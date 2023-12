Los asiáticos, los mejores del mundo en las pruebas Pisa 2022

Singapur y los países asiáticos copan las primeras plazas de la nueva edición del Informe PISA 2022, publicado a principios de mes. Esta nueva edición, basada en las respuestas de 690.000 estudiantes de 81 países y territorios, otorgó a Singapur el primer puesto de la clasificación, mientras que los países de América Latina participantes, como Chile, México o Colombia, solo aparecen en la segunda mitad de la tabla.

Los resultados de PISA 2022 muestran una caída en el desempeño de los estudiantes sin precedentes en la historia del informe FACEBOOK

TWITTER

El informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) también revela que los niveles promedio en otros lugares cayeron a niveles récord, incluso en Europa.

​

“Los resultados de PISA 2022 muestran una caída en el desempeño de los estudiantes sin precedentes en la historia del informe”, dijo a los periodistas la analista de educación de la OCDE, Irene Hu.



Singapur, la ciudad-estado del sudeste asiático, obtuvo la puntuación más alta en las tres áreas de evaluación de la encuesta. “Estos resultados sugieren que, en promedio, los estudiantes singapurenses están el equivalente de entre tres y cinco años de escolaridad por delante de sus pares”, se señala en el informe.



(Lea: ¿Cómo la moda con sentido social le apuesta a la educación en Colombia?)



Otros cinco sistemas educativos asiáticos (Macao, Taiwán, Hong Kong, Japón y Corea del Sur) son los siguientes en la clasificación en matemáticas, y también obtuvieron puntuación muy alta en lectura y ciencias.



En paralelo, en otras partes del mundo disminuyó el rendimiento académico, provocando “una caída sin precedentes” en el resultado general, una tendencia “preocupante”, según el informe.



Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega y Polonia, por ejemplo, registraron resultados notablemente más bajos en matemáticas.

Las causas

Los países han invertido en educación en los últimos diez años, pero tal vez no invirtieron de manera eficiente o suficiente en la calidad de la enseñanza FACEBOOK

TWITTER

El impacto de la pandemia del covid-19 en la educación afectó los resultados, pero no fue el único factor. En países como Finlandia, Islandia y Suecia, que llegaron a estar en las partes altas de la clasificación, hay problemas a largo plazo como “el nivel de apoyo que los alumnos reciben de los maestros y el personal escolar”, dijo Hu.



“Los países han invertido en educación en los últimos diez años, pero tal vez no invirtieron de manera eficiente o suficiente en la calidad de la enseñanza”, agregó Eric Charbonnier, otro analista de educación de la OCDE.



(Siga leyendo: Puesto que ocupa el Sena entre universidades de Colombia: supera varias instituciones)



En la lista, el primer país de América Latina es Chile (puesto 52), seguido de Uruguay (53), México (57), Perú (59), Costa Rica (63), Colombia (64), Brasil (65), Argentina (66) y Panamá (74).



Cuatro países latinoamericanos figuran en la cola: Guatemala (77), El Salvador (78), República Dominicana (79) y Paraguay (80), justo por debajo del último calificado, Camboya (81). España está en la posición número 27 y Estados Unidos en la 34.



Según el informe, las disparidades en los niveles de educación indican que “el mundo ya no está estrictamente dividido entre naciones ricas y bien educadas y naciones pobres y mal educadas”.



Si bien existía cierta correlación entre el gasto y el rendimiento académico, “la historia muestra que los países decididos a construir un sistema educativo de primera clase pueden lograrlo incluso en circunstancias económicas adversas”.

AFP

París