Lista de útiles escolares 2024: así han cambiado con el pasar de los años

Este 2024 comenzó con una de las épocas más importantes para el comercio: la temporada escolar. Esto implica que los padres de los menores matriculados en colegios de todo el territorio nacional deberán conseguir los implementos necesarios que se indican en la lista de útiles escolares.



Sin embargo, este listado ha presentado grandes cambios con el pasar de los años, esto debido al avance de la tecnología y la necesidad de incluirla en el ámbito escolar. Estas son algunas de las variaciones de la lista de útiles escolares.



Los textos escolares son uno de los artículos más importantes que los padres deben adquirir para sus hijos, pues con ellos desarrollarán las temáticas de las diferentes materias que ven, dependiendo del grado que cursen.



No obstante, estos libros son uno de los útiles más costosos que se deben comprar. Debido a ello y a que algunas personas los han encontrado más económicos de manera virtual, ciertos colegios han llegado a un acuerdo con los padres de los menores sobre aceptar algunos textos en los dispositivos que lleven los alumnos.



Esta medida tiene algunos riesgos, por lo que deben tomarse precauciones respecto al uso de celulares o tablets, bloqueando el contenido que no aporte a la educación de los menores o instalando herramientas de control parental.



Según Sandra Moreno, coordinadora académica del Gimnasio Moderno, "las listas de hoy son una tercera parte de las que teníamos hace diez años".

Padres de familia hacen las compras de los útiles escolares que utilizarán sus hijos durante este año académico. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /El Tiempo

"La cultura digital ha permeado la vida de nuestros estudiantes, y para vincularla de una mejor manera hemos reducido, mas no eliminado, los libros de texto", señaló Moreno para El Espectador.



Otro de los cambios que se ha presentado en la compra de útiles escolares se ve reflejado en la carátula de los cuadernos, pues antes resaltaban las imágenes de mujeres en traje de baño, equipos de fútbol o fotos de 'youtubers' famosos. Ahora se distingues portadas unicolor o dibujos modernos.



Además, debido a la contaminación que evidencia el uso excesivo de hojas de papel, gran cantidad de marcas de cuadernos han lanzado diseños que contrarrestan el daño al medio ambiente.



"Su proceso de fabricación, distribución y consumo implica la sobre explotación de recursos naturales que son nocivos para la naturaleza", señalan portales ambianetales.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

