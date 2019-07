Límites al castigo físico durante la crianza

Francia se convirtió en el país número 56 que aprueba una legislación para prohibir el castigo físico como método de crianza, y ello dio pie para que desde el Gobierno anunciáramos que venimos trabajando en una iniciativa similar, liderada por la Alianza por la Niñez.

La propuesta es cambiar el artículo 262 del Código Civil que establece que los padres pueden “sancionar moderadamente” a sus hijos, de tal forma que se prohíba explícitamente el uso de la violencia en el marco de la facultad que tenemos los padres de corrección. En una sociedad que históricamente ha tolerado y justificado el castigo físico como método de crianza, la expresión da lugar a maltrato físico.



Estudios revelan que en el mediano plazo, el castigo físico se asocia con un desarrollo atípico de áreas del cerebro críticas para la regulación emocional y procesos cognitivos. Investigadores de la Universidad de Harvard refuerzan estos hallazgos mostrando que niños colombianos expuestos a castigo físico tienen mayor probabilidad de padecer problemas de agresión y depresión en la adolescencia.

En el largo plazo, los niños educados con violencia son más propensos a legitimar su uso contra quienes están en desventaja. También hay correlaciones con el uso de sustancias sicoactivas mediadas por baja autoestima.



Esto no significa que todo el que fue golpeado físicamente tenga problemas cognitivos o emocionales, de la misma forma que no todo el que fuma sufre cáncer de pulmón. Pero sí que las cosas no saldrán tan bien.



Se plantea, entonces, la disciplina positiva como la opción que les enseña a los niños a reflexionar sobre su comportamiento y generar autoregulación; se elimina la obediencia ciega. El objetivo es generar personas responsables, respetuosas y que tengan empatía.



Nadie desconoce que suena más fácil de lo que resulta ponerlo en la práctica. Por eso la reforma incluye un componente pedagógico muy fuerte. Reconoce que el Estado debe acompañar a los padres en esa transformación cultural.



Este cambio, de hecho, hace parte de la gran ‘Alianza contra la violencia hacia niños, niñas y adolescentes’ que anunciará el presidente Iván Duque y que contempla, entre otros, el fortalecimiento de los entornos familiares a partir de un programa de acompañamiento familiar. Se desplegarán coaches que provean no solo asesoría en pautas de crianza, sino también que estarían capacitados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en temas de salud mental y en abordar asuntos de estrés asociados a las condiciones de pobreza; todos factores detonadores de violencia intrafamiliar.



Al considerar el castigo físico un trato cruel y degradante se dice que la reforma en formulación no sería necesaria, pues ya está prohibido por la constitución y el Código de la Infancia. Sin embargo, hacer explícita dicha prohibición en una ley no hace otra cosa que refrendar esas premisas. Ello facilita la apropiación social de un mandato claro.



El componente de pedagogía y de acompañamiento en disciplina positiva quedaría como una política de Estado. Ese es otro valor agregado de la iniciativa. La actualización a la norma busca un enfoque mixto que funcione como una tijera: mientras un brazo envía a la sociedad el mensaje de que la violencia no es admitida y será castigada, el otro va identificando las normas sociales y esos patrones culturales e intergeneracionales que se deben abordar.



Los que somos padres hemos sentido los efectos poderosos de criar a partir del diálogo. Siempre habrá salidas en falso. Somos humanos. Pero la evidencia es contundente: sí serán mejores ciudadanos, y sí que los necesitamos.

JULIANA PUNGILUPPI

Directora del ICBF