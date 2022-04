Inmigrante, con pocos recursos, enfrentando una gran ciudad y un choque cultural. Esas eran las condiciones que Keisha Thorpe enfrentaba en sus primeros años en Estados Unidos. Acababa de llegar de Jamaica buscando una especie de ‘sueño americano’ que pasaba por tener una mejor educación.



Años después, en 2021, recibió el Global Teacher Prize, el premio al mejor profesor de todo el mundo, una apetecida condecoración a la que cada año aspiran más de 800 maestros del planeta.

Lo que logró no solo es importante por la magnitud del premio, sino por las circunstancias que rodearon su proceso formativo y profesional. Y es que los inmigrantes que viven en barrios marginados son la población con la tasa de graduación en secundaria más baja en todo Estados Unidos (en ocasiones no llega ni al 30 por ciento) y su tránsito a la universidad es más bajo aún (inferior al 15 por ciento).



Thorpe enseña en una escuela donde el 100 por ciento de sus estudiantes son inmigrantes y no dominan el idioma inglés y una gran proporción (95 por ciento) se identifica como de bajos ingresos. Para ayudar a sus estudiantes a aprender mejor, esta maestra rediseñó por completo el plan de estudios del grado 12 (el último de secundaria en ese país) para que sea culturalmente relevante para sus estudiantes, que son inmigrantes de regiones como África, el Caribe, Medio Oriente, América del Sur y Central.



Así mismo, destina gran parte de su tiempo, recursos y esfuerzos a ayudar a sus estudiantes de secundaria a postularse para la universidad, ayudándolos con sus solicitudes y buscando becas completas. Junto con su hermana gemela, la doctora Treisha Thorpe, fundó US Elite International Track and Field, Inc., organización sin ánimo de lucro que brinda a los estudiantes atletas en riesgo de todo el mundo la oportunidad de usar sus talentos para ganar becas completas.

¿Cómo una inmigrante logra convertirse en la mejor profesora del mundo?

Soy una inmigrante en Estados Unidos que inicialmente llegó a este país desde Jamaica en busca de una educación de buen nivel. Me crié en circunstancias de mucha pobreza. Mi abuela invirtió sus ahorros en mi hermana y en mí, y nos inculcó el deseo de querer continuar nuestra educación, que es una de las razones por las que terminé en Estados Unidos con una beca de atletismo.

¿Cómo llegó a ser profesora?

Cuando estaba en la universidad quería obtener un grado en derecho, pero cuando me di cuenta de que había otros estudiantes privados de derechos a mi alrededor que querían la misma oportunidad de una vida mejor, decidí dar un giro y dedicarme a la educación. Para mí ha sido una carrera gratificante por la capacidad que tenía de transformar vidas. Haber tenido la oportunidad de ir a EE. UU. con una beca y tener una educación libre de deudas transformó mi vida. Eso es lo que se necesita, oportunidades y, por eso soy profesora, para abrir un abanico de oportunidades a mis estudiantes. En la escuela en la que enseño mis alumnos son principalmente inmigrantes y refugiados, y todos provienen de entornos desfavorecidos. Aproximadamente el 95 por ciento de ellos se consideran de bajos ingresos, por lo que reciben comidas gratis o a bajo costo en la escuela, algunas veces su único alimento en el día.

¿Cómo es enseñar a niños refugiados, en condición de vulnerabilidad?

Mi experiencia en la enseñanza de estudiantes inmigrantes y refugiados fue bastante desafiante al principio, pero mejoró con el paso de los años a medida que me volví más cercana a sus necesidades y también desarrollé mis propias prácticas de enseñanza en el salón de clases. La pandemia ha magnificado muchas desigualdades en nuestro entorno escolar que golpean especialmente a los migrantes. El reto fue descubrir realmente cómo asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades de nuestros estudiantes en este contexto. Ellos, cuando vienen a EE. UU., apenas están aprendiendo inglés como segundo idioma.



El desafío es llevarlos a un nivel de dominio del idioma, prepararlos para la universidad y el mundo real fuera y también para su carrera. Lo que hago es tratar de conectarme con mis alumnos de una manera culturalmente receptiva, convirtiendo la teoría en práctica. Esa es la clave de la pedagogía, enseñarles aplicaciones prácticas de lo que están aprendiendo en mi salón de clases, y que realmente puedan transferir esas habilidades al mundo real y resolver problemas que van a encontrar en su día a día.

¿Qué desventajas tienen los estudiantes migrantes en términos educativos?

Uno de los principales desafíos que experimentan mis estudiantes inmigrantes y refugiados es, ante todo, el choque cultural y la sensación de que no pertenecen. Crear un lugar de pertenencia y crear un espacio seguro y un santuario en las escuelas es muy importante.

“Se debe hacer

un esfuerzo en educación basada en habilidades. Las escuelas se enfocan en lo académico, pero también es muy importante cómo transferimos ese conocimiento

El segundo desafío que enfrentan son las barreras lingüísticas, porque nuevamente, la mayoría de los estudiantes no hablan inglés. Pero lo principal, y esto pasa en todos los contextos de migración, es el hecho de que han tenido una educación interrumpida. Ni siquiera tienen el nivel de educación en su propio idioma, generalmente vienen con grandes atrasos. Es un hecho traumático que puede truncar su proyecto de vida.Tratamos de superar esos desafíos ofreciendo apoyos diferentes en el aula. Algunos de mis estudiantes están en el grado 12 y su nivel educativo es del sexto grado, acaban de llegar a este país, y tienen 16 o 17 años, lo que significa que se integran al sistema de la escuela secundaria de inmediato y tienen un corto período de tiempo para aprender el idioma y otras habilidades, para poder pensar en la universidad o ser ciudadanos productivos, pero arrastran con retrasos en aprendizaje y las barreras culturales.

¿Cuáles resultados alcanzó con sus intervenciones en población migrante?

En el programa que dicto se logró que un 40 por ciento de los estudiantes mejoraran su comprensión lectora. Esto es muy valioso porque antes los índices no alcanzaban ni el 10 por ciento. Con la fundación, que se dedica a apoyar el acceso a la universidad para estos jóvenes gracias a becas de atletismo, como yo pude hacer cuando joven, logramos que solo en 2018-2019 estos chicos obtuvieran becas por 6,7 millones de dólares en conjunto en 11 universidades diferentes. Más de 500 estudiantes han ganado becas deportivas completas de atletismo. US Elite ha logrado más del 90 por ciento de graduación universitaria, aproximadamente el 20 por ciento obtuvo una maestría y el 8 por ciento un título de posgrado.

¿Cómo considera que debe ser lo que se enseña en las escuelas?

Se debe hacer un gran esfuerzo en educación basada en habilidades. Creo que iniciativas como el Skills Summit son muy necesarias porque no siempre nos enfocamos en que los estudiantes necesitan desarrollar habilidades. Muchas veces las escuelas se enfocan en lo académico y, por supuesto, es genial tener conocimiento académico, pero también es muy importante cómo transferimos ese conocimiento a la aplicación práctica para que los estudiantes vivan vidas productivas y retribuyan a su comunidad. Cuando pensamos en asegurarnos de que los estudiantes tengan habilidades o volver a capacitarlos o mejorar sus habilidades, estamos también haciendo un aporte a la sostenibilidad económica de un país o una región, así como de un individuo y su familia, porque esos estudiantes son los que finalmente van a volver a sus comunidades como parte de la fuerza laboral. Traducir el conocimiento en creatividad, en innovaciones que se suman, asegurándose de que están contribuyendo al progreso de su economía, es sin duda el camino correcto.

Colombia es un país con alto número de migrantes. ¿Qué les aconsejaría a las autoridades en el sector educativo?

Una de las cosas con las que la mayoría de los países tienen desafíos es garantizar que todos sus estudiantes reciban una educación equitativa y de calidad. Creo que el Gobierno colombiano está haciendo un gran trabajo para asegurarse de que esas cosas sucedan desde una edad temprana, hasta los 28 años con programas del Ministerio de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Es necesario darse cuenta de la necesidad de formar a los inmigrantes y refugiados que han tenido un aprendizaje interrumpido y los encontramos asistiendo a la escuela secundaria a los 17, 18, 19 años, o entrando al trabajo informal.



En Estados Unidos tenemos lo que llaman escuelas comunitarias. Son escuelas que son un recurso para la comunidad y ofrecen servicios integrales a los estudiantes y las familias, y se basan en seis pilares. Y esos pilares son para asegurarse de que haya un plan de estudios culturalmente sensible para los estudiantes inmigrantes y refugiados. Creo que esto puede servir como punto de referencia para Colombia.

¿Y cuál debe ser el rol de los maestros?

Debido a los antecedentes de la población migrante, los maestros deben asegurarse de que las lecciones se realicen de tal manera que apunten a todas las dimensiones que atraviesan sus estudiantes. La enseñanza de calidad también incluye liderazgo inclusivo y prácticas de comportamiento positivo, que deben llegar a otras instancias más allá de los profesores, como usar modelos de justicia restaurativa en lugar de punitivos, porque hablamos de poblaciones en vulnerabilidad que pueden salvarse de la delincuencia mediante la educación. Y asegurarse de que los estudiantes se integren nuevamente en su comunidad de una manera positiva. La escuela comunitaria también proporciona servicios de apoyo para los estudiantes, como un psicólogo, una enfermera escolar y un coordinador de la escuela comunitaria que puede traer servicios adicionales a la escuela.

¿Cómo marcar la diferencia?

Hay bastantes formas en que podemos marcar una diferencia en la manera como abordamos la educación. El futuro educativo en este momento, especialmente en un mundo en transformación, como hemos visto en la pandemia, es asegurarse de que haya políticas transversales para brindar una educación equitativa y de calidad para todos los estudiantes. No solo para los inmigrantes, no solo para los estudiantes de minorías, sino para todos los estudiantes. Asegurarse de que todos obtengan lo que necesitan para lograr mejores oportunidades de vida, que haya más caminos para lograr un mejor nivel de educación. También se deben brindar oportunidades para que los maestros vuelvan a capacitarse y mejorar sus habilidades, porque debemos tener las llamadas habilidades del siglo XXI para así transmitirlas a sus alumnos, para adaptarnos a las necesidades de nuestro entorno educativo. Por último, se necesita que todas las partes interesadas de la comunidad participen en los procesos formativos y en la inversión y programas de educación: padres, socios comunitarios, empresas, alcaldes y gobernadores, aquellos que impactan las políticas educativas.

MATEO CHACÓN ORDUZ - REDACCIÓN EDUCACIÓN

En Twitter: @EducacionET

