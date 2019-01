Líderes estudiantiles denuncian agresiones en su contra

Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Acrees), denuncia que las amenazas en su contra continúan, luego de que el paro estudiantil finalizara.

"Las agresiones se han incrementando. En redes sociales recibo muchos comentarios injuriosos y calumniosos que buscan deslegitimar nuestros movimiento", señala el joven.



Palacio afirma que las amenazas surgen por el balance positivo que le dieron a los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional.



"Desde Acrees siempre hemos sostenido que el acuerdo logrado es muy positivo para la educación pública superior; sin embargo, algunos no están de acuerdo con eso", advierte el universitario.

El proceso de intimidación y hostigamiento inició con rechifla y matoneo tanto en redes sociales como en las asambleas y reuniones, y recientemente a la agresión física con el uso de papas bomba

En un comunicado, el movimiento estudiantil denuncia el tipo de agresiones que han sufrido los líderes. "El proceso de intimidación y hostigamiento inició con rechifla y matoneo tanto en redes sociales como en las asambleas y reuniones, y recientemente a la agresión física con el uso de papas bomba".



Jennifer Pedraza, líder estudiantil, también denuncia amenazas en su contra. "El 18 de enero, durante la asamblea de la Universidad del Valle, hubo un sector que no me permitió a hablar. Al rato comenzaron a sonar papas bomba durante la asamblea y me tocó salirme porque me dio miedo. Cuando me salí, unos 'capuchos' me siguieron y comenzaron a tirar 'papas' directamente contra mi persona. Yo sospechaba que eso ya iba a pasar. Fue una situación muy triste", dice Pedraza.



"Las personas que han sufrido las agresiones y amenazas son Jennifer Pedraza, Sara Isabel Bolaños, María Fernanda Arteaga, José Cárdenas, Yenni Mariño y José Morales", dice el comunicado del movimiento universitario.



En ese sentido, Acrees hace un llamado para que cesen las amenazas. "Las universidades son por definición los centros de debate, donde las ideas se confrontan, se demuestran y se argumentan, no donde se amedrentan, se intimida o se silencia".



