado de la Ley 1448 de 2014 e incrementar su cobertura.

CONSTANZA JEREZ - PARA EL TIEMPO

