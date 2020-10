Las recomendaciones del Icbf para celebrar Halloween

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) pidió a los padres de familia del país no sacar a sus hijos a pedir dulces en la celebración de Halloween, o Día de los Niños, del próximo sábado 31 de octubre.



Esto teniendo en cuenta el riesgo de contagio que persiste por cuenta de la pandemia de la covid-19, por lo que el llamado de la entidad es a celebrar esta fecha de manera segura y en familia.



Así lo destacó la funcionaria: "En Colombia hay 15 millones de niños, niñas y adolescentes que debemos cuidar. Por eso, la celebración de Halloween nos impone mayores medidas de autocuidado, seguridad y disciplina ciudadana".



Y añadió: “Para celebrar este Halloween atípico por la covid-19, y que sea desarrollado con seguridad y disciplina ciudadana, presentamos una estrategia en la que se establecieron estas medidas para prevenir el contagio”.



Según las autoridades sanitarias, el salir a pedir dulces a la calle sería una actividad de alto riesgo, dado que esto implica un contacto repetitivo con terceros, aumentando las posibilidades de propagación del virus.



“Es importante no hacer ese recorrido al que estamos acostumbrados de ir de casa en casa pidiendo dulces. Papás, mamás y cuidadores debemos celebrar de manera segura”, pidió la funcionaria.



De igual forma, la recomendación es evitar actividades que impliquen aglomeraciones, como salir masivamente a las calles o asistir a eventos y fiestas, las cuales son habituales para esta fecha.



Ante esto, Arbeláez también solicitó a los padres que eviten llevar a sus hijos a visitar en estas fechas a sus abuelos y a demás familiares que puedan ser considerados población en riesgo.



“Recomendamos que los municipios con altos contagios tengan restricción de movilidad de menores desde el viernes 30 a las 5 p.m. hasta el domingo 1 de noviembre", agregó la directora del Icbf.



Cabe recordar que otras entidades, como los ministerios de Salud e Interior, también han insistido a la comunidad a no salir a las calles y buscar otras alternativas para vivir esta fecha especial.



También es importante resaltar que algunas gobernaciones y alcaldías han emitido toques de queda y ley seca, precisamente para que no se den aglomeraciones el 31 de octubre y 1 de noviembre, como ocurrió en Antioquia y algunos municipios de Cundinamarca.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

