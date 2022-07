Un preocupante diagnóstico acaba de revelar el Banco Mundial: América Latina y el Caribe se enfrentan a la mayor crisis educativa de su historia, debido a los estragos ocasionados por la pandemia del covid-19 durante los últimos dos años. Y no es para menos. Según la organización multilateral, los estudiantes de la región perdieron –parcial o completamente– dos tercios de los días de clase presenciales, lo que se traduce en una pérdida estimada de 1,5 años de aprendizaje.

Este dato se desprende del informe ‘Dos años después: salvando a una generación’, realizado por el Banco Mundial. La causa principal de la crisis –indica el estudio– es el prologando cierre de colegios en la región y el Caribe.



De acuerdo con las estadísticas, entre marzo de 2020 y febrero de 2022, Perú es el país con el porcentaje más alto (93 por ciento) de semanas escolares con colegios cerrados. Le siguen Honduras (89 por ciento), El Salvador (89 por ciento), Ecuador (86 por ciento) y Belice (82 por ciento). Colombia ocupa el puesto 16, con 56 por ciento, antes de Bolivia (61 por ciento) y seguido de Barbados, con 54 por ciento.



El nivel de conectividad en la región, el acceso a dispositivos, la implementación de la estrategia de respuesta, la capacitación docente y las limitaciones institucionales son otros hallazgos de la organización que reflejan la crisis actual de la educación. De hecho, el estudio refleja un dato aún más preocupante: las pérdidas de aprendizaje les podrían costar a los estudiantes de hoy una reducción en sus ingresos del 12 por ciento en su vida laboral.



"Sin duda, uno de los desafíos más importantes que enfrentó el paquete de educación a distancia fue la falta de conectividad en la región. Una serie de datos recolectados recientemente en 12 países de América Latina y el Caribe muestra que aproximadamente 1 de cada 4 hogares tiene acceso a internet. Incluso, dentro de esta problemática para la región, existen diferencias notables entre países. Mientras que cerca del 40 por ciento de los hogares en países como Panamá y Colombia reportan tener acceso a internet, este índice se encuentra por debajo del 15 por ciento en Guatemala y en Haití", indica el informe.



Entre tanto, los problemas que reportaron los hogares para acceder a internet durante el 2021 fueron: acceso de mala calidad / velocidad (55 por ciento), cortes de electricidad (37 por ciento), costo elevado de los paquetes de acceso a internet / datos (30 por ciento), falta de equipos (14,58 por ciento) y falta de conocimiento sobre cómo usar internet (12,85 por ciento).



La organización midió el uso de medios tradicionales y, como era de esperarse, la televisión y la radio fueron los más usados con un 81 y 70 por ciento, respectivamente. Los teléfonos inteligentes fueron la plataforma más usada para acceder a la educación virtual, con un 81,3 por ciento.



"Además de la conectividad, el acceso a los dispositivos afectó el ingreso a los sistemas de educación en línea y la participación en ellos. Por ejemplo, en Colombia, Ecuador y Perú, menos del 50 por ciento de los estudiantes de primaria tienen una computadora en casa, lo que indica tasas muy bajas de acceso a dispositivos para aprovechar de manera efectiva las modalidades".



Para ampliar esta información y conocer más detalles sobre el estudio, EL TIEMPO entrevistó a Emanuela Di Gropello, gerente de la práctica de Educación en Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, y coautora del informe.



¿América Latina y el Caribe enfrentan la mayor crisis educativa de su historia?



América Latina vive una crisis educativa antes de la pandemia, hay que ser claros en ello. Sin embargo, lo que sucedió en la pandemia agudizó la situación. Primero que todo, cerraron las escuelas y en América Latina fue por un largo periodo de tiempo. De hecho, fue la tercera región en el mundo con más tiempo de cierre.

Además, en América Latina se han implementado estrategias y modalidades de educación a distancia que han sido valiosas, pero que al final no han conseguido reemplazar a la educación presencial, un fenómeno que se presenta también en el resto del mundo.



Es así que la combinación de escuelas cerradas y baja eficacia de la educación a distancia ha producido una verdadera crisis. Lo que nos preocupa es la pérdida de aprendizaje, así como el hecho de que niños y jóvenes retornen a la escuela con aprendizajes básicos como escritura y matemáticas.



¿La presencialidad es entonces necesaria para estudiar?



Es difícil reemplazar la educación presencial. Y quiero decir que este no es un caso exclusivo de América Latina; es el caso de todo el mundo. Incluso, la mejor modalidad de educación a distancia no podrá reemplazar a la educación presencial. En el caso de América Latina hemos visto que la educación a distancia no ha llegado necesariamente a todos.



Se ha hecho mucho esfuerzo de educación multimodal, utilizando radio, televisión, internet, pero, al final, las estrategias que no cuentan con internet se han ido atrasando, así que el acceso ha sido limitado. La participación es difícil con la educación a distancia, porque hay menos interacción entre estudiantes y maestros. Además, el rol protagónico de los padres fue clave, pero ellos no siempre pudieron ayudar, lo que se traduce en menos calidad. La educación a distancia ha tenido limitaciones de acceso, de participación y de calidad. Además, el cierre de escuelas ha sido muy largo.

Facebook Twitter Linkedin

Emanuela Di Gropello,gerente de la práctica de Educación en Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial, y coautora del informe. Foto: Archivo Particular

El informe indica que se perdieron 1,5 años de aprendizaje en América Latina y el Caribe. ¿Cómo se recuperarían esos años y cuáles son las consecuencias?



El informe presenta varias estimaciones y precisamente esta es una de ellas, y también muestra que cuatro de cinco niños al final del sexto grado podrían encontrarse en una situación de no entender e interpretar textos simples. Son estimaciones regionales, por supuesto, cada país tiene sus particularidades.



Ahora, cómo recuperarlos, porque esto al final es el punto más importante. El informe no solamente quiere dar un diagnóstico preocupante, también quiere dar recomendaciones. Hay tres prioridades esenciales para América Latina y el Caribe: enfocarse en las habilidades fundamentales como, por ejemplo, lectoescritura y matemáticas. No significa reformar currículum, significa priorizar lo esencial. Dos, hay que medir en dónde están estos niños y jóvenes para entender exactamente lo que han perdido.



El informe presenta estimaciones, pero en realidad todas las escuelas y los maestros necesitan saber en dónde están sus niños y para ello es necesario las evaluaciones formativas. Tercero, hay que implementar estrategias de recuperación educativas a escala, programas de tutorías aceleradas.

¿Cómo percibe la situación de Colombia?



Preferiría no hablar mucho de la situación de Colombia porque no me compete y el estudio fue regional. Sin embargo, un punto que puedo destacar sobre el país es que ha mantenido las Pruebas Saber durante el cierre de las escuelas y esto ha sido bastante notable.



El informe dice que las pérdidas de aprendizaje podrían costarles a los estudiantes una reducción en sus ingresos del 12 por ciento a lo largo de su vida. ¿Esto qué significa?



Es un dato importante, porque hay que entender que la trayectoria educativa de los jóvenes, de los niños en Colombia, tiene implicaciones a largo plazo. El informe calcula que al llegar a un mercado de trabajo sin haber recuperado habilidades, los jóvenes podrían prácticamente encontrarse con una reducción del 12 por ciento de sus ingresos durante su vida. Esto se debe a que estarían llegando con menos habilidades, son menos productivos y estarían accediendo a empleos de menos calidad. Entonces sí, esto es un dato que hace pensar, por lo que se debe remediar.



Hablemos sobre las asignaturas que más presentan problemas...



En donde estamos viendo mayor dificultad es en lenguaje, en la capacidad de leer, entender e interpretar textos. Y esto se puede explicar por el hecho de que en la educación a distancia la interacción con los maestros es limitada. Matemáticas es otra materia en donde se han presentado problemas; sin embargo, eso depende en cada país. Lo que nos preocupa es la reducción en las habilidades fundamentales, sobre todo en lenguajes, y si no se recupera, se va a tener un impacto negativo a largo plazo.



¿Cuáles fueron los principales factores que incluyeron en esta crisis?



Ningún país estaba preparado para reemplazar la educación presencial a la educación virtual. No tenían enfoque tecnológico, tampoco tenían los maestros preparados. Ahora, es importante entender que América Latina ya se encontraba en una situación de crisis; si nosotros miramos los datos antes de la pandemia, veíamos que el 50 por ciento de los alumnos de sexto grado estaban en una situación de limitaciones graves en lectoescritura y matemáticas. Ya estaban por debajo de un nivel mínimo de aprendizaje, llega el cierre de la escuela y la situación se agudiza.



En el aspecto de estrategias gubernamentales, ¿qué recomendaría para enfrentar esta crisis?



Realmente hay una doble estrategia que se necesita. Se debe asegurar que todos los niños y niñas vuelvan a las escuelas. Significa campañas de regreso, lograr que los niños se queden y no deserten, y para ello es necesario implementar políticas públicas. Asimismo, es importante asegurar campañas, por ejemplo, de apoyo económico a familias que tal vez están luchando para mantener a su hijo en la escuela.



La segunda gran estrategia, como lo dije antes, es la recuperación del aprendizaje. Es una combinación de varias cosas, hay que volver a las escuelas, campañas de información, políticas de apoyo económico y alimentación escolar, y estrategias pedagógicas en el aula, y eso requiere de mucho apoyo a los maestros.



Un aspecto del que no hemos hablado, y que quisiera tocar, es el del bienestar socioemocional. Esto es un tercer aspecto que se debe cuidar mucho, no solamente los niños tienen que estar en la escuela, tienen que volver y sentirse bien.



¿Qué han identificado ustedes en ese aspecto?



Lo que hemos visto en varias encuestas en los países de la región es que los estudiantes se han sentido aislados, con poca interacción. En las encuestas han contestado que se han sentido frágiles, que su salud mental ha sido complicada.



Camilo Andrés Peña Castañeda

Subeditor Vida de Hoy

campen@eltiempo.com