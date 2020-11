Estas son las mejores universidades de Colombia y América Latina

La reconocida firma QS Quacquarelli Symonds publicó su Latin America University Rankings 2021, una publicación anual en la que se listan a las 410 mejores universidades de la región. En esta oportunidad, dos instituciones colombianas se mantienen en el top 10, mientras que un total de 60 lograron aparecer en el listado.



En esta oportunidad, la parte más alta de la lista no presentó mayores variaciones frente a años anteriores, sin ningún nuevo participante dentro de los diez primeros lugares compuesto por tres instituciones brasileñas, dos de México, Chile y Colombia, y una de Argentina. De ellas, siete mantienen sus posiciones.



La tabla mide ocho indicadores clave del desempeño universitario: reputación académica, empleabilidad de los graduados,, presencia en la web, proporción de profesores por estudiante, personal con doctorado, red de investigación internacional, publicaciones científicas e investigaciones producidas, y citas por artículo.



De nuevo la institución mejor puntuada fue la Universidad Católica de Chile, que además de estar en lo más alto del ranking, también presenta una puntuación global perfecta.



Estas son las mejores universidades de América Latina:



1. Universidad Católica de Chile (Chile)

2. Universidade de São Paulo (Brasil)

3. Tecnológico de Monterrey (México)

4. Universidad de Chile (Chile)

5. Universidade Estadual de Campinas (Brasil)

6. Universidad de los Andes (Colombia)

7. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (México)

8. Universidad de Buenos Aires (Argentina)

9. Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)

10. Universidad Nacional de Colombia (Colombia)



Así las cosas, los Andes y la Nacional repiten lugar dentro del top 10. La primera descendió dos lugares frente al listado anterior, cuando ocupó el cuarto lugar, mientras que la segunda se mantiene estable en la décima posición.



Ben Sowter, director de investigación en QS, comenta: “La edición de este año de nuestra auditoría independiente de las universidades de América Latina indica que, a medida que nuestro ejercicio madura y nuestro conjunto de datos continúa desarrollándose, ahora vemos que se establece una jerarquía estable: no hay nuevos participantes entre los veinte primeros este año. Dentro de estos veinte primeros, la estabilidad es la característica principal de la tabla, siendo la PUC Chile la única institución en esta banda que ha registrado un aumento importante”.



Sowter continua: “Aunque Brasil sigue siendo la potencia regional de la educación superior desde una perspectiva de investigación y representación, su dominio local es mucho menos pronunciado a nivel de indicador individual de lo que cabría esperar. Solo una de sus universidades se encuentra entre las 30 mejores de la región en cuanto a empleabilidad de graduados, y su impacto en la investigación no coincide con la productividad de la investigación en bruto. Chile y Colombia logran más puntuaciones altas para nuestro indicador de empleabilidad, mientras que también está luchando por lograr puntajes máximos para nuestra medida de capacidad docente”.

¿Cómo le fue a Colombia?

Para esta edición, la participación de Colombia fue mucho más significativa que en años anteriores al posicionar a 60 instituciones dentro de las 410 mejores de la región, convirtiéndose en el tercer país con mayor número de universidades en el listado, solo por detrás de Brasil (94) y México (66). Le siguen Argentina (42), Chile (40) y Perú (20).



Las diez mejores universidades colombianas de acuerdo con el ranking QS son las siguientes:



(En paréntesis la ubicación global en la región)



1. Universidad de los Andes (6)

2. Universidad Nacional (10)

3. Universidad de Antioquia (13)

4. Pontificia Universidad Javeriana (18)

5. Universidad del Rosario (40)

6. Universidad de la Sabana (48)

7. Universidad del Valle (50)

8. Universidad Eafit (57)

9. Universidad del Norte (58)

10. Universidad Pontificia Bolivariana (64)



De nuevo, el top 10 nacional no presenta variaciones respecto a la medición del año anterior. Sin embargo, sí evidencia una mejoría en la mayoría de estas instituciones.



Por ejemplo, destacan casos como el de la Universidad de La Sabana, que pasó de estar en el lugar 62 en la medición pasada al lugar 48, aumentando catorce posiciones.



Otros casos destacables son los del Valle, que mejoró ocho puestos, y el Rosario y Valle, que mejoraron cada una siete lugares. En contraste, hubo otras instituciones que descendieron en el escalafón, como Los Andes y la Javeriana (cada una dos puestos).



La Universidad del Rosario fue de las primeras en reaccionar a la publicación. John Leonardo Vargas, coordinador de Inteligencia Competitiva de la Dirección de Planeación y Efectividad Institucional del alma mater señaló: “Esto es una muestra de que el mercado laboral y académico reconoce un sello de calidad y confianza en el Rosario. En esta edición, la universidad ocupó el puesto número 26 a nivel América Latina en reputación ante empleadores, siendo este uno de los indicadores más relevantes del ranking”.



El listado completo, con las otras 40 universidades colombianas que figuran dentro del ranking, puede consultarse en el siguiente enlace.



REDACCIÓN EDUCACIÓN

