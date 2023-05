¿Está pensando en estudiar en Canadá? Este es uno de los destinos más populares en la actualidad para tal fin.



Sin embargo, al momento de tomar la decisión, resulta esencial conocer la experiencia de alguien que ya haya vivido la experiencia, de este modo puede resolver dudas y tomar ejemplos útiles de lo que debe y no debe hacer.



(Le puede interesar: ¿Quiere estudiar en Canadá? Esto es lo que necesita saber).

Estefanía Albornoz, una colombiana de 33 años que decidió migrar a Canadá, contó su experiencia a EL TIEMPO de cómo logró estudiar en este país y cumplir uno de sus más grandes sueños.



Esta colombiana es comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma del Caribe y llevaba 10 años trabajando en marketing digital en Colombia. Sin embargo, sus ganas de mantenerse curiosa eran mucho más grandes y la llevaron a tomar la decisión de migrar del país.

Facebook Twitter Linkedin

Estudiante en Canadá. Foto: Archivo Estefania Albornoz.

“Yo no me fui de Colombia porque no tuviera oportunidades, ni porque estuviera infeliz (…). Simplemente, desde chiquita siempre he sentido que yo me quería ir a explorar y vivir en otro país. De hecho, desde que yo era muy pequeña, mi sueño era como el del programa que se llama ‘Trotamundos’ y para mí eso era lo máximo antes de que se volviera popular el concepto de ser nómada digital”, expresó la joven.



Fue en 2021 que Estefanía tomó la decisión de irse a Canadá, se asesoró con una agencia de migración para revisar sus posibilidades de estudiar en este país y, desde el mes de abril del 2023, la comunicadora está viviendo en Dawson Creek, British Columbia, lugar en el que está estudiando una maestría en Business Management.



(Le puede interesar: Canadá: estas son las razones por las cuales es un país tan abierto a recibir migrantes).



Estos son algunos de los consejos que compartió con EL TIEMPO:

Tener un colchón para posibles gastos

El dinero es uno de los puntos más importantes al momento de hacer los trámites para migrar, pues es necesario demostrar fondos. Es por esta razón que muchas personas terminan endeudándose para poder lograrlo.



Esta colombiana, que se encuentra en Canadá, cuenta que conocidos que también migraron a este país y están pagando intereses muy altos de préstamos que les permitió demostrar ingresos, no obstante, no recomienda hacer esto.



“Se puede demostrar fondos a través de un montón de formas: mucha gente pide préstamos y los devuelve. Yo no recomiendo hacer eso porque tengo compañeros que lo han hecho y están sufriendo ahora. Se necesitan los recursos para poder venir, pero es mejor hacer un ‘colchón’. Entonces hay gente que lo que hace es que los pide (créditos), deja la plata en el banco, le aprueban la visa y después devuelve este, porque los intereses son súper venenosos, pero acá están al cuello”, afirma Albornoz.



Con tener un ‘colchón’ la colombiana se refiere a tener ahorros previos al inicio del proceso de migración y que no sean créditos con bancos. Ella dice que, incluso, con el Icetex sería una buena opción, ya que tiene la opción de pagar los intereses luego de terminar los estudios. La colombiana advierte que cada persona deberá revisar las opciones de acuerdo con su caso.

El trabajo para estudiantes internacionales

Desde el 7 de octubre del 2022, los estudiantes internacionales no pueden trabajar una jornada completa (40 horas), sino solo media jornada en Canadá. Esto hace que los recursos que pueden adquirir se reduzcan y, por tanto, que tengan pocas opciones de conseguir dinero.



“Yo, personalmente, creo que trabajar medio tiempo no es suficiente para subsistir, a uno normalmente le dicen que gana el salario mínimo y el hecho que tú puedas trabajar medio tiempo, es decir, hasta 20 horas a la semana, no significa que tu empleador te va a dar las 20 horas”, dice Estefanía.



Es así como aconseja a los interesados que, en la medida de lo posible, puedan aplicar a trabajos que tengan un mejor pago, pero lo más importante, que puedan aplicar a trabajos que se relacionen con los estudios que están realizando en el país, ya que asegura que los canadienses valoran específicamente la experiencia que tienen en el país para puestos mucho más altos o para simplemente pasar filtros de contratación.



“Se tiene que cambiar mucho el chip sobre todo cuando uno ya es profesional y lleva trabajando en un área. Hay que olvidar que va a llegar a trabajar en lo mismo, no va a llegar a ser gerente, hay que empezar desde cero, no importa. La experiencia laboral es Canadá muy importante”, afirma Estefanía para el medio.



(Le puede interesar: ¿Quiere estudiar en España? Conozca cómo homologar resultados de pruebas Saber).

Reducir los costos en compras

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario tener presente que lo más importante es reducir costos.



Estefania señala que antes de tomar la decisión de ir a un Wallmart, uno de los almacenes de cadena más grandes del mundo, es preferible ir a un Dollarama, Dollar Tree o bien, buscar en Facebook Marketplace, en el que podrá encontrar muebles de segunda en perfecto estado o incluso completamente nuevos a buen precio.



“No intente comprar todo nuevo, la verdad, se gasta un montón de dinero apenas uno se establece e ir a lugares más baratos ayuda muchísimo”, dice la colombiana.

Dejar el miedo de lado y, si no, hacer las cosas con miedo

Tomar la decisión de dejar su país, ya sea por un tiempo o definitivamente, es una decisión difícil. Muchas personas suelen pasar por algo catalogado por expertos llamado ‘Duelo Migratorio’ en el que se atraviesan etapas de adaptabilidad al nuevo lugar en el que se pueden sentí rabia, tristeza y confusión en un comienzo.



Sin embargo, hay otra parte importante y muy necesaria que es disfrutar del proceso y de una experiencia nueva como es la migración.



“Prefiero decir lo intenté y salió mal, a decir que nunca me atreví. Esa es mi filosofía (…) Ver todo con nuevos ojos y no perder esa capacidad de sorprenderse y estar siempre buscando conexiones”, sugiere Estefanía.



Adicionalmente, la comunicadora dice que es necesario buscar ayudar con profesionales en salud mental, de hecho, cuenta que varias de las universidades de este país ofrecen de manera gratuita asesorías.

Encontrar un balance entre los compromisos y las nuevas experiencias

Con respecto a esto, Estefania asegura que, como todo en la vida, es necesario priorizar, pero sin olvidar divertirse.



“Hay que recordar que la vida de estudios y el trabajo es la prioridad. No puede faltar a clases, porque no puede permitirse perder su estatus”, expresa la comunicadora.



Aunque ella contrasta que es necesario conocer, socializar y divertirse, especialmente, cuando es un estudiante de este país, ya que con el carné puede acceder a varios tipos de entretenimiento de manera gratuita.



Así mismo, aconseja estar muy atento a las páginas del estado, en las que publican eventos gratuitos, permite estar al tanto de las celebraciones y días festivos del lugar.



Finalmente, recomienda usar redes sociales e incluso aplicaciones de citas para hacer amigos y conocer personas nuevas, teniendo en cuenta las medidas de precaución para la seguridad.

Más noticias en EL TIEMPO

¿Quiere estudiar en el exterior? Australia lanza feria para atraer a colombianos

La competencia que busca al mejor orador de chino mandarín en Colombia

Estudiante colombiana es una de las mejores estudiantes de MBA del mundo

LAURA CAMILA RAMOS CONDE

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS