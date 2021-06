Las mejores universidades de Colombia según nuevo 'ranking' mundial QS

La firma QS Quacquarelli Symonds publicó su nuevo World University Rankings, en el que se listan las mejores universidades del mundo para 2022, en el que las instituciones colombianas tuvieron un desempeño superior al de años anteriores con la clasificación de tres nuevas universidades nacionales.



A nivel global, Massachusetts Institute of Technology (MIT) logra un récord por décimo año consecutivo como número uno del mundo. The University of Oxford ha subido al segundo lugar por primera vez desde 2006, mientras que Stanford University y University of Cambridge comparten el tercer lugar. La universidad líder de la región es la argentina Universidad de Buenos Aires, por séptimo año consecutivo.



En lo que respecta a Colombia, la Universidad de los Andes se mantiene como la mejor institución colombiana al ubicarse en el puesto 236 a nivel mundial, si bien descendió 9 posiciones con respecto al año pasado.



Le siguen de cerca la Universidad Nacional, la 258 mejor ubicada en el listado en todo el mundo, y la Universidad Javeriana, que mejoró 14 puestos en el escalafón para ubicarse en el lugar 412.



Al respecto, Ben Sowter, director de investigación de QS, aseguró: “La última edición del QS World University Rankings nos muestra que las universidades colombianas líderes se mantienen entre la élite de América Latina. En un mercado laboral de graduados cada vez más competitivo, los empleadores que responden a nuestras encuestas continúan expresando su confianza en los graduados de las instituciones top de Colombia”.



Sowter continúa: “Una vez más, continuamos observando que el desempeño colombiano se ve obstaculizado por los bajos puntajes en el impacto de la investigación. Con datos de nuestros socios de investigación en Elsevier que sugieren una fuerte correlación entre la colaboración internacional y el impacto de las citas, sigue siendo esencial que las instituciones y los responsables políticos colombianos busquen formas de intensificar el compromiso con la comunidad académica global.”



Tanto Los Andes como la Nacional cuentan con el respaldo de sus sólidas clasificaciones regionales gracias al destacado reconocimiento de los empleadores, logrando puntajes entre los 50 primeros a nivel mundial en el indicador de Reputación del Empleador de QS.



Esta métrica, que mide el grado en que los empleadores estiman a los graduados universitarios de cada institución, ubica a la Universidad de los Andes Colombia en el puesto 31 con un puntaje de 95.2 / 100, y a la Universidad Nacional de Colombia en el lugar 35 con un puntaje de 94.2 / 100.



De las 19 universidades colombianas dentro del ranking, tres han mejorado posiciones en el último año (Universidad Nacional, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad de La Sabana), 5 han descendido puestos, 8 no han descendido ni mejorado y 3 aparecen por primera vez en el listado.



Así mismo, el principal factor que impide una mayor mejora en Colombia es el desempeño de la investigación. Quince de las 19 universidades clasificadas en Colombia tienen una tendencia a la baja en el indicador de Citas por profesor, y solo tres universidades colombianas se encuentran entre las 1000 mejores instituciones de investigación del mundo, cuando se tiene en cuenta el número de profesores.



Estas son las mejores universidades de Colombia

1. Universidad de los Andes Colombia (236 a nivel mundial)

2. Universidad Nacional de Colombia (258)

3. Pontificia Universidad Javeriana (412)

4. Universidad Externado de Colombia (591-600)

5. Universidad de Antioquia (651-700)

6. Universidad ICESI (651-700)

7. Universidad Pontificia Bolivariana (651-700)

8. Universidad de La Sabana (701-750)

9. Universidad del Rosario (751-800)

10. Universidad del Valle (801-1000)

11. Universidad EAFIT (801-1000)

12. Universidad de Córdoba (1001-1200)

13. Universidad del Norte (1001-1200)

14. Universidad Industrial de Santander (1001-1200)

15. Universidad Católica de Colombia (1201+)

16. Universidad de La Salle (1201+)

17. Universidad de Medellín (1201+)

18. Universidad Tecnológica de Bolívar (1201+)

19. Universidad Tecnológica de Pereira (1201+)



Las 10 mejores de Latinoamérica

Al igual que en ediciones anteriores, solo Los Andes y la Nacional aparecen entre las 10 mejores de América Latina. El escalafón regional se completa con instituciones de Argentina, Brasil y Chile:



1. Universidad de Buenos Aires - Argentina (69)

2. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) - México (105)

3. Universidade de São Paulo (USP) - Brasil (121)

4. Pontificia Universidad Católica de Chile - Chile (135)

5. Tecnológico de Monterrey (ITESM) - México (161)

6. Universidad de Chile - Chile (183)

7. Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) - Brasil (219)

8. Universidad de Los Andes - Colombia (236)

9. Universidad Nacional - Colombia (258)

10. Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires (UCA) - Argentina (322)



REDACCIÓN EDUCACIÓN

