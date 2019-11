Llamado sindical a que paro sea pacífico recibe más apoyos

Horas después de que el Gobierno Nacional se reunió en la Casa de Nariño con las centrales obreras y gremios empresariales para hacer un llamado a que las movilizaciones del 21 de noviembre transcurran en paz, los estudiantes universitarios también anunciaron este miércoles que se sumarán a este propósito.



Así lo anunciaron los jóvenes durante una rueda de prensa en la que líderes sindicales que están organizando el paro ratificaron su intención de continuar con las movilizaciones en todo el país, después de que se reunieron con Duque el martes y acordaran rechazar cualquier actitud de violencia.

Tanto las organizaciones sindicales como los movimientos universitarios no quieren que este paro termine en disturbios, por lo que la invitación es a movilizarse en paz. "Nuestros comités de paro en todo el país están hablando con las autoridades respectivas para garantizar al máximo que sea una protesta pacífica", advirtió Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).



Pese a que no accedió a firmar la declaración del martes con las otras centrales obreras, los gremios y el Gobierno, para rechazar el vandalismo, Orjuela dijo que "las personas que quieran convertirse en actores de violencia deben saber que tienen el absoluto rechazo de los organizadores del paro".

La reunión del martes del Gobierno, sindicatos y gremios, en el marco de la Comisión Permanente de Políticas Salariales y Laborales, surgió luego de que en redes sociales se han incrementado mensajes que incitan a provocar desmanes durante el paro, especialmente un video en el que un encapuchado anuncia ataques a funcionarios públicos y a la infraestructura de varias ciudades.



"Nosotros le pedimos al Presidente para que la inteligencia del Estado pueda encontrar a los autores de ese video (...). Hasta ahora sabemos que se trata de un montaje", denuncia Orjuela.



El paro es convocado, según explica el sindicalista, por varias razones. "Se debe a la reforma pensional y laboral, al cumplimiento de los acuerdos existentes y firmados con distintas organizaciones, a la pretensión de vender empresas del Estado que todavía subsisten, y a los intentos de regular la protesta social", agrega el sindicalista.



No obstante, al terminar la reunión del martes, el mismo presidente Duque expresó su desacuerdo con propuestas de salarios mínimos diferenciales para jóvenes o por regiones, con subir la edad de jubilación y con debilitar a Colpensiones.

Los días previos a la jornada han estado marcados por la polarización y desde distintos sectores políticos se han pronunciado a favor y en contra de las marchas. La oposición argumenta que se debe exigir garantías al Gobierno y los partidos afines al Ejecutivo han condenado las marchas e incluso denunciaron que estarían infiltradas desde el extranjero.



El presidente Iván Duque ha dicho en varias oportunidades que el Gobierno respeta el derecho constitucional de la protesta, pero condenó el uso de la violencia. "Tenemos que tener claro que todos podemos discutir y dialogar y podemos diferir en democracia, pero que la defensa de la democracia implica el rechazo categórico a la violencia y a que se pueda proceder con todas las herramientas de la ley frente a cualquier acto de vandalismo".



Fecode también llamó a la protesta pacífica y dijo que se manifestarán contra los asesinatos de líderes sindicales, la muerte de los niños en un campamento de disidencias de las Farc y amenazas contra 850 educadores este año.

Nelson Alarcón, presidente de Fecode, dijo: "Pedimos al Centro Democrático que no siga diciendo cosas que no corresponden al movimiento sindical, pues nosotros nos movilizaremos en paz, en armonía y en cordialidad".



Este miércoles, cuando estudiantes respaldaron los llamados contra la violencia en las marchas, José Cárdenas, líder de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) dijo que le exigen "al Gobierno Nacional que respete el derecho constitucional a la protesta pacífica. Nosotros insistimos en que la movilización es convocada pacífica, masiva y creativamente porque entendemos que la sociedad está de nuestro lado y de nuestra causa, y de ello depende que nos sigan apoyando".



Los estudiantes se unirán al paro para solicitar al Ministerio de Educación el cumplimiento de los acuerdos de diciembre del 2018.



Alejandro Palacio, presidente de Acrees, dijo: "Respaldaremos el paro porque tenemos un sinsabor con el Gobierno Nacional por el incumplimiento de algunos puntos suscritos en los acuerdos".



Uno de los puntos que no se han cumplido, indican los universitarios, es la inclusión de los saldos presupuestales apropiados y no apropiados en el Plan Nacional de Desarrollo, que se estimaban en 300.000 millones de pesos.



La ministra de Educación, María Victoria Angulo, sostiene que el acuerdo "lo que dice es que se tendría en cuenta cómo se cerraría el ejercicio económico de cada vigencia. En el ejercicio fiscal no quedaron saldos comprometidos y no apropiados. No obstante, el Presidente aprobó 78.500 millones adicionales, que ya están en el presupuesto de Colciencias para el 2020".

Las aclaraciones del presidente Iván Duque

- Reformas pensional y laboral: El presidente Iván Duque ha dicho en varias oportunidades que el Gobierno no tiene listas reformas pensionales ni laborales y aclaró que en caso de hacerlo, esos temas se deben tratar con la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.



- Aumento de la cotización: El Gobierno niega que esté apoyando el aumento de la cotización de los trabajadores, así como "no está promocionando ninguna afectación a Colpensiones". Duque agrega, además, que el objetivo es seguir fortaleciendo esta institución que “le llega al corazón del pueblo colombiano".



- Acerca del salario mínimo: Duque asegura que en ningún momento se ha considerado bajar el salario mínimo, "como se ha tratado de aseverar por parte de algunos". Prueba de ello –aclara el jefe de Estado–, el año pasado se dio "el aumento real más importante del salario mínimo en 25 años".



- El salario de los jóvenes: El mandatario también ha dicho que Gobierno “no avala, no acompaña, no respalda y, además, rechaza la idea de que a los jóvenes se les pague menos del salario mínimo”. Esta propuesta, en palabras del jefe de Estado, va en detrimento del ingreso de los jóvenes.



- Sobre la edad de pensión: Otro de los aspectos que aclara Duque es acerca del aumento de la edad de pensión de los colombianos, pues, asegura, no está en la agenda: "No solamente lo expresé como candidato a la Presidencia, sino que lo expresé como Presidente en repetidas ocasiones y hoy lo reiteré".

'Grupo 'antidisturbios' generaría más líos'

Asegurando que su objetivo es "salir a la calle para defender nuestro patrimonio e infraestructura", unos ciudadanos de Medellín, encabezados por Jaime Restrepo, conocido en redes sociales como 'El Patriota', anunció la creación de un grupo autodenominado 'Resistencia Civil Antidisturbios'.



Dicho grupo, según Restrepo, busca "defender" la ciudad contra presuntos ataques vandálicos que se presentarían el 21 de noviembre durante el paro nacional.



"Estaremos estratégicamente ubicados como barrera de contención en aras de evitar cualquier ataque masivo a nuestro Metro de Medellín, tranvía u otros blancos que sean atacados por los vándalos", dicen. El brigadier general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, rechazó cualquier acción de este grupo y aseguró que la Policía no necesita protección; por el contrario, iniciativas como estas lo que van a generar son más problemas.



Estas declaraciones obedecen a que Restrepo manifestó que su grupo estará vestido con chalecos reflectivos con las siglas RCA y, a su vez, añadió que se organizaron para "acompañar, de manera pacífica, a nuestra Fuerza Pública como un actor sicológico de contención a posible hordas vandálicas que amenazan con destruir nuestra ciudad".

Camacho insistió que "la institucionalidad (Policía, Ejército, Alcaldía, Fiscalía, entro otros) son los únicos que pueden actuar para garantizar la seguridad ese día. Ningún grupo ciudadano puede tomar justicia por propia mano porque eso puede empeorar la situación".



Otro de los ciudadanos que aparece en los videos del grupo es Emilio Arboleda, quien bajó y cortó la bandera LGBTI del Pueblito Paisa en junio pasado, en hechos que causaron indignación entre los ciudadanos. Unos 7.000 policías vigilarán el Valle de Aburrá en la jornada de protesta de la semana siguiente.

El cara a cara con los gremios y sindicatos

El encuentro entre dirigentes obreros y empresariales con el presidente Iván Duque comenzó a gestarse el fin de semana, cuando el mandatario citó a una reunión de la Comisión Permanente de Políticas Laborales y Salariales, de la que, si bien no hace parte, ha estado presente en tres sesiones desde cuando se posesionó.



El encuentro de este organismo tripartito, que por orden constitucional congrega a empleadores, trabajadores y Gobierno, arrancó a las 4 de la tarde del martes y se prolongó hasta las 9:30 de la noche. Del encuentro surgió la declaración conjunta que finalmente solo una de las centrales obreras, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), prefirió no firmar. En el encuentro se le insistió a esa organización en que solo se estaban subrayando dos principios constitucionales, defender el derecho a la protesta y rechazar la violencia, pero la CUT no accedió.



