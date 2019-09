Lecciones de cuatro grandes

Esta semana se celebra la octava edición de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente. Se concentrará en dos aspectos: una discusión frente al instrumento de política para avanzar en prevención en contextos rurales; y segundo, en cuáles fueron los determinantes de éxito en cuatro ciudades capitales.

Frente al instrumento de política, se debe decidir entre tres opciones: un documento Conpes (que actualice el 147), un plan de acción de la Estrategia de Prevención del Embarazo en la Infancia y la Adolescencia (2015-2025) o una línea de política para que se aborden los determinantes sociales de la ruralidad. Colombia tiene un marco legal y de políticas públicas robusto, pero le falta ser aterrizado en una herramienta que asegure recursos, y defina metas claras, acciones intersectoriales y, sobre todo, un esquema de seguimiento. No hay tiempo que perder.



En el segundo punto se destacarán los diferenciales de éxito en ciudades capitales del país que lograron superar la media nacional del 1,61 % en materia de reducción de nacimientos de madres entre los 10 y los 19 años en 2018 respecto a las cifras reportadas por el Dane en 2015.



Manizales lidera la lista con una reducción del 3,71 %, seguida por Medellín con una reducción del 3,18 %. En el tercer lugar está Cali y en el cuarto, Bogotá, con reducciones de 2,64 y 2,47 %, respectivamente.



Manizales se enfocó en el diálogo abierto sobre sexualidad con los jóvenes a través de su programa Tú Decides. Utilizó el teatro para contrarrestar los imaginarios y saberes de los jóvenes con la realidad y la ciencia. Medellín hizo zoom en las comunas con mayor incidencia (Popular, Manrique, Villa Hermosa y San Javier). Volcó su oferta en un plan de choque y promovió las consultas a su Línea Amigable, que terminó recibiendo más de 11.000 consultas en 2018 en temas de derechos sexuales y reproductivos. Cali se jugó no solo a fortalecer sus Servicios de Salud Amigables, sino además a mejorar la atención por parte de todos los servidores para promover derechos sexuales y reproductivos, y se ajustaron rutas de atención en violencia sexual.



En Bogotá, el alcalde mismo lideró el programa y logró superar la noción de que prevenir embarazos en adolescentes se limita a facilitar anticoncepción.

Algo clave en el Distrito Capital es que creyeron en la información abierta, con confianza y sin tabúes. El portal sexperto.co es un ejemplo de cómo ofrecer información confiable sobre temas que no todos quieren abordar.



En estos casos de éxito hay factores comunes: políticas que involucraron a todos los sectores, no solo salud.



Se apuesta a tener en cuenta las voces de los adolescentes, a ofrecer información responsable y oportuna, y a poner en marcha servicios de salud sexual y reproductiva que inspiran confianza en la población beneficiaria.



Estas cuatro ciudades nos demuestran que sí se puede. Las nuevas administraciones territoriales tendrán cómo capitalizar estas experiencias de éxito. Desde el Gobierno resolveremos el marco de política y de seguimiento, para tener el rumbo claro y llegar a esa Colombia dispersa a decirles a las niñas que todo llega a su tiempo.

JULIANA PUNGILUPPI

DIRECTORA GENERAL DEL ICBF