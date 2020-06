Las mejores universidades del mundo con menos de 50 años

Las universidades asiáticas toman la delantera en el nuevo QS Top 50 Under 50 Rankings, el listado elaborado por la firma QS Quacquarelli Symonds que nombra las mejores cincuenta instituciones de educación superior del mundo con menos de medio siglo de existencia.



En el ranking aparece en el primer lugar la Nanyang Technological University (NTU) de Singapur, fundada en 1991, la cual además logró estar en el puesto 13 en el pasado listado de las mejores universidades del mundo. (Lea también: Estas son las mejores universidades de Colombia y el mundo)

El top 4 del listado es completado por otras tres instituciones asiáticas. En segundo lugar está The Hong Kong University of Science and Technology, seguido del Korea Advanced Institute of Science and Technology y la City University of Hong Kong.



Todas estas instituciones aparecen dentro de las cincuenta mejores del mundo en el QS World University publicado hace unas semanas, lo que las posiciona como algunos de los centros de estudios más relevantes del globo pese a su historia relativamente reciente.



Llama la atención la aparición de una institución con apenas un año de fundación. Se trata de la Université PSL (Paris Sciences & Lettres), la cual recién en 2019 recibió el estatus de universidad colegiala y ahora es la quinta mejor universidad joven.



Caso similar es el de la Universidad de la Sorbona (2018), heredera de la histórica institución parisina del mismo nombre y que actualmente está en el puesto octavo detrás de la Universidad Politécnica de Hong Kong (sexta) y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur Pohang (séptima).

Este es el listado de las diez mejores universidades jóvenes del mundo:

1. Nanyang Technological University (Singapur - 1991)

2. The Hong Kong University of Science and Technology (Hong Kong - 1991)

3. Korea Advanced Institute of Science and Technology (Corea del sur - 1971)

4. City University of Hong Kong (Hong Kong - 1984)

5. Université PSL (Paris Sciences & Lettres) (Francia - 2019)

6. The Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong - 1994)

7. Pohang University of Science and Technology (POSTECH) (Corea del sur - 1986)

8. Sorbonne University (Francia - 2018)

9. Aalto University (Finlandia - 2010)

10. Universiti Putra Malaysia (UPM) (Malasia - 1973)



El ranking incluye también, en posiciones más abajo, a La Universidad Khalifa de los Emiratos Árabes Unidos como la mejor de medio oriente (puesto 15), seguido de la Universidad de Qatar (21). Ambas lograron mejorar su posición con respecto al año pasado.



En América Latina, la mejor posicionada es la Universidad de Palermo, siendo además la única de la región en aparecer en el listado en la posición 48.



Este listado se obtuvo luego de evaluar el desempeño de las instituciones en el QS World University Rankings, el cual analiza varios factores como la reputación de los egresados en el entorno laboral, labor investigativa, entre otros temas.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET