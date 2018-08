Lo que debe saber sobre seguros si va a estudiar en el exterior

La mayoría de las universidades e instituciones educativas exigen como requisito un seguro de viaje al momento de iniciar estudios en otro país.



Para que se haga una idea, la Universidad de Stanford en Estados Unidos no solo solicita un seguro de viaje estudiantil, también pide un monto mínimo de cobertura, que se sitúa en 2.000 dólares como mínimo.

De igual manera, en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, también exigen una copia de la póliza del seguro de viaje para estudiante internacional.



Según Alejandro Suárez, gerente de cuenta para las asistencias de viaje de ComparaOnline, un portal que ofrece seguros de viaje, muchos estudiantes no tienen en cuenta esas pólizas porque no saben en qué consisten o lo que ofrecen.



"La mayoría de los estudiantes piensan que los seguros de viaje son costosos y que no sirven de nada cuando emprenden un intercambio al exterior. La realidad es que existe un amplio catálogo de seguros, cuyos precios pueden arrancar en 400 dólares o incluso menos", señaló Suárez.



El experto detalló que un seguro de viaje cubre enfermedades leves o graves, accidentes, seguro de vida, repatriación, cobertura en medicamentos y responsabilidad social, entre otros parámetros.



"Muchos estudiantes desconocen que una póliza de viaje puede cubrir tiquetes de retorno a Colombia en caso del fallecimiento de un familiar o también cubrir los gastos en caso de pérdida de documentos. Además, si el estudiante es hospitalizado, algunas pólizas cubren los pasajes aéreos para que un familiar viaje a acompañarlo", indicó el experto.



Generalmente, las empresas de seguros de viaje tienen convenio con hospitales y centros de salud en algunos países. Sin embargo, si no existe una alianza establecida, es posible, según Suárez, enviar la factura a la compañía de seguros y ellos se encargarán de reembolsar el dinero.



Los destinos con mayor cotización de seguros registrados en ComparaOnline son: Europa (14,621), Norte (5.583), Sur (3.038), Central (1.600), Asia (542), Oceanía (257) y África (154). Desde enero hasta el 31 de julio de 2018 se han registrado 25.795 cotizaciones.



"Estas pólizas, hay que recordar, inician desde que se expide el pasaje de ida y culminan cuando el estudiante regresa. Generalmente, la duración de los viajes que hemos registrado son de un trimestre", puntualizó el experto.



Tenga presente que por un lado están los requisitos de la universidad y por otro los que exige el país de destino. En ese sentido, si viaja a los países pertenecientes a la comunidad schengen, la cobertura mínima exigida para accidente o enfermedades es de 30.000 euros.



