Los problemas de memoria, el proceso degenerativo que con la edad ocurre en el cerebro, así como enfermedades y condiciones que afectan la mente y más emociones en personas de la tercera edad, podrían ralentizarse gracias al aprendizaje de una nueva lengua en esta etapa de la vida.



Al menos eso es lo que sostiene un grupo de expertos de la Universidad Nacional (Unal) que se han dedicado a crear y dictar cursos de aprendizajes de lenguas extranjeras a personas de la tercera edad. Aseguran que los resultados han sido muy buenos, mejorando el bienestar mental de sus estudiantes.



(Además: Colombia, con mucho que mejorar en ortografía y puntuación).

Aprender un idioma extranjero ayudaría a mejorar la plasticidad cognitiva FACEBOOK

TWITTER

¿Pero a qué se debe el éxito de esta intervención? De acuerdo con los expertos, a nivel cognitivo, aprender una segunda lengua durante la edad adulta puede ejercer efectos neuroprotectores, promover el fortalecimiento de las redes cerebrales y mejorar la reserva cognitiva. En otras palabras, ayuda a mantener la mente activa y fortalecer la sinapsis cerebral.



“Específicamente, aprender un idioma extranjero ayudaría a mejorar la plasticidad cognitiva, ya que esta tarea de aprendizaje requiere el reclutamiento de extensas redes neuronales y estimula diferentes habilidades como la memoria de trabajo y semántica, el razonamiento inductivo, la discriminación de sonido, la segmentación del habla, el cambio de tareas y el aprendizaje de reglas”.



(Lea también: Un ‘empatímetro’ para medir la solidaridad y empatía de los colombianos).



Así lo afirma la fonoaudióloga y psicóloga Judy Costanza Beltrán Rojas, candidata a doctora en Neuropsicología de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), sede Bogotá, quien junto con los profesores María Fernanda Lara, de la Facultad de Medicina, y Enrique Orjuela, del Departamento de Lenguas Extranjeras, lideran el programa Mentes en Acción-Francés, que se dicta a adultos mayores de 60 años.



“Investigaciones recientes en envejecimiento afirman que el aprendizaje de idiomas contribuye a mantener las funciones cognitivas, la salud mental, la motivación y la socialización”, subraya la profesora Beltrán. Y con toda esa evidencia científica, los docentes Beltrán, Lara y Orjuela, de la Unal, se dieron a la tarea de ponerla en práctica.



Así, en el año 2021 nació este programa, creado por el Centro de la Comunicación Humana (CCH) de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en alianza con el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias Humanas, siendo así un programa interdisciplinar y además virtual que es dictado a personas de la tercera edad.



Esta iniciativa se inspiró en un proceso previo liderado por la profesora Zulma Santos, del programa de Trabajo Social, que se desarrolla en la Unidad de Servicios de Salud de la universidad, donde los adultos mayores se acercaron al aprendizaje de lenguas extranjeras.



(Siga leyendo: Unicef Colombia lanza estrategia para apoyar regreso presencial a las aulas).



Con esto, no solo se busca ayudar a los adultos menores, sino mejorar los índices de manejo de una segunda lengua en el país. Y es que en Colombia la población bilingüe está por debajo del promedio mundial y solo cerca del 33 por ciento de las personas dominan una segunda lengua. En el caso de los adultos mayores, estos datos disminuyen en la población mayor de 50 años, quienes son los que tienen menor dominio de un segundo idioma.

Facebook Twitter Linkedin

Aprender una segunda lengua durante la edad adulta puede ejercer efectos neuroprotectores. Foto: iStock

Alumnos del curso inicial

Los adultos mayores tienen la capacidad de aprender cosas nuevas FACEBOOK

TWITTER

En el primer curso participaron 15 adultos mayores –cuatro hombres y 11 mujeres– de entre 63 y 87 años. Con una duración de 16 semanas de formación, se logró no solo un acercamiento a la lengua francesa, sino la posibilidad de participar en un curso en la modalidad virtual sincrónica, lo cual representa otro desafío, teniendo en cuenta que los adultos mayores son el rango de la población con más dificultades en el manejo de plataformas digitales.



Pese a ello, según la profesora Beltrán, “los adultos mayores se comprometen mucho más que las personas jóvenes con el proceso de aprendizaje de lenguas, el programa ha demostrado que la virtualidad es una herramienta para acercar a esta población a un nuevo idioma y favorecer sus funciones cognitivas”.



(Puede leer: La retentiva de los jóvenes se encuentra en declive).



Vilma Mora, una de las participantes, comenta: “Al principio fue difícil tomar la decisión de ingresar al curso, sentía temor, ansiedad y angustia, pero entendí que este nuevo reto traería beneficios para mi salud mental, que aprendería algo nuevo y estaría empleando mi tiempo de mejor forma”.



Y entre los puntos destacados de la iniciativa se encuentra la participación que tuvieron los estudiantes de filología, quienes tuvieron el reto de enseñar en esas condiciones.



Así lo explica el profesor Orjuela: “Trabajar con esta población exige para los practicantes de filología desarrollar habilidades de enseñanza que favorezcan su proceso docente y que será importante para crear programas de lenguas para adultos mayores”.



En relación con la metodología virtual, la alumna Luz Esperanza Ayala señala que “gracias a esta metodología es posible repasar con las grabaciones, plataformas dinámicas, ahorrar tiempos de movilización, lo anterior va en contra de la idea de que los adultos mayores no se adaptan a las plataformas virtuales”.



Lea también: Abuso y acoso sexual, delitos que también se agazapan en los colegios



También se encontró que la mayoría de los participantes del curso consideran que la gramática, el vocabulario y la pronunciación son cosas que les ha costado, pero con dedicación y esfuerzo terminarán demostrando que ‘loro viejo sí aprende a hablar’.



Así mismo, la doctora Lara, quien ha sido una de las gestoras del programa, afirma que “los adultos mayores tienen la capacidad de aprender cosas nuevas, y los idiomas son una oportunidad única para estimular las habilidades cognitivas y mantener el cerebro activo”.



Nubia Ferreira, otra de las alumnas, sostiene: “En este curso he aprendido mucho porque la metodología implementada me permite aprender a mi ritmo. Además, los profesores son muy lúdicos, pacientes y nos motivan a participar, esto hace que me sienta autónoma, útil y con menos temor de enfrentar retos”.



REDACCIÓN VIDA DE HOY

* Con información de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional

Más noticias

- La Universidad del Rosario da curso de inglés gratis: así puede inscribirse



- Nuevo libro del profe youtuber, con más de 1,4 millones de suscriptores



- Estas profesiones son las más requeridas en Alemania