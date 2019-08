¿Por qué la salud es un tema crítico para los profesores públicos?

Los problemas del sistema de salud tocan a la inmensa mayoría de los colombianos. Demoras en las citas, falta de especialistas y medicamentos no entregados son algunos de los obstáculos a los que se enfrentan.



Los maestros oficiales, que tienen un sistema de seguridad social diferente al del resto de la sociedad, llevan varios años enfrentando problemas en los salarios, en el escalafón y en la salud.

Angélica Fuentes, docente del colegio Fernando Soto Aparicio, tiene un hijo de siete años, quien sufre de un trastorno que no le permite comunicarse con facilidad. "Mi hijo requiere de atención especial, pero no ha sido fácil de conseguir. Por eso, durante los últimos siete años he radicado tutelas y derechos de petición para que los servicios de salud le asignen exámenes o terapias", relata con preocupación la profesora.



"Duré aproximadamente un año y medio para solicitar una cita para que me hicieran una cirugía. Después de ese procedimiento tuve una complicación por urología pero no pude acceder fácilmente a este especialista porque solo teníamos asignado a un profesional en esta materia", relata Anie Meza, profesora del colegio La Merced.

Los profesores públicos comenzaron este miércoles un cese de actividades por 48 horas para exigir una mejor atención en los servicios de salud. pic.twitter.com/zDfEx1cepZ — Educación EL TIEMPO (@EducacionET) August 29, 2019

Ese y otros testimonios fueron escuchados durante el paro de profesores convocado por Fecode (continúa este jueves) para exigir, principalmente, una mejor atención en los servicios de salud.



La seguridad social de los educadores públicos siempre ha estado por fuera del sistema de salud y se configuró como régimen especial, es decir, no está sujeto a las EPS y tiene un presupuesto y cobertura diferente. Según el Ministerio de Educación, el valor total de los actuales contratos con los operadores de salud asciende a un valor total de 5,2 billones de pesos.



Actualmente, la prestación del servicio de salud de los docentes está distribuido en 10 regiones y en cada una hay un operador médico. En Bogotá, por ejemplo, el servicio lo presta la Unión Temporal Servisalud San José. En Norte de Santander, Santander, Cesar y Arauca está UT Integrada Foscal Cub.



En diálogo con EL TIEMPO, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, concuerda con las denuncias de los profesores.



"Hemos detectado que no se entrega oportunamente la totalidad de los medicamentos formulados, o no se realizan en oportunidad los reembolsos. No se generan rápidamente las citas con especialistas (demoras de 3 o 6 seis meses). Y también evidenciamos demoras en la programación de cirugías”, explica Angulo.

El Magisterio de Educación junto a Fecode, citaron a un paro nacional de 48 horas en todo el país. Foto: César Melgarejo

La jefa de la cartera dice que estas dificultades se presentan en todo el país, con excepción de los departamentos de Caquetá y Putumayo, siendo los más responsables en la entrega completa de medicamentos y la atención prioritaria de urgencias.



"Sin embargo, es importante advertir que en algunas regiones se presentan con mayor frecuencia situaciones particulares por la falta de especialistas y disponibilidad de suministro de medicamentos, circunstancias derivadas de la escasa oferta de estos servicios que afectan no solo la prestación del servicio de salud del Magisterio, sino de todo el sistema de salud del país", reflexiona Angulo.

Es importante advertir que en algunas regiones se presentan con mayor frecuencia situaciones particulares por la falta de especialistas y disponibilidad de suministro de medicamentos FACEBOOK

TWITTER

Además, los operadores de salud advierten "falta de liquidación y pago de los anteriores contratos de salud (2012-2017)".



Para mitigar estas dificultades se estableció, dentro de los acuerdos suscritos con Fecode el 15 de mayo del 2019, una comisión nacional y se ha determinado, por ejemplo, que la Fiduprevisora (entidad que maneja los recursos de los profesores) iniciará procesos sancionatorios a los prestadores del servicio de salud.



Se determinó que se seleccionará a un defensor del usuario, una figura que velará por los procesos técnicos y administrativos para la atención eficaz y eficiente en salud.

Además, "se planteó una experiencia de los departamentos de Caquetá y Putumayo, en tanto el prestador de servicio de salud corresponde a organizaciones de los docentes y allí no se presentan quejas en temas de atención en salud", señala la ministra Angulo.



El presidente de Fecode, Nelson Alarcón, señala, sin embargo, que los problemas radican principalmente en la Fiduprevisora "porque no maneja bien el dinero que nosotros aportamos. Desde hace casi cuatro años, esa entidad tiene una deuda superior a los 750.000 millones de pesos con los prestadores de la salud".

CAMILO PEÑA CASTAÑEDA

REDACCIÓN EDUCACIÓN

campen@eltiempo.com