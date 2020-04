Las recomendaciones de Unesco para el regreso a clase

Ante la actual crisis en el sector de la educación a nivel mundial por culpa de la pandemia del coronavirus, que dejó a casi 1.300 millones de alumnos afectados, organismos internacionales dieron a conocer una serie de directrices para la reapertura de colegios garantizando la salud de la comunidad educativa.



El documento, firmado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Banco Mundial, establece que el cierre de los colegios significa un serio amenaza a la educación y bienestar de niños, niñas y adolescentes.

De esta forma, se establecieron unos parámetros que los gobiernos de todas partes del mundo deben tener en cuenta para proceder a un regreso a las clases presenciales.



Así lo explicó Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO: “A pesar de que muchos estudiantes se están quedando atrás en su trayectoria de aprendizaje debido al cierre prolongado de las escuelas, la difícil decisión de cuándo y cómo reabrir las escuelas debería ser una prioridad”.



Y añadió: “Una vez que se dé luz verde desde el punto de vista sanitario, habrá que adoptar toda una serie de medidas para asegurar que ningún alumno quede atrás. Estas directrices proporcionan una orientación general a los gobiernos y los asociados a fin de facilitar la reapertura de las escuelas para los estudiantes, los docentes y las familias. Tenemos un objetivo común, esto es, proteger y promover el derecho a la educación de todos los educandos”.



Las organizaciones fueron claras en decir que esto no quiere decir que se recomienda abrir las escuelas, ya que de momento la mayoría de países no cuentan con la evidencia científica que demuestre que ya se pueda proceder a este paso sin que el riesgo de transmisión del virus sea demasiado alto.



Sin embargo, señalan que sí es necesario trabajar desde ya en los protocolos para que una vez las autoridades sanitarias den el visto bueno, se pueda proceder a una rápida pero segura transición de vuelta a la presencialidad, esto con el fin de no aumentar más los índices de desescolarización.



De esta manera se hace un llamado a los gobiernos a determinar los beneficios de la educación presencial por encima del aprendizaje a distancia.



Así las cosas, la primera de las recomendaciones es generar reformas políticas necesarias para la apertura y cierre de las instituciones en el marco de emergencias sanitarias, que, entre otras cosas, permitan la atención de población vulnerable.



De igual manera, se pide un enorme esfuerzo financiero para reducir el impacto a futuro que el covid-19 pueda traer en el sector, así como lograr el fortalecimiento de las instituciones educativas.



También resulta importante que se garantice que el funcionamiento de los colegios se dé pero reduciendo el riesgo de transmisión del virus. Esto implica acceso a implementos de aseo personal en las aulas, así como incentivar prácticas saludables entre estudiantes y personal docente.



Otro aspecto importante es el de compensar las falencias en el proceso de aprendizaje que se hayan generado por causa de la prolongada cuarentena, todo por medio de procesos pedagógicos innovadores. Se pide que entre los contenidos se incluya la prevención de enfermedades.



Finalmente, la cobertura de educación debe ampliarse para llegar a la población más vulnerable y que hasta el momento no tenían acceso a este servicio.



“Una vez que las escuelas empiecen a reabrir, la prioridad será reintegrar a los estudiantes en el entorno escolar de forma segura y de manera que pueda reanudarse la enseñanza, especialmente en el caso de los que sufrieron las mayores pérdidas de aprendizaje”, mencionó Jaime Saavedra, director de la Práctica Mundial de Educación del Banco Mundial.



Y añadió: “Se trata de un momento decisivo, ya que es el punto de partida de una nueva normalidad que debería ser más efectiva y equitativa. Para gestionar la reapertura, las escuelas tendrán que estar preparadas desde el punto de vista logístico y con el personal docente listo para trabajar. Además, deberán disponer de planes específicos para facilitar la recuperación del aprendizaje de los estudiantes más desfavorecidos”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET