La firma Times Higher Education (THE) publicó esta semana los resultados de THE World University Rankings 2023, en el que aparecieron 15 universidades colombianas. La gran sorpresa fue una universidad caleña Icesi, que figura como la mejor posicionada del país, por encima de las instituciones que tradicionalmente ocupan los primeros lugares.



Adicional a esta universidad que logró ubicarse no solo como la mejor del país sino como la número 10 a nivel Latinoamérica, el ranking también relaciona las mejores universidades públicas de Colombia: Universidad Nacional (1.001 - 1.200), Universidad de Antioquia (1.201-1.500), Universidad Tecnológica de Pereira (1.201-1.500), Universidad Industrial de Santander (1.500+), y Universidad Pedagógica y Tecnológica (1.500+).

En total son 1.799 universidades de 104 países y regiones se incluyen en las clasificaciones mundiales de este año, 137 más que el año pasado, lo que la convierte en la edición más grande en los 19 años de historia de las clasificaciones. La Universidad de Oxford del Reino Unido conserva el primer puesto como la mejor del mundo por séptimo año consecutivo.

América Latina tiene un récord de 140 instituciones clasificadas, incluidas 62 universidades que forman parte del ranking de Brasil, seguido de Chile con 23 instituciones clasificadas, 22 de México y 15 de Colombia.



La clasificación de este año analizó más de 108 millones de citas en más de 14.4 millones de publicaciones de investigación e incluyó respuestas a encuestas de casi 22 mil académicos de todo el mundo, recopilando en general más de 430 mil puntos de datos de más de 2 mil instituciones que enviaron datos.



THE menciona que esta nueva lista también es un indicativo de que los centros educativos comienzan a dejar atrás las afectaciones provocadas por la pandemia de covid-19 que dio inicio en 2019.



A propósito, Phil Baty, director de conocimientos de Times Higher Education, comentó: “Es muy bueno ver que América Latina está aumentando su representación general en las clasificaciones mundiales. Al ranking de este año se suman 17 nuevas universidades de América del Sur, aumentando la presencia de Brasil, Chile, México, Colombia y Ecuador en la lista”.

Y agregó: “Sin embargo, las universidades y los políticos de todo el continente necesitan convertir el mayor compromiso internacional y la visibilidad en mejoras de desempeño: en general, el desempeño permanece en gran medida estático en todo el continente, mientras que las naciones de otros continentes aumentan, sobre todo en Asia, tanto en el este como en el suroccidente del continente asiático”.

Oxford es la universidad más antigua en habla inglesa en el mundo. Foto: 123RF

Panorama internacional según el ranking

La Universidad de Oxford encabeza la clasificación por sexto año consecutivo, siendo Estados Unidos el país más representado en general con 183 instituciones, y también el más representado entre las 200 principales (57), sin embargo, cabe destacar que su participación de universidades en este grupo élite está cayendo.

También se puede ver en el ranking que las universidades europeas pierden terreno frente a las asiáticas. China cuenta, por primera vez, con 11 centros entre los 200 primeros. La reputada clasificación anual arroja, en líneas generales, resultados contradictorios por parte de los centros de educación superior europeos, donde las

universidades más valoradas en Francia, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega e Irlanda pierden terreno.

También revela que universidades de Europa central y Europa del Este han ganado puestos, con centros de Hungría y Estonia ahora dentro de las 250 primeras de esa clasificación, en la que Polonia mejora su representación con nueve nuevas entradas.



Según estos datos, Estados Unidos vuelve a comandar la clasificación, con 34

universidades entre las 100 primeras, aunque con un significativo descenso respecto a 2018, cuando la cifra alcanzaba las 43.



El Reino Unido es el segundo país más representado entre los 200 primeros centros, con 28 universidades, mientras que Alemania es el tercero, con 22 centros de educación superior. Entre lo más destacado del "ranking", la ETH de Zurich es la universidad de Europa continental mejor valorada -en undécima posición-, mientras que la Técnica de Múnich es la universidad alemana mejor posicionada, al haber subido 8 puestos hasta el 30.

En cambio, los centros que han experimentado acusadas caídas figura el Instituto Karolinska, la universidad sueca líder, que ha perdido 10 posiciones, hasta la 49, mientras que la Universidad Wageningen, de Países Bajos, desciende 6 puestos, hasta situarse en el 59 y la PSL de París cae 7, hasta el 47. También baja 9 posiciones, hasta la 110, la Universidad de Helsinki (Finlandia) al igual que la Universidad de Oslo (Noruega), que cayó hasta la posición 126, desde la 119.



Con información de agencia EFE