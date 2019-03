El libro que el Reino Unido da a jóvenes para proteger su salud mental

Una tarde de 2015, Suzi Godson, psicóloga inglesa –columnista de ‘The Times’ y autora de cuatro libros sobre salud mental– estaba junto con su hija de once años en un parque de camas saltarinas londinense cuando, viéndola saltar feliz de una colchoneta a otra, se dio cuenta súbitamente de cómo su niña se acercaba a pasos agigantados a la adolescencia.

Godson no estaba sola: la acompañaba su amiga Kerstyn Comley, ingeniera doctorada en nuevas tecnologías, quien también tenía una niña de la misma edad. Pronto las dos cayeron en cuenta de que ambas estaban sintiendo lo mismo al ver jugar a sus hijas: una cierta inquietud. Porque la adolescencia suele ser una etapa llena de desafíos para la salud mental, pero, a menos que se tornen graves, no suelen recibir la atención correcta, y menos en los segmentos de menores recursos.



De esa conversación nació, dos años más tarde, una aplicación gratuita para teléfonos inteligentes que llamaron MeeTwo. En ella, desde el anonimato, los adolescentes pueden ‘postear’ sus inquietudes, desahogarse y recibir ‘feedback’ de sus pares, con quienes nunca pueden contactarse directamente. Ellos aportan una mirada empática, pero también hablan sobre cómo han enfrentado emociones o situaciones similares.



A estas conversaciones, que son filtradas por un panel de psicólogos, la aplicación suma el aporte de expertos en salud mental e información sobre espacios en los que se puede encontrar ayuda, desde ONG y fundaciones hasta charlas TED, ‘podcasts’ o libros.



Desde su nacimiento, MeeTwo no ha parado de recibir premios: el primero llegó desde una agrupación de emprendedores sociales; los siguientes, desde el mundo de la innovación. En tres años sumaron nueve distinciones. Además, se puede acceder a la aplicación desde la biblioteca virtual de la NHS, el Servicio Nacional de Salud inglés, lo cual es sin duda un espaldarazo.



Entonces, Godson y Komley se dieron cuenta de que era necesario dar un paso más. A través de Kickstarter (plataforma de financiamiento para proyectos creativos) consiguieron fondos para embarcarse en un ambicioso plan: publicar un manual de salud mental para adolescentes. ‘The MeeTwo Teenage Mental Help Handbook’ es un libro de cabecera que les habla a los jóvenes en su idioma, incluye testimonios reales y dibujos realizados por los propios adolescentes, pero a la vez entrega información médica seria y confiable y un directorio completo donde encontrar fuentes de ayuda en diversos formatos, que van de lo más clásico a lo más innovador.



“Esta es la primera publicación que combina la voz de los adolescentes con las opiniones de expertos y un directorio completo y holístico que propone maneras como la gente joven puede ayudarse a sí misma”, acota Godson desde sus oficinas en Londres.



“MeeTwo permite –continúa– que la gente joven se ayude y ayude a otros. Hace posible que los adolescentes ansiosos puedan hablar de manera segura a otros jóvenes sobre cosas complicadas y obtener apoyo inmediato. El anonimato permite total honestidad. Es un espacio neutro donde los jóvenes reciben ‘feedback’ positivo y apoyo social que construye autoconfianza, aumenta su bienestar y promueve la fortaleza emocional”.



Tal como en la aplicación, el manual incorpora las opiniones de especialistas médicos; entre ellos David Gunnell, profesor de Epidemiología de la Universidad de Bristol y miembro del National Suicide Prevention Advisory Group, y Sarah-Jayne Blackmore, profesora de Neurociencia y autora de un libro sobre salud adolescente. Pero también entrega información acerca de centros de atención gratuita, servicios de ayuda telefónica, libros que puedan ser iluminadores, aplicaciones para teléfonos inteligentes o videos que se pueden ver en YouTube.



La idea es hablarles a los adolescentes de forma cercana y positiva, sin paternalismos ni sermones. Para la ansiedad, por ejemplo, recomiendan el libro ‘Hyperbole and a Half’, de Allie Brosh, pero no intentan motivar su lectura con una descripción de su contenido, sino únicamente con la siguiente frase: “Brosh es brillante, simplemente brillante”. Y en el capítulo sobre la depresión, recomiendan así el libro testimonial ‘Nación Prozac’, de Elizabeth Wurtzel: “Si ella la superó, tú también puedes”.



Lo central, dice Godson, es lograr que los adolescentes no se encierren en sus dificultades y consigan verlas como algo propio de su edad. “A menudo, el solo hecho de darte cuenta de que no eres el único que está pasando por eso, o de que lo que te ocurre es más o menos normal, es suficiente para hacerte sentir menos ansiedad”, apunta la contratapa del libro. Pero la idea es también motivarlos a que busquen ayuda profesional cuando la necesiten y que tengan para ello datos confiables. Ese es el ‘mix’ de MeeTwo. “Era hora de dejar de hablar sobre la importancia de tomar consciencia de la importancia de la salud mental juvenil y empezar a darle a la gente joven herramientas para hacer algo al respecto. No importa si se trata de tomar medicamentos, hacer terapia o aprender a meditar: toda ayuda comienza con la autoayuda”.

En alianza con London College of Communication, las fundadoras de MeeTwo recopilaron testimonios que exploran los desafíos y complejidades, a veces superpuestas, de problemas comunes entre los adolescentes, como la ruptura familiar, el estrés provocado por las exigencias académicas y las relaciones tóxicas, y también asuntos como la pobreza, el abuso, las autolesiones y los trastornos alimentarios, entre otros temas.



El equipo que trabajó en este proyecto estaba altamente motivado porque, incluso, en Inglaterra, donde los servicios de salud ofrecen coberturas gratuitas bastante amplias, los jóvenes que, por ejemplo, se sienten tan abrumados por la ansiedad que faltan al colegio no califican aún para recibir un tratamiento.



Según Godson, el 61 por ciento de los casos que son derivados a especialistas son rechazados por el sistema. Esto pese a que la contundente evidencia que demuestra que un abordaje temprano de síntomas ansiosos o depresivos es vital para evitar que avancen hacia las zonas más oscuras de la salud mental adolescente, donde entran en escena el autodaño, la depresión, el alcoholismo o la drogadicción. Un dato: el 50 por ciento de los trastornos mentales adultos comienzan a manifestarse alrededor de los 14 años.



“Solo los casos más serios tienen acceso a apoyo profesional. Pero este libro les da a todos los jóvenes herramientas para hacer algo al respecto”, destaca Hilly Janes, exeditora de ‘The Times’ que trabajó en este proyecto.



El libro ya se ha distribuido gratuitamente en más de 600 colegios del Reino Unido.



SOFÍA BEUCHAT

EL MERCURIO (Chile) - GDA

En Twitter: @ElMercurio_cl