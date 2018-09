¿Por qué marchan los estudiantes de universidades públicas?

Estudiantes de diferentes universidades públicas de Bogotá se movilizaron este martes 11 de septiembre para solicitarle al Gobierno Nacional mayores garantías.



Aseguran que la educación pública está en crisis y que necesita una inyección de dinero importante para subsanar la deuda.

Khistian León Prieto, representante estudiantil de la Universidad Nacional sede Bogotá, aseguró que existe un déficit histórico de 17 billones de pesos.



"Para que se haga una idea, las universidades públicas necesitan 1,5 billones de pesos para completar este año, según el Sistema Universitario Estatal (SUE) (...). La educación pública está en crisis y nos movilizamos para exigirle al Gobierno mayores garantías", cuenta Prieto.



El estudiante dice que "el gobierno debería replantear la ley 30, pues el presupuesto de las universidades públicas está congelado".



Específicamente, lo que solicitan es modificar los artículos 86 y 87 de la ley 30, debido a que los recursos solo aumentan si el Índice de Precios al Consumidor (IPC) crece. Los estudiantes reiteran que "estamos congelados".



"Duque pretende aplicar la reforma a la educación que dejó planteada Santos: modificar la ley 30 para cambiar la manera de asignar recursos a las universidades públicas por resultados y fondos concursables en lugar de subir el presupuesto para todas", dice el gremio estudiantil.

El gobierno debería replantear la ley 30, pues el presupuesto de las universidades públicas está congelado FACEBOOK

TWITTER

Prieto también se refirió al programa Ser Pilo Paga, que recordemos, será eliminado y se creará una nueva iniciativa que apoyará a la educación pública, según lo dijo la ministra de Educación, María Victoria Angulo.



"Con los recursos que sostienen a 40.000 estudiantes (número de becados actualmente), las universidades públicas pueden sostener a 500.000 estudiantes. Es un programa ineficiente que solo beneficia a las instituciones privadas", advierte el líder estudiantil.



Se estima que en el último cohorte de Ser Pilo Paga se realizó una inversión de 550.299 millones de pesos.



Pero los profesores también están en crisis, según el líder estudiantil. "A los maestros les pagan por horas y eso implica que deben conseguir trabajo en otras universidades para devengar un sueldo razonable. Los profesores no tienen estabilidad y tampoco prestaciones de ley", señaló el estudiante.

'La U. Nacional necesita $60.000 millones antes de diciembre'

La situación financiera de la Universidad Nacional se agrava. Según la rectora de la institución, Dolly Montoya Castaño, actualmente se encuentran "congelados" y no tienen el dinero suficiente para terminar de pagar el sueldo del personal.



"Los recursos se dividen en inversión (40 por ciento) y funcionamiento (60 por ciento). Los primeros son propios y los segundos provienen del Gobierno. El dinero de funcionamiento está bajando porque crecemos a un ritmo diferente y la situación es cada vez más complicada. Con esos recursos pagamos nómina y el sostenimiento básico de la universidad", señala Castaño.



La Universidad Nacional realizó un estudio y determinó que para recursos de funcionamiento se debe conseguir 60.000 millones de pesos antes de diciembre.



Castaño explica que los recursos de inversión ya están comprometidos a futuro para obras que no se van a detener, dado que la prioridad es terminar lo que se empezó con los recursos que vayan ingresando. "Por cortar la cinta no podemos perjudicar a la Universidad", subrayó.



"La educación privada se va haciendo más fuerte y la pública viene siendo más débil. Aclaremos cuentas, coloquemos los recursos de las universidades públicas para que los rectores no estemos mirando cómo pagar la nómina. A estas alturas del año ya no tenemos dinero para los gastos de funcionamiento".



EDUCACIÓN