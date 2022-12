Uno de los, hasta ahora, más criticados puntos en la gestión del presidente Gustavo Petro ha sido la falta de anuncios y políticas relacionadas con la niñez, sector al que también se le cuestiona por la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en cabeza de Concepción Baracaldo. Sin embargo, en los últimos días el mandatario ha dado algunas pinceladas de lo que serán sus objetivos con esta población.



Por medio de una serie de publicaciones de Twitter, Petro señaló los que considera algunas de las principales falencias en la atención a la primera infancia, sobre todo en cuanto a las condiciones de madres comunitarias, la lucha contra la desnutrición, la educación inicial, entre otros, y planteó algunas alternativas al respecto.

En primer lugar, está el tema de las madres comunitarias, de las cuales señaló que se debe mejorar sus condiciones, dado que eso se traduce en el trato que reciben los niños y niñas del país.



"Nos acostumbramos a que los niños y niñas pobres se atendían en una piecita cedida por una madre comunitaria del barrio pobre a la que no se le pagaba y a cambio se entregaba la bienestarina. No señores así no se trata la niñez de Colombia", señaló.

Nos acostumbramos a que los niños y niñas pobres se atendían en una piecita cedida por una madre comunitaria del barrio pobre a la que no se le pagaba y a cambio se entregaba la bienestarina.



No señores así no se trata la niñez de Colombia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2022

Para mejorar esto, el Presidente propone que las madres comunitarias pasen a ser trabajadoras oficiales del Icbf, para lo cual no solo se les debe mejorar su salario, sino que también tendrán que pasar por un proceso de profesionalización de su labor para garantizar una atención integral.



En lo que respecta a la nutrición, el mandatario sostiene que "no es focalizando, es con el derecho universal a la alimentación que se corrige la desnutrición y la mortalidad infantil".



En otras palabras, su propuesta no se basa en la focalización de programas para atender a población con problemas de nutrición (con programas como las canastas alimenticias o los suplementos dietarios como la bienestarina), sino fortaleciendo la producción de alimentos en todas las regiones, lo cual, sostiene, no solo beneficiará a los niños sino a toda la población.

Una reforma legal



"La niñez entre 3 y 6 años debe ser beneficiada de la educación preescolar, la institución por excelencia que la atiende debe dejar de ser el ICBF y la responsabilidad debe ser asumida por el Ministerio de Educación, de cultura y por los municipios a través de un Sistema General de Participaciones (SGP) reformado", destacó Petro.



Esto quiere decir que el Presidente pretende fortalecer la educación inicial haciendo que la formación en grados preescolares, desde los 3 años de edad, sea obligatoria en el país. De ahí que diga que el Ministerio de Educación debe asumir la principal responsabilidad de los menores de 3 a 6 años.

El preescolar de tres años será en el futuro obligatorio, como toda la educación. Mientras crece el preescolar público en el país, el ICBF mantendrá la atención de la niñez entre 3 y 5 años. — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2022

“Mientras crece el preescolar público en el país, el Icbf mantendrá la atención de la niñez entre 3 y 5 años”, esto es, por medio de sus hogares comunitarios y centros de desarrollo infantil.



Para lograr esto, será necesaria una reforma al Sistema General de Participaciones, el cual determina las transferencias del Estado a los municipios y departamentos para tratar los temas de educación, salud y saneamiento básico. Esto debido a que se requerirá de más recursos para la ampliación del sistema educativo con todo lo que ello implica (infraestructura, maestros, gastos operativos, capacitación, etc.)



A esto se debe sumar que, como señaló el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, el sector educativo de básica y media presenta un déficit presupuestario que a la fecha está dificultando la creación de programas para la primera infancia, pero también tiene bloqueados los ascensos de docentes y, en algunas regiones como Tolima, ha llevado a retrasos en el pago de la nómina de los docentes.



Pese a la urgencia de la reforma al SGP, de momento esta no se ha mostrado como una prioridad en la agenda legislativa del Congreso de la República para el 2023.



Sin embargo, esto no quiere decir que el Icbf se desentienda cuando la educación inicial pase a manos de Mineducación. Al tratarse de un sistema de atención integral a la primera infancia, varias entidades deberán participar en sus respectivas responsabilidades. Por ejemplo, estarían involucrados los ministerios de Cultura y Deporte, pero el mismo Bienestar Familiar en lo que respecta a la protección y garantía de los derechos de la niñez.



Finalmente, Petro señaló: “Todo centro universitario público o privado debe adecuar servicios para atender la niñez en primera infancia para hijos e hijas del estudiantado y del cuerpo laboral”.



MATEO CHACÓN ORDUZ