¿Quiere aprender inglés? Las mejores academias para hacerlo este 2024 en Bogotá

El inglés, conocido también como el idioma universal, es una de las aptitudes más importantes en la actualidad a la hora de conseguir empleo en muchas áreas de conocimiento, por lo que las clases para aprenderlo se han vuelto muy cotizadas en los últimos años.



Por eso, y para facilitarle la búsqueda a quienes están decididos a empezar su camino con el inglés en este 2024, le traemos una lista de las mejores academias para aprender inglés en Bogotá.

British Council

El British Council ofrece cursos de inglés para niños, jóvenes y adultos, presenciales y virtuales, que trabajan intensivamente el inglés general, la lectura y escritura, la escucha y conversación y la preparación para exámenes internacionales del idioma.



Ofrecen cursos intensivos de 5 semanas o extensivos de 10 semanas, en los que los alumnos estudian de 2.5 a 10 horas semanales, dependiendo de el tipo de clases que escojan.



Los precios de los cursos presenciales oscilan entre los $1.500.000 y los $3.000.000, dependiendo principalmente del rango de edad de los alumnos, y los virtuales funcionan con el pago de una mensualidad que depende del plan que escoja. El plan Silver cuesta $307.458 al mes ($61.492 por clase), el Gold tiene el 20 % de descuento y queda en $479.000 al mes ($47.900 por clase) y el Platinum tiene el 30 % de descuento y queda en $575.000 al mes (38.333).



Cabe recordar que es el mismo British Council el encargado de realizar el examen IELTS, aceptado por la mayoría de las instituciones educativas y profesionales como certificación de dominio de idioma extranjero, lo que le da a las clases de esta academia una ventaja sobre su competencia.



Puede ver más información en el siguiente enlace: https://www.britishcouncil.co/ingles/cursos-infantil-adolescentes/construye-tu-historia?utm_term=academia%20de%20ingles%20para%20ni%C3%B1os&utm_campaign=&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=8644037021&hsa_cam=20903426809&hsa_grp=152474080050&hsa_ad=686050969813&hsa_src=g&hsa_tgt=aud-1753513425787:kwd-298400883268&hsa_kw=academia%20de%20ingles%20para%20ni%C3%B1os&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA7t6sBhAiEiwAsaieYie1-0rYU9loNlfbyK_BKZ4gwxxpq9940D-v-lXezUb1b8aS-xSjuRoCX-UQAvD_BwE

American School Way

Con 25 sedes en 8 ciudades de Colombia, 14 de las cuales están distribuidas en Bogotá, American School Way se ha posicionado como una de las academias de inglés más importantes del país.



Funciona con grupos de 6 estudiantes, y le permite a sus estudiantes acceder al portal ‘My english lab’, la plataforma de inglés más premiada a nivel mundial. No obstante, no dan detalles de precios, horarios y módulos en su página web. Para solicitar más información debe inscribirse en el siguiente enlace: https://americanschoolway.edu.co/#.

Academia de idiomas Smart



Esta academia cuenta con tres sedes en Bogotá, ofrece clases de inglés, francés y español y está certificada por Bureau Veritas, Cambridge University Press y Michigan Language Assesment.



Tienen clases presenciales y virtuales, con una metodología semi personalizada y un máximo de seis estudiantes por clase. Para los estudiantes presenciales, la academia ofrece horarios flexibles de lunes a viernes desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m., y sábados desde las 7 a.m. hasta las 4:30 p.m.



Los estudiantes virtuales, por otra parte, tendrán acceso a una o dos sesiones semanales de clase, dependiendo de la cantidad de actividades y temas propuestos, y en adición acceso libre a los espacios de ‘Smart Zone’, donde pueden continuar su aprendizaje por su propia cuenta en sesiones complementarias.



Tampoco tienen pública su lista de precios, así que puede solicitar información inscribiendo sus datos en el siguiente enlace: https://smart.edu.co/presencial/ingles-presencial/, o en este para clases virtuales: https://smart.edu.co/smartonline/.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

