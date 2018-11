Vocero de los estudiantes revela que ha sido amenazado cuatro veces

Este viernes, durante un debate en el programa 'Hora 20' de Caracol Radio, el líder estudiantil Alejandro Palacio contó que ha sido amenazado tres veces en manifestaciones y una más por teléfono.



A sus 20 años, Palacio ha sido uno de los voceros más visibles del movimiento estudiantil que lleva dos meses en movilización pidiendo al Gobierno mayor financiación de la educación pública superior.

En diálogo con EL TIEMPO, Palacio explicó que lo contó en respuesta a una pregunta de la periodista Diana Calderón, que surgió en medio de un caldeado debate por el rechazo a las acciones de violencia en las marchas del pasado jueves.



El rechazo que Palacio y otros líderes hicieron de esas manifestaciones -ataques a la fuerza pública y medios de comunicación, así como a inmobiliario urbano- causó que algunas personas los matonearan en redes sociales, cuenta.

Presidente de Acrees, @AlejoPalacioRes rechaza de manera enfática todo tipo de violencia sin importar de donde provenga. Nada la justifica. Es por medio de la movilización pacífica que nos ganaremos el corazón de los colombianos. pic.twitter.com/LyNqOrxTbI — ACREES (@ACREESCOL) 9 de noviembre de 2018

Pero antes de eso, en tres de las seis grandes manifestaciones que los estudiantes han protagonizado en los últimos dos meses, personas encapuchadas se le acercaron de manera intimidante a decirle que se "cuidara". Las tres amenazas ocurrieron en Bogotá.



Añade que en otra ocasión, recibió una llamada a su celular personal. "Me advierten que me vaya, que no me haga matar", cuenta.



Palacio es el presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) y representante estudiantil en la Universidad Nacional de Colombia, en la cual es estudiante de ciencia política, en su sede de Medellín.



Precisamente la Vicerrectoría de esa sede emitió este sábado un comunicado en rechazo de las amenazas contra los líderes estudiantiles: "A Alejandro, como a cada uno de los miembros de la Comunidad U.N., debemos rodearle y garantizarle la libre expresión de sus ideas, no importa que las compartamos o no. En ese sentido, le expresamos nuestra solidaridad y confiamos en que las autoridades garanticen su integridad", se lee en el comunicado.

Vicerrectoría de la #UNMedellín rechaza rotundamente las amenazas en contra del estudiante de la Sede, @AlejoPalacioRes. La #comunidadUN le expresa su solidaridad a Alejandro y confía en que las autoridades garanticen su seguridad e integridad. pic.twitter.com/AXiWcbTzT1 — Sede Medellín UN (@UNmedellin) 10 de noviembre de 2018

Así como él, su compañera Jennifer Pedraza, representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario de la Nacional, también ha sido amenazada, en particular por cuentas en redes sociales difíciles de identificar, asegura.



En este momento, con apoyo de algunos abogados cercanos, Palacio recopila evidencias de las agresiones que ha recibido en redes "tanto de actores de derecha como de izquierda" para poner al tanto a las autoridades de las amenazas.



A raíz de la denuncia, este sábado se desató en Twitter una campaña en favor del estudiante, #YoTambiénSoyAlejoPalacio, a través de la cual personajes públicos y ciudadanos le han manifestado su apoyo.



