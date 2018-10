¿Por qué se pierden las becas que ofrece el Icetex?

El inglés u otro idioma es la principal causa por la que se pierden las becas que ofrece el Icetex para estudiar en otro país, según explica la entidad.



Voceros de la institución señalan que los postulantes afirman dominar una lengua es específica, pero en realidad no lo hacen.

"Las convocatorias de becas que tienen bajos niveles de postulación son generalmente los programas que exigen conocimientos en inglés u otro idioma para postularse. Además, algunos colombianos manifiestan tener buen nivel en una segunda lengua, pero no tienen certificación sobre este conocimiento", explica el Icetex.



Cifras de la entidad revelan que desde el 2013 al 2017 se han presentado 15.987 colombianos a las becas, pero de esos solo 3.969 fueron seleccionados.

Manuel Acevedo Jaramillo, presidente del Icetex, mostró su preocupación porque los colombianos están perdiendo la posibilidad de adelantar sus estudiantes en el extranjero.



"Los gobiernos amigos de Colombia son muy generosos con nuestros jóvenes. Actualmente el país tiene un amplio catálogo de becas, pero con tristeza vemos que algunas se pierden porque no hay suficientes postulantes o no cumplen con los requisitos", señaló el funcionario.



Jaramillo aseguró que la desinformación también es una de las razones por las que los incentivos se pierden en el país.



"Hemos encontrado que muchas personas que tienen un crédito educativo cumplen con los requisitos de las becas, pero no se enteran. Por eso estamos haciendo un ejercicio piloto en una universidad del Caribe colombiano, que nos ayudará a identificar quiénes aplican a las condiciones de la beca y decirles que están precalificados", añadió.



Marcos Herrera, vocero de los usuarios del Icetex, señala que la falta de participación a dichos incentivos se relaciona con la reputación que tiene la entidad del Gobierno.



"Es innegable que hay unos prejuicios fundados, con razones de sobra, frente al Icetex. Hay un estigma que es una entidad usurera, y si se quiere confiar en el Icetex en la entrega de esas becas, es necesario cambiar su imagen. Yo creo los incentivos se pierden por ser el Icetex la entidad que la está administrando, porque si estuviera en otra institución no tan desprestigiada, las personas accederían a las convocatorias".

Herrera añadió que: "El Consejo de Estado ha reconocido el carácter financiero y crediticio del Icetex. Por eso, no es una institución bancaria la llamada a entregar las becas, debe crearse un departamento con la suficiente capacidad técnica que le permita rastrear e identificar los talentos y las capacidades de los jóvenes de un país de provincias. Es por ello que la mayoría de las becas se concentran en ciudades capitales y por eso hasta la fecha no se ha podido hacer una entrega de incentivos equitativos que incluya a la periferia".

Destinos preferidos

Durante el 2017 hubo varios países de preferencia para los colombianos que optaron por estudiar en el exterior a través de las becas del Icetex. El número uno fue España, con 305 becarios. Luego está Rusia (81), Francia (60), Gran Bretaña (42) e India (33).



La institución explica que los programas académicos con mayor demanda en 2017 fueron: maestrías (444), cursos cortos virtuales (29), cursos cortos presenciales (72), pregrado (49), doctorados y posdoctorados (10), investigación (5), otros (310). En total, el año pasado hubo 919 beneficiados.



En este momento el Icetex cuenta con 39 convocatorias vigentes de becas internacionales abiertas para estudios en posgrados y cursos cortos en India, España, Chile, Italia, Japón, Reino Unido, Singapur y Suiza.



Entre las sugerencias de la entidad para postularse a una beca son las siguientes: perfeccionar idiomas como inglés, francés o el que se requiera; preparar las cartas de motivación necesarias para presentarse a universidades internacionales; gestionar con tiempo suficiente documentos como notas académicas, diplomas y en algunos casos cartas de recomendación.



Para mayor información puede ir a www.icetex.gov.co, seleccionar ‘estudiante’ y dar clic en ‘becas vigentes’.



REDACCIÓN EDUCACIÓN