Las mejores universidades públicas del mundo que admiten a extranjeros

Estudiar en el exterior es una de las principales metas de muchos colombianos. Sin embargo, muchas veces ven cómo este sueño se ve frustrado por culpa de los elevados costos de matrícula que muchas instituciones privadas, de las más prestigiosas del mundo, tienen.



Es por ello que muchas firmas asesoras y asociaciones académicas recomiendan acceder a universidades públicas, ya que por lo general estas cuentan con costos mucho más bajos.



Y además, normalmente no cuentan con restricciones para que estudiantes extranjeros puedan inscribirse, lo que las hace muy atractivas para quienes quieren continuar con su formación académica en el exterior.



Muchas veces se cree que las mejores universidades son privadas. Pese a ello, muchas instituciones públicas alrededor del mundo aparecen posicionadas entre las mejores en los más prestigiosos rankings universitarios, como es el caso del QS Quacquarelli Symonds y Times Higher Education.



A continuación las mejores universidades públicas del mundo en las regiones más apetecidas en educación superior, las cuales reciben estudiantes extranjeros, de acuerdo con el ranking QS. Cabe aclarar que todas las mencionadas hacen parte del top 100 mundial, lo que las convierte en instituciones élite.



De igual forma, al ser universidades muy reconocidas, si bien el aspecto económico puede ser favorable, por lo general cuentan con altos estándares académicos para la elección de sus estudiantes.

La Universidad de California, ubicada en la ciudad de Berkeley. Foto: iStockPhoto

Estados Unidos

- University of Michigan-Ann Arbor (21 a nivel mundial)

- University of California, Berkeley (30)

- University of California, Los Angeles (36)

- University of California, San Diego (54)

- University of Wisconsin-Madison (65)



Universidad de Cambridge, Reino Unido. Foto: Sitio web: www.cambridgenetwork.co.uk

Reino Unido

- University of Oxford (5 a nivel mundial)

- University of Cambridge (7)

- Imperial College London (8)

- University College de Londres - UCL (10)

- Universidad de Edimburgo (20)



América Latina

- Universidad de Buenos Aires (66 a nivel mundial)

- Universidad Nacional Autónoma de México (100)

- Universidade de São Paulo (115)

- Universidad de Chile (180)

Canadá

- Universidad de Toronto (25 a nivel mundial)

- McGill University (31)

- University of British Columbia (45)



Europa

- ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology (Suiza) (6 a nivel mundial)

- École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) (Suiza) (14)

- Technical University of Munich (Alemania) (50)

- Université PSL (Francia) (52)

- Delft University of Technology (Países Bajos) (57)

Universidad de Melbourne Ha sido calificada como la mejor universidad de Australia y también está entre las mejores en la clasificación del QS World University Rankings. Foto: University of Melbourne

Australia

- The Australian National University (31 a nivel mundial)

- University Sidney (40)

- University of Melbourne (41)

- The University of New South Wales (44)

- University of Queensland (46)



Asia

- National University of Singapore (11 a nivel mundial)

- Nanyang Technological University, Singapore (NTU) (13)

- Tsinghua University (15)

- The University of Hong Kong (22)

- Peking University (23)



